Ese sábado habrá día sin sombra en Lima y Callao: ¿Qué sucede durante el fenómeno?

Los objetos verticales, como postes, varas y personas, pueden proyectar sombras mínimas que quedan justo debajo de ellos durante el paso cenital - Créditos: Andina.

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El Callao experimentará un día sin sombra este sábado 24 de octubre, cuando el sol alcance una posición vertical sobre el área metropolitana y las personas, los animales y los objetos dejen de proyectar siluetas visibles durante unos minutos cerca del mediodía.

El fenómeno, conocido como paso cenital del astro, también podrá observarse en Lima a las 11:52 a. m. Según Asismet, plataforma especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, los rayos de luz incidirán perpendicularmente sobre la superficie terrestre, lo que hará que las sombras desaparezcan de manera temporal.

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“Lima y Callao vivirán su día sin sombra. El 24 de octubre de 2026, exactamente a las 11:52 a.m, sucederá el mediodía sin sombra (paso cenital del sol). Si las nubes lo permiten, en ese instante, los objetos verticales “no tendrán sombra””, se lee.

El Callao tendrá un día sin sombra este sábado 24 de octubre, cuando el sol alcance una posición vertical sobre la ciudad - Créditos: @Asismet_IF.

¿Por qué las sombras desaparecen durante el paso cenital?

El día sin sombra ocurre cuando el sol se sitúa exactamente en el cénit: el punto más alto del cielo respecto de una localidad. En ese instante, la estrella se encuentra a 90 grados sobre el horizonte y sus rayos llegan de manera directa a la superficie. Por eso, una vara, un poste o una persona pueden parecer privados de su sombra durante un breve lapso.

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No se trata de una desaparición absoluta en todos los rincones ni de un cambio en la intensidad de la luz. Las superficies irregulares, los edificios y los objetos inclinados pueden conservar zonas oscuras. Sin embargo, los elementos verticales proyectan una marca mínima sobre el suelo, casi imperceptible para quien observe el fenómeno a simple vista.

La hora exacta depende de la ubicación geográfica. Aunque Lima y Callao se encuentran muy cerca, la posición del astro puede variar ligeramente entre ambas jurisdicciones. Por ello, quienes deseen apreciar el evento deberán elegir un espacio despejado, alejado de techos, árboles o edificaciones altas que obstaculicen la vista del cielo.

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La hora del fenómeno varía según la ubicación geográfica, por lo que Lima y Callao pueden registrar pequeñas diferencias en el momento de observación - Créditos: Andina.

El paso cenital ocurre dos veces al año en las regiones intertropicales, donde la trayectoria aparente de la estrella central del sistema solar puede coincidir con el punto más elevado del cielo. En Perú, diversas ciudades registraron este fenómeno durante 2026, entre ellas Tacna, Iquitos, Tumbes, Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo.

Un fenómeno útil para comprender la astronomía

Además de atraer a curiosos y aficionados, el día sin sombra ofrece una oportunidad para explicar la relación entre la posición solar y la ubicación de cada ciudad sobre la Tierra. La ausencia temporal de siluetas permite advertir que la luz no llega siempre con el mismo ángulo y que su recorrido cambia a lo largo del año.

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El fenómeno también recuerda el experimento atribuido a Eratóstenes de Cirene, matemático y astrónomo griego. Hace más de 2.200 años, comparó las sombras proyectadas por una vara en Alejandría y Siena para calcular la circunferencia terrestre. La diferencia entre ambas mediciones le permitió establecer una estimación notable para su época.

El Callao tendrá un día sin sombra este sábado 24 de octubre, cuando el sol alcance una posición vertical sobre la ciudad - Créditos: Andina.

La observación, sin embargo, exige precaución. La incidencia perpendicular de los rayos aumenta la exposición a la radiación ultravioleta, por lo que se recomienda utilizar protector solar, ropa que cubra la piel y algún elemento para resguardar la cabeza. Mirar directamente al astro no es necesario para apreciar el efecto y puede resultar perjudicial para la vista.

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Quienes estén en el Callao este sábado podrán comprobarlo con un objeto vertical colocado sobre una superficie despejada. Durante esos minutos, la sombra se reducirá hasta quedar justo debajo del elemento, una imagen breve que revela con claridad la posición del astro sobre la ciudad.