Juan Carlos Orderique habló tras salir de América Televisión después de 22 años: “Era momento de cerrar un ciclo”

El presentador Juan Carlos Orderique ofrece declaraciones tras concluir su etapa laboral en América Televisión después de 22 años.

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Juan Carlos Orderique confirmó que su salida de América Televisión se dio por mutuo acuerdo y aseguró que cierra esta etapa con agradecimiento, luego de 22 años en el canal. El conductor señaló que la decisión llegó en un momento de cambios con los que no tuvo coincidencias.

El comunicador anunció hace unos días, mediante sus redes sociales, que dejaba la señal. En su publicación agradeció a la empresa, a los televidentes y a los hinchas que lo acompañaron en las distintas transmisiones deportivas de las que formó parte.

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En una entrevista con Trome, Juan Carlos Orderique recordó que ingresó a América Televisión en 2002. Dos años después, tuvo su primera experiencia en una previa, formato que luego lo acercó al público futbolero.

“He estado 22 años en América Televisión, recuerdo que ingresé en el 2002 y dos años después hice mi primera previa”, contó el conductor sobre el inicio de su recorrido en la televisora.

'Orderique sí va a salir el show' debutará este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, por América TV.

Orderique explicó que la salida se resolvió de común acuerdo con el canal. Además, aseguró que se despide sin conflictos y con una valoración positiva sobre las oportunidades que recibió durante su permanencia en la señal.

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“Mi salida se ha dado por mutuo acuerdo con el canal y me voy tranquilo, muy agradecido por todo lo que me han dado”, manifestó en declaraciones recogidas por Trome.

El conductor sostuvo que el vínculo laboral llegó a su fin tras una serie de modificaciones en el último período. Aunque no detalló cuáles fueron los cambios, indicó que existieron diferencias de criterio.

“Era momento de cerrar un ciclo, pues en la última etapa se dieron cambios y no coincidimos; y todo en la vida tiene su final”, expresó.

La decisión pudo parecer inesperada para sus seguidores. Sin embargo, Orderique reveló que ya había mencionado la posibilidad de una despedida durante una entrevista concedida el año pasado a un pódcast.

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En aquella conversación, le consultaron qué proyectaba para su futuro. El presentador respondió que tal vez pondría fin a su etapa en América Televisión después del Mundial, una previsión que finalmente se cumplió.

Juan Carlos Orderique en Qatar. Foto: Instagram.

“El año pasado en un pódcast me preguntaron sobre mi futuro y dije, quizás deje el canal después del Mundial y así ha sucedido, creo que lo decreté”, dijo.

Por ahora, el conductor no planea incorporarse de inmediato a otro proyecto. Orderique afirmó que aprovechará este período para descansar antes de definir su próximo destino profesional. “Me encuentro tranquilo, bastante relajado y voy a tomarme un tiempo para recargar energías”, señaló.

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También contó que recibió propuestas luego de difundir el comunicado de despedida. Una de ellas está vinculada a la televisión, mientras que las otras dos corresponden a espacios de pódcast. “Apenas publiqué el comunicado he recibido una oferta de televisión y dos para hacer un pódcast; pero ahorita no voy a volver”, afirmó.

El comunicador indicó que evaluará esas opciones sin apuro. Su intención es volver a los medios con una propuesta que le resulte atractiva. “Lo voy a analizar con calma para volver con una propuesta que me apasione”, añadió.

Al recordar su trayectoria, Orderique destacó las coberturas internacionales que realizó durante sus 22 años en el canal. El conductor participó en tres mundiales y en varias ediciones de la Copa América.

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Juan Carlos Orderique llegó a la fama gracias a sus ocurrentes previas.

“Los mejores porque he estado en tres mundiales, en varias Copa América y he podido viajar mucho y tener un contacto directo con los hinchas del fútbol y haber podido tener mi propio estilo”, respondió cuando le preguntaron por los recuerdos que conservará de su paso por América Televisión.

Orderique anunció así su salida de América TV

Orderique comunicó su decisión el 20 de octubre a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, recordó que el canal representó una oportunidad decisiva para cumplir la aspiración que tenía desde niño de trabajar en televisión.

“Después de más de 20 años, me despido profundamente agradecido por todo lo vivido en América Televisión. América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir: gracias”, escribió el comunicador.

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En su mensaje, el conductor destacó precisamente ese contacto con los espectadores. “Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría”, señaló.

El comunicado de Juan Carlos Orderique.

También dedicó un apartado a los aficionados que lo acompañaron durante las transmisiones y los viajes vinculados al fútbol. “A los hinchas, gracias por todo su cariño, no solo a los que viven en nuestra tierra, sino también a los que están lejos de ella, con quienes hemos compartido lindos momentos. Y es que siempre hay un peruano por el mundo”, agregó.

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La publicación incluyó un reconocimiento a los trabajadores que compartieron con él los distintos proyectos que encabezó. “Y, por supuesto, a mi equipo de producción por su lealtad y compromiso de siempre. Gracias por todo. Los quiero mucho... Nos volveremos a encontrar”, expresó.