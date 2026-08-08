Perú
Agregar Infobae enGoogle

Pensión ONP aumenta al cumplir 80 años: ¿De cuánto es el ‘bono por edad avanzada’?

Ojo, el aumento de la pensión solo aplica a los que hayan tenidos 20 años de aportes bajo el régimen del Decreto Ley N° 19990. En agosto ya son más de 145 mil beneficiarios de este beneficio

aportantes de la ONP con dinero en mano en el Banco de la Nación
¿Recibeas la pensión máxima de S/ 1.000? Cuando cumplas 80 años recibirás S/ 250 más. - Crédito Andina
Guardar

El número de beneficiarios de la bonificación por edad avanzada (BEA) de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) ha ido en aumento. De 91 mil 561 pensionistas a julio de 2021, se ha pasado a 128 mil 201 en noviembre de 2023, para ahora ser de 145 mil 318 en agosto de 2026.

¿De qué se trata este bono? Es básicamente un aumento de la pensión que recibe el jubilado del Decreto Ley N° 19990, ya sea que haya aportado 20 años (el régimen general) o entre 10 y 20 años (quienes reciben pensiones proporcionales) cuando cumple 80 años. Este incremento en la pensión es del 25% del monto.

PUBLICIDAD

Es decir, quienes reciben la pensión máxima de S/1.000, reciben un 25% más a partir de que cumplen 80 años, lo que vuelve a su pensión en S/1.250. Y cada vez son más quienes la reciben.

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

Bono por edad avanzada en agosto

“Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad”, recuerda la ONP.

Así, para agosto de 2026, son 145 mil 318 pensionistas del Decreto Ley N° 19990 reciben esta bonificación a nivel nacional. Pero “del total de beneficiarios, 133 mil 370 son pensionistas del régimen regular, es decir, cuentan con 20 o más años de aportes, mientras que 11 mil 948 reciben una pensión proporcional, correspondiente a quienes acreditaron entre 10 y menos de 20 años de aportes”.

PUBLICIDAD

Es decir, desde el 2021, ya hay 53 mil 757 pensionistas que han cumplido más de 80 años, lo que también muestra el envejecimiento rápido del país.

ONP - pensiones
Si tienes 80 años, recibirás mayor monto de pensión ONP. - Crédito Andina

“La Bonificación por Edad Avanzada representa un 25% adicional calculado sobre la pensión que recibía el jubilado cuando cumplió los 80 años. Por ejemplo, si un pensionista percibía S/800 al momento de alcanzar esa edad, le corresponde una bonificación de S/200. De esta manera, recibirá S/1.000 considerando ambos conceptos”, explica la ONP.

También señalan que el monto de la bonificación se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista.

Bono del 25% es automático

Se debe considerar que la BEA no debe tramitarse. “Una de las características de este beneficio es que su otorgamiento se realiza de oficio, por lo que el pensionista no necesita presentar una solicitud ni efectuar un pago para acceder a la bonificación”, añade la ONP.

Oficina de Normalización Previsional - ONP
Oficina de Normalización Previsional - ONP

Así, una vez que el jubilado cumple los 80 años y reúne las condiciones establecidas, la ONP realiza el reconocimiento correspondiente. El pago se realiza junto con la pensión. Si bien el beneficio no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, sí lo hace a las pensiones proporcionales; es decir,

Pero si aún la información no es clara o no se ajusta al caso del afiliado, este puede consultar sobre la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) a la entidad. “Comunícate con ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. También puedes acceder a los servicios de la ONP a través de onpvirtual.pe”, agregan.

Temas Relacionados

Pensión ONPBono ONPBonificación por Edad AvanzadaPensionesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

El joven líder de la agrupación de cumbia propuso que la exvocalista regrese al grupo y prometió cambios para proteger a las integrantes tras la denuncia contra César Sánchez Chavesta

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Expresidente también defendió la gracia presidencial que le otorgó al exdictador Alberto Fujimori en la víspera del 24 de diciembre de 2017. “Fue una iniciativa mía”, dijo

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Grabaciones hechas públicas muestran que el dueño de la orquesta fue advertido sobre los hechos que denunció la cantante, quien también relató que buscó apoyo psicológico durante el proceso

Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes encuentros: Alianza Lima chocará con Sport Boys en el Nacional, Perú buscará levantarse frente México en el Mundial Sub 17 de vóley, Boca Juniors se medirá con Vélez, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Entre Lima y Buenos Aires: Daniel Sacro convierte el desarraigo en literatura

El autor argentino conversó con Infobae sobre su nuevo libro Déjame que te cuente porteño, en el que habla sobre el desarraigo, la identidad, la nostalgia y su experiencia de vivir entre Argentina y Perú

Entre Lima y Buenos Aires: Daniel Sacro convierte el desarraigo en literatura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

PPK se muestra a favor de que Keiko Fujimori indulte a Alejandro Toledo: “No debe morir en cárcel”

Bettsy Chávez podría ser extraditada de México a pedido de la Corte Suprema, afirma excanciller

Perú informó a México que Betssy Chávez tiene una condena y que eventualmente se pediría su extradición

Presidenta Keiko Fujimori saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia

Presidente del JNE precisa que alcaldes pueden postular a otros cargos pese a prohibición de reelección

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Óscar Junior le abre las puertas de La Bella Luz a Naldy Saldaña y promete respaldo tras denuncia contra César Sánchez

Claudia Salazar expone audios que revelan que la directiva de La Bella Luz conocía el acoso y se desligó de la responsabilidad: “Yo no soy culpable”

Mario Hart revela que le detectaron un tumor tras fuertes dolores de cabeza

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto un día después de anunciar que suspendía sus presentaciones: “Mucha gente nos ha escrito y llamado”

Jeanette vuelve a Lima para celebrar su gira '50 Aniversario' y una noche cargada de clásicos

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Boys HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido por fecha 3 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Con Christian Cueva, los convocados de Sport Boys para el duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga 1 2026