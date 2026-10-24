Óscar Reto exige a Miguel Torres corregir autógrafa de ley de facultades: “El Congreso no solo es el Senado”

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, reclamó este al titular del Congreso, Miguel Torres, que corrija la autógrafa de la Ley 32743 de delegación de facultades, por omitir la firma de los representantes de la Cámara Baja y vulnerar el procedimiento del Parlamento bicameral.

Como se recuerda, la autógrafa de la Ley 32743 consignó únicamente al Senado de la República, con la firma de Miguel Torres y de su primer vicepresidente Alejandro Muñante. Reto Otero sostiene que el documento omitió mencionar al Congreso de la República como entidad y prescindió de su rúbrica como titular de la Cámara de Diputados, así como de la primera vicepresidenta.

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El presidente de Diputados fundamentó su posición en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que establece como atribución del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas. Citó también el artículo 90, que fija que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República y que este está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.

Un oficio fechado en Lima en octubre de 2026 expone un reclamo formal dirigido al presidente del Congreso del Perú sobre la tramitación de una autógrafa de ley.

Un oficio firmado por Oscar Reto Otero detalla formalidades sobre la firma de autógrafas de ley en el marco del sistema bicameral del Congreso de la República del Perú.

“El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, remarcó Reto en el documento, en el que agregó que la atribución legislativa es compartida por ambas cámaras.

“Lo acontecido con la autógrafa de la Ley 32743 no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso de la República ni al marco constitucional previsto en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que le exhorto para que en su actual calidad de Presidente del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República del Perú, adopte las medidas correctivas pertinentes”, reclamó.

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El presidente de la Cámara de Diputados invocó además la tradición parlamentaria bicameral peruana, según la cual las autógrafas de ley, sin importar en qué cámara culminó el proceso legislativo, llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes tanto de la Cámara Baja como del Senado.

Óscar Reto recordó que el próximo año la Presidencia del Congreso recaerá en la Cámara de Diputados y, dice, su titular se limitará a elevar la autógrafa debidamente firmada por los titulares de ambas cámaras, “conforme al mandato constitucional”.

Grave error

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga calificó como “un error primarioso” el hecho de que la Ley 32743 haya sido atribuida al Senado de la República y no al Congreso de la República. La norma, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño, fue publicada el 22 de octubre en el diario oficial El Peruano con un epígrafe que, según el jurista, desconoce la naturaleza bicameral del Parlamento peruano.

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El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga analiza los errores en la publicación de la ley que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, abordando las implicaciones y la importancia de la corrección.

“Claramente es un error primarioso, es una constancia más de la falta de ejecutorio en materia de un Congreso bicameral. Piensan que está un Congreso unicameral y no se dan cuenta que el Senado es parte de un Congreso en donde la Cámara de Diputados es la otra parte”, sostuvo Quiroga en entrevista con Canal N. El especialista explicó que, formalmente, el texto debió consignar que “el Congreso de la República ha aprobado” la norma, en dos instancias: primero en Diputados y después en el Senado, conforme al tracto legislativo.

Además del epígrafe, Quiroga objetó la rúbrica que figura al pie de la autógrafa. El documento fue firmado por Miguel Torres, presidente del Senado, cuando, a juicio del constitucionalista, debió aparecer como presidente del Congreso. “El Senado no da leyes, las leyes las da el Congreso de la República según la Constitución”, afirmó.

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La crítica de Quiroga se suma a la de otros juristas que se pronunciaron sobre la misma norma. El abogado Natale Amprimo cuestionó en la red social X que la autógrafa indique que “el Senado ha dado la ley”, cuando esa cámara se limita a aprobar o modificar la propuesta que recibe de Diputados, sin que la norma resultante le pertenezca en exclusiva.