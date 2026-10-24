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Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Sporting Cristal defenderá la punta con Cusco FC, Universitario recibirá a Juan Pablo II en el Monumental, Alianza Lima chocará con Regatas Lima por la Liga Peruana de vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre de 2026
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Hoy, sábado 24 de octubre, la agenda deportivo estará cargada de partidos emocionantes: Sporting Cristal defenderá el liderato frente Cusco FC de visita, Universitario de Deportes hará lo suyo con Juan Pablo II, Manchester City chocará con Aston Villa por la Premier League, Alianza Lima protagonizará el clásico con Regatas Lima en la Liga Peruana de vóley, y mucho más.

Los ‘cerveceros’ viven un buen momento futbolístico y necesitan sostener los buenos resultados en la ‘ciudad imperial’ para seguir en la lucha por el título nacional. El equipo de Roberto Mosquera está obligado a sumar de tres para mantener la ventaja frente a sus perseguidores en la recta final del campeonato.

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Sporting Cristal visitará a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal visitará a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026.

Por su lado, Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II en el estadio Monumental con el objetivo de que los puntos se queden en casa para seguir prendido en la pelea por el trofeo del Torneo Clausura 2026.

Sin Matías Di Benedetto, Fabián Bustos sacará provecho a la localía apostando por las figuras del tricampeonato. La motivación está asegurada luego de la victoria por 4-1 con Alianza Atlético la jornada pasada.

Universitario recibe a Juan Pablo II en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
Universitario recibe a Juan Pablo II en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Alianza Atlético (12:45 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Cusco FC vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Juan Pablo II (19:30 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Partidos de Liga Peruana de vóley

- Perú Sub 19 vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

- Regatas Lima vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Partidos de Premier League

- Aston Villa vs Manchester City (06:30 horas / ESPN y Disney+)

- Arsenal vs Everton (09:00 horas / ESPN y Disney+)

- Coventry vs Fulham (09:00 horas / Disney+)

- Chelsea vs Tottenham (11:30 horas / ESPN y Disney+)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Elche (07:00 horas / Disney+)

- Racing de Santander vs Espanyol (09:15 horas / ESPN 2 y Disney+)

- Valencia vs Villarreal (11:30 horas / DSports y DGO)

- Atlético de Madrid vs Deportivo (14:00 horas / Disney+)

Partidos de Serie A

- Cagliari vs Bolonia (08:00 horas / Disney+)

- Como vs Sassuolo (08:00 horas / ESPN 3 y Disney+)

- Nápoles vs Roma (11:00 horas / ESPN 3 y Disney+)

- Lazio vs Parma (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Augsburg vs Union Berlin (08:30 horas / Disney Plus)

- Köln vs Schalke 04 (08:30 horas / Disney Plus)

- Mainz 05 vs Werder Bremen (08:30 horas / Disney Plus)

- Paderborn vs Hamburger SV (08:30 horas / Disney Plus)

- RB Leipzig vs Elversberg (08:30 horas / Disney Plus)

- Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (11:30 horas / Disney Plus)

Partidos de fútbol brasileño

- Internacional vs Botafogo (14:30 horas / Fanatiz)

- Mirassol vs São Paulo (14:30 horas / Fanatiz)

- Vitória vs Athletico-PR (14:30 horas / Fanatiz)

- Palmeiras vs RB Bragantino (16:30 horas / Fanatiz)

- Vasco da Gama vs Corinthians (16:30 horas / Fanatiz)

- Chapecoense vs Fluminense (17:30 horas / Fanatiz)

- Santos vs Bahia Fanatiz (19:00 horas / Fanatiz)

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