Pensión ONP aumenta al cumplir 80 años: ¿De cuánto es el ‘bono por edad avanzada’?

¿Recibeas la pensión máxima de S/ 1.000? Cuando cumplas 80 años recibirás S/ 250 más. - Crédito Andina

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El número de beneficiarios de la bonificación por edad avanzada (BEA) de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) ha ido en aumento. De 91 mil 561 pensionistas a julio de 2021, se ha pasado a 128 mil 201 en noviembre de 2023, para ahora ser de 145 mil 318 en agosto de 2026.

¿De qué se trata este bono? Es básicamente un aumento de la pensión que recibe el jubilado del Decreto Ley N° 19990, ya sea que haya aportado 20 años (el régimen general) o entre 10 y 20 años (quienes reciben pensiones proporcionales) cuando cumple 80 años. Este incremento en la pensión es del 25% del monto.

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Es decir, quienes reciben la pensión máxima de S/1.000, reciben un 25% más a partir de que cumplen 80 años, lo que vuelve a su pensión en S/1.250. Y cada vez son más quienes la reciben.

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

Bono por edad avanzada en agosto

“Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad”, recuerda la ONP.

Así, para agosto de 2026, son 145 mil 318 pensionistas del Decreto Ley N° 19990 reciben esta bonificación a nivel nacional. Pero “del total de beneficiarios, 133 mil 370 son pensionistas del régimen regular, es decir, cuentan con 20 o más años de aportes, mientras que 11 mil 948 reciben una pensión proporcional, correspondiente a quienes acreditaron entre 10 y menos de 20 años de aportes”.

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Es decir, desde el 2021, ya hay 53 mil 757 pensionistas que han cumplido más de 80 años, lo que también muestra el envejecimiento rápido del país.

Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

“La Bonificación por Edad Avanzada representa un 25% adicional calculado sobre la pensión que recibía el jubilado cuando cumplió los 80 años. Por ejemplo, si un pensionista percibía S/800 al momento de alcanzar esa edad, le corresponde una bonificación de S/200. De esta manera, recibirá S/1.000 considerando ambos conceptos”, explica la ONP.

También señalan que el monto de la bonificación se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista.

Bono del 25% es automático

Se debe considerar que la BEA no debe tramitarse. “Una de las características de este beneficio es que su otorgamiento se realiza de oficio, por lo que el pensionista no necesita presentar una solicitud ni efectuar un pago para acceder a la bonificación”, añade la ONP.

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Oficina de Normalización Previsional - ONP

Así, una vez que el jubilado cumple los 80 años y reúne las condiciones establecidas, la ONP realiza el reconocimiento correspondiente. El pago se realiza junto con la pensión. Si bien el beneficio no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, sí lo hace a las pensiones proporcionales; es decir,

Pero si aún la información no es clara o no se ajusta al caso del afiliado, este puede consultar sobre la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) a la entidad. “Comunícate con ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. También puedes acceder a los servicios de la ONP a través de onpvirtual.pe”, agregan.

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