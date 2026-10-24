¿Cómo saber si soy beneficiario del bono por el fenómeno El Niño 2026?

Varios vehículos quedan atrapados por el desborde de agua en una carretera de Perú junto a un recuadro superpuesto de billetes de cien soles. (Infobae Perú)

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El Gobierno de Keiko Fujimori anunció, como parte de las medidas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño en el Perú, la entrega de bonos económicos dirigidos a la población vulnerable que resulte afectada por la llegada de lluvias y huaicos.

El anuncio fue realizado junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, el último jueves 22 de octubre. “La pandemia nos enseñó a focalizar mejor, y después de seis años, tenemos mejores sistemas para saber hasta la manzana dónde pueden estar los afectados”, señaló Cuba ante la prensa peruana.

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¿Cómo saber si seré beneficiario del bono?

La medida anunciada todavía no cuenta con una norma legal que detalle la lista definitiva de beneficiarios, los requisitos de acceso ni el procedimiento para consultar si una persona recibirá el dinero. No obstante, el Ejecutivo adelantó que la ayuda estará dirigida a familias vulnerables de las zonas que podrían resultar afectadas por el fenómeno El Niño, así como a otros grupos en situación de vulnerabilidad económica.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran los hogares del sur del país que podrían perder parte de sus cultivos o ganado, las familias del norte expuestas a lluvias intensas y las personas que viven en zonas cercanas a Lima con riesgo de inundaciones, huaicos y desbordes de ríos.

El paquete también contempla a los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de las medidas destinadas a proteger temporalmente el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación.

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¿Cómo mitigará este bono los efectos del El Niño? - Crédito Composición Infobae Perú/Andina

Por ahora, no se ha habilitado un padrón definitivo ni un mecanismo oficial de consulta que permita confirmar quiénes recibirán este bono. El Gobierno indicó que utilizará sistemas de información y herramientas de identificación territorial para reconocer a la población que necesita asistencia.

¿Cuándo comenzará el pago del bono por el fenómeno El Niño?

De acuerdo con el anuncio del Ejecutivo, las transferencias económicas podrían comenzar en diciembre de 2026. Sin embargo, todavía no se ha difundido un cronograma definitivo con las fechas de depósito ni se ha precisado cómo se realizará el pago.

El presupuesto anunciado para estas subvenciones asciende a S/ 2.500 millones. Según lo explicado por el ministro Elmer Cuba, los bonos serían temporales y se entregarían durante un periodo de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los hogares beneficiarios.

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El monto que recibirá cada persona o familia tampoco ha sido precisado oficialmente. Los S/ 2.500 millones corresponden al presupuesto total previsto para estas transferencias, no a una suma que se entregará individualmente a cada beneficiario.

¿Qué otras medidas anunció el Gobierno ante el fenómeno El Niño?

Además de los bonos, el Ejecutivo anunció recursos para el mantenimiento de infraestructura pública y la ejecución de proyectos de inversión. El paquete contempla alrededor de S/ 2.000 millones para intervenciones de mantenimiento y S/ 13.000 millones destinados a infraestructura, incluidos proyectos educativos y obras que permanecen paralizadas.

También se anunció una partida de aproximadamente S/ 500 millones para subsidios relacionados con los combustibles, con el objetivo de amortiguar parte del impacto de las alzas de precios.

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Mientras se definen las condiciones del bono, las personas interesadas deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), así como a la publicación de las normas que establezcan los requisitos, el procedimiento de consulta y las fechas de pago.

¿Cuáles son las zonas de riesgo por el fenómeno El Niño 2026-2027?

Las zonas con mayor exposición a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y desbordes de ríos se concentran principalmente en la costa norte y central del Perú. Entre las regiones que podrían enfrentar estos peligros figuran Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y algunos sectores de Áncash.

En Lima Metropolitana, la preocupación se centra en las zonas cercanas a quebradas, laderas y riberas de ríos, especialmente en sectores de Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, Ate, Lurín y Pachacámac.

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Por otro lado, el panorama es distinto en la sierra sur, donde regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y la sierra de Arequipa podrían registrar un déficit de lluvias, con posibles consecuencias para el abastecimiento de agua, la agricultura y la ganadería.