Perú

Magaly Medina responde a Carlos Alcántara por quejarse de sus ampays: “Una diferente cada semana”

La periodista cuestionó las palabras del actor, quien desde su separación se ha lucido haciendo vida nocturna

Durante la emisión en vivo del programa 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina comenta sobre las declaraciones y actividades públicas del actor Carlos Alcántara. En pantalla dividida se muestran fragmentos de una entrevista previa junto a titulares alusivos a sus recientes apariciones nocturnas y vida social tras su separación.
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La reciente aparición de Carlos Alcántara en el podcast de Juan Manuel “Loco” Vargas reavivó la conversación sobre su vida privada. El actor habló de la incomodidad que siente por los ampays difundidos tras su separación, pero Magaly Medina cuestionó sus reclamos y señaló que él se expone durante sus salidas a locales nocturnos de Lima.

Alcántara, integrante del jurado de Yo soy, atraviesa una etapa distinta luego de poner fin a una relación de 31 años con la madre de sus hijos. En los últimos meses, fue captado en más de una ocasión junto a mujeres jóvenes durante sus salidas nocturnas.

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El protagonista de Asu Mare abordó ese momento personal en la conversación con el exfutbolista. Allí reconoció que el final de su matrimonio aún le resulta difícil y que la atención mediática influye en su manera de vincularse con otras personas.

Captura de pantalla dividida con una presentadora en el estudio a la izquierda y dos hombres sentados ante una mesa a la derecha
La conductora Magaly Medina comenta en su programa una entrevista en la que aparecen el exfutbolista Juan Manuel Vargas y el actor Carlos Alcántara.

Estoy, aunque no lo creas, en un proceso doloroso, una separación no es una web*”, manifestó Carlos Alcántara al referirse al fin de su relación.

El actor contó que vive solo y que esa nueva rutina le ha resultado complicada. También sostuvo que teme que una charla casual con una mujer pueda ser registrada por cámaras y luego difundida en programas de espectáculos.

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Me he quedado solo, estoy en mi casa solo… Yo no puedo conversar con una chica porque ‘ay ya...’”, comentó el artista, conocido como “Cachín”.

Además, Alcántara expresó su desacuerdo con los apelativos que surgieron a partir de los ampays. Entre ellos figura el de “señor de la noche”, una denominación que asoció con la percepción de que sale de fiesta de forma constante.

“Cada vez con una jovencita diferente”: Magaly Medina comenta las salidas de Carlos Alcántara. Captura TV - Magaly TV La Firme.
“Cada vez con una jovencita diferente”: Magaly Medina comenta las salidas de Carlos Alcántara. Captura TV - Magaly TV La Firme.

El comediante indicó que esa exposición dificulta que pueda conversar o compartir con una mujer sin que surjan especulaciones sobre una posible relación. Sus declaraciones llegaron después de varias imágenes en las que apareció acompañado en discotecas y otros espacios públicos.

Magaly Medina sostuvo que Carlos Alcántara se expone en sus salidas nocturnas

Magaly Medina respondió a las declaraciones del actor durante su programa y defendió la difusión de los ampays de Carlos Alcántara. La conductora afirmó que las imágenes no corresponden a momentos privados dentro de su vivienda, sino a apariciones del intérprete en locales concurridos de la capital.

La periodista de espectáculos remarcó que las cámaras lo han registrado junto a distintas mujeres desde su separación. Para la presentadora, esas apariciones explican la atención que ha concentrado la vida sentimental del actor en los últimos meses.

Medina también cuestionó que Alcántara se muestre incómodo por las grabaciones si mantiene una presencia frecuente en discotecas, palcos y otros espacios de entretenimiento nocturno. “Eres un campeón, pues, a tu edad sales y campeonas todas las noches”, expresó sobre las salidas de Carlos Alcántara.
Composición con Magaly Medina sentada ante un micrófono a la izquierda y Carlos Alcántara con camisa clara a la derecha
La conductora Magaly Medina emite declaraciones en su programa de televisión sobre los comentarios del actor Carlos Alcántara.

La conductora insistió en que las imágenes emitidas muestran al artista con diferentes acompañantes. “No me digas que no campeonas si te vemos meterte a tu casa con una diferente cada semana y me estoy quedando corta”, añadió la figura de Magaly TV La Firme.

Las palabras de Magaly Medina se produjeron después de que el actor describiera la ruptura como un proceso doloroso. Alcántara no se refirió públicamente, hasta el momento, a la respuesta de la conductora.

La controversia se suma a la atención que ha generado la nueva etapa personal del intérprete. Aunque ha hablado de las dificultades que enfrenta después del fin de su matrimonio, mantiene en reserva otros detalles sobre su vida sentimental.

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