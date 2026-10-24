Feriado y días no laborables de noviembre 2026: calendario de fechas oficiales declarados en Perú

Noviembre de 2026 tendrá un feriado nacional por el Día de Todos los Santos y jornadas de descanso compensable por la visita del papa León XIV al Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Noviembre de 2026 tendrá un feriado nacional y jornadas de descanso compensable por la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de ese mes. El calendario incluye el Día de Todos los Santos y medidas extraordinarias para trabajadores de Lima, el Callao y otras regiones, con condiciones distintas según el territorio y el régimen laboral.

El Gobierno oficializó las disposiciones vinculadas con la visita papal mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano. Estas medidas buscan facilitar la participación ciudadana en las actividades previstas durante la estadía del pontífice.

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¿Qué feriados y días no laborables habrá en noviembre de 2026?

El calendario contempla las siguientes fechas oficiales:

Domingo 1: feriado nacional por el Día de Todos los Santos.

Miércoles 11 y jueves 12: descanso desde la 1 p. m. hasta la medianoche en Lima y el Callao.

Viernes 13 y sábado 14: jornadas completas en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Domingo 15: día no laborable para el sector privado en Cusco y Ucayali.

Lunes 16: descanso durante toda la jornada en Lima y el Callao.

Las fechas comprendidas entre el 11 y el 16 de noviembre corresponden a las medidas extraordinarias por la llegada del papa León XIV. Su aplicación depende de la jurisdicción y del régimen laboral establecido en la norma, por lo que no constituyen feriados nacionales de alcance general.

La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, motivó al Gobierno a decretar jornadas de descanso compensable en ocho regiones para facilitar la participación ciudadana en las actividades previstas durante su estadía (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

Aunque ambas figuras pueden implicar una pausa en las actividades habituales, presentan diferencias en cuanto a la recuperación de horas y las condiciones de remuneración.

Un día no laborable compensable permite suspender temporalmente las labores bajo las reglas fijadas por el Gobierno. El tiempo pendiente debe recuperarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

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En el sector público, las horas deberán compensarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine el titular de cada entidad, según las necesidades del servicio.

Para los trabajadores privados, el empleador y el personal pueden acordar cómo se recuperará el tiempo no trabajado. Si no llegan a un consenso, corresponde al primero establecer las condiciones para cumplir esa obligación.

En cambio, un feriado nacional reconoce el derecho al descanso remunerado. Si una persona trabaja durante esa fecha y no recibe descanso sustitutorio, corresponde el pago por la jornada efectuada, la remuneración por el feriado y una sobretasa del 100 %, conforme a la legislación vigente.

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El Gobierno estableció descansos extraordinarios del 11 al 16 de noviembre, con condiciones específicas para Lima, el Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali - Créditos: Andina/Melina Mejía.

¿El 1 de noviembre habrá un fin de semana largo?

El Día de Todos los Santos caerá domingo, por lo que no generará automáticamente un fin de semana largo. El sábado 31 de octubre, cuando se celebran el Día de la Canción Criolla y Halloween, y el lunes 2 de noviembre no son feriados nacionales por estas conmemoraciones.

La solemnidad católica recuerda a los santos y mártires, incluidos quienes no han sido canonizados oficialmente. En Perú, muchas familias visitan los cementerios para llevar flores y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos. También se celebran misas y otras actividades religiosas.

Por otro lado, las jornadas extraordinarias de noviembre no eximen a las entidades públicas ni a las empresas privadas de garantizar los servicios esenciales. Los establecimientos comprendidos deberán organizar sus operaciones para mantener la atención a la ciudadanía cuando corresponda.

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Asimismo, las fechas decretadas por la visita papal serán consideradas días hábiles para efectos tributarios, sin que ello elimine la obligación de recuperar las horas pendientes.

Antes de planificar viajes, trámites o actividades personales, los trabajadores deben verificar las condiciones aplicables a su centro laboral. La diferencia entre ambas figuras es importante: el feriado otorga descanso remunerado por ley, mientras que el día no laborable compensable exige recuperar el tiempo dejado de trabajar.