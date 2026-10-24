¿Cómo evitar estafas con los supuestos bonos por el fenómeno El Niño?

Las promesas de cobro inmediato, los plazos urgentes y las solicitudes para completar formularios o abrir enlaces son señales de alerta que pueden revelar una campaña fraudulenta - Créditos: Andina.

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Los bonos anunciados por el Ejecutivo ante el fenómeno El Niño pueden convertirse en un recurso para estafadores que buscan obtener datos personales, claves bancarias o pagos indebidos. La principal medida de prevención es desconfiar de mensajes no solicitados que prometen una entrega inmediata y exigen abrir enlaces, completar formularios o compartir información financiera.

El Gobierno anunció un paquete de apoyo que contempla S/2.500 millones para bonos destinados a familias vulnerables y pensionistas, además de transferencias temporales para trabajadores de empresas afectadas que ingresen a suspensión perfecta de labores. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha precisado los montos individuales, los requisitos de acceso, la duración de los pagos ni la cantidad definitiva de beneficiarios.

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Esa falta de detalles puede ser aprovechada por delincuentes digitales para difundir páginas falsas, anuncios en redes sociales y mensajes de WhatsApp o SMS. Ante cualquier publicación sobre el nuevo apoyo estatal, los ciudadanos deben verificar la información únicamente en los canales oficiales y no confiar en capturas de pantalla, videos o perfiles que imiten la identidad de una institución pública.

¿Cómo reconocer un mensaje fraudulento?

Una señal de alerta es la promesa de cobrar el beneficio con rapidez a cambio de ingresar a un enlace. En estafas anteriores, los delincuentes enviaron mensajes que anunciaban un supuesto bono de 900 soles y se hacían pasar por entidades bancarias. El objetivo era que las víctimas ingresaran a una página falsa, donde podían quedar expuestos sus datos personales y financieros.

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Las campañas engañosas suelen usar frases urgentes: “últimos cupos”, “cobra hoy”, “regístrate antes de que cierre la inscripción” o “confirma tus datos para recibir el depósito”. También pueden incluir logos oficiales, fotografías de autoridades o diseños similares a los de bancos y organismos estatales. Ninguno de esos elementos confirma que una comunicación sea auténtica.

El antecedente de los falsos bonos para madres solteras muestra otra modalidad frecuente. A través de TikTok, Instagram y WhatsApp, los estafadores ofrecían una ayuda mensual inexistente e invitaban a las usuarias a seguir enlaces alojados en perfiles personales. Luego solicitaban números de documento, información bancaria o pagos por supuestos trámites de inscripción.

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Los delincuentes también utilizan logotipos oficiales, fotografías de autoridades y diseños similares a los de entidades públicas o bancos para dar credibilidad a supuestos programas de apoyo estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades públicas no deben pedir contraseñas, códigos de seguridad, números de tarjeta ni depósitos previos para acceder a un subsidio. Tampoco corresponde descargar aplicaciones enviadas por mensajes, correos electrónicos o redes sociales. Si una persona recibe una llamada de alguien que dice ser funcionario de un banco o del Estado, debe cortar la comunicación y contactar directamente a la institución mediante sus canales oficiales.

¿Dónde verificar si hay un bono oficial?

La consulta sobre beneficios estatales debe hacerse en plataformas oficiales que terminen en gob.pe. También es recomendable revisar las comunicaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de la Nación y el Diario Oficial El Peruano, según corresponda a cada programa.

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En el caso de los apoyos anunciados por el fenómeno El Niño, la información confirmada indica que los recursos estarán dirigidos a familias vulnerables, pensionistas y trabajadores de compañías que atraviesen dificultades económicas. Las transferencias para hogares afectados por lluvias, sequías, inundaciones, huaicos, pérdidas de cultivos o ganado podrían comenzar desde diciembre, de acuerdo con lo informado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Los delincuentes también utilizan logotipos oficiales, fotografías de autoridades y diseños similares a los de entidades públicas o bancos para dar credibilidad a supuestos programas de apoyo estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta que el Ejecutivo publique los criterios definitivos, nadie debería pagar por una inscripción ni entregar datos sensibles para asegurar un supuesto cupo. Si una persona abrió un enlace sospechoso o instaló una aplicación desconocida, debe cambiar sus contraseñas, comunicarse de inmediato con su banco y bloquear sus accesos si fuera necesario.

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En 2024, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) registró 41.570 consultas relacionadas con presuntos bonos atribuidos a la institución a través de sus distintos canales de atención.

Frente a estos casos, la entidad advirtió que no entrega subsidios fuera de los contemplados en sus programas nacionales Contigo, Pensión 65 y Juntos. Asimismo, recomendó a la población evitar compartir datos personales en sitios web de procedencia dudosa para prevenir posibles estafas.

Para verificar información sobre estas ayudas económicas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea Social Gratuita 101, disponible de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

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