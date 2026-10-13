Perú

Comisión de Constitución del Senado retoma este martes el debate sobre las facultades legislativas

Es Semana de representación, pero el Senado promete discutir en esta sesión cómo quedarían las medidas de las facultades legislativas pedidas por el Ejecutivo

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
Senadores debatirán y votarán el dictamen del pedido de facultades legislativas que ya aprobó la Cámara de Diputados. - Crédito Congreso del Perú
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Este martes 13 se debatirá nuevamente el pedido de facultades y también votará el dictamen de la Proposición Legislativa 001-2026-2031-CR, referido a la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025, tal cual lo ha anunciado el senador José Arista Arbildo (de Fuerza Popular), presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Este anuncio se realizó durante la décima sesión no ordinaria del grupo de trabajo, luego de las presentaciones de los gobernadores regionales de Cajamarca, Ayacucho y Huánuco, así como del titular del Tribunal Constitucional, quienes sustentaron sus respectivos presupuestos institucionales para el año fiscal 2027.

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“Dada la importancia de esta materia y la necesidad de adoptar una decisión en el seno de la comisión, invocamos a todos los señores parlamentarios a participar puntualmente y contribuir al debate”, sostuvo José Arista Arbildo.

Congreso de la República con cámara bicameral 2026
La Comisión es presencial, por lo que los senadores deberán asistir físicamente. - Crédito Congreso de la República

Agenda de hoy martes 13

Hoy martes 13 de octubre a las 10:00 en la sala Miguel Grau en el primer piso del Palacio Legislativo, tendrá lugar la continuación de la Primera Sesión No Ordinaria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones exteriores.

Será en modalidad presencial y cuenta con la siguiente agenda. Primero, será la presentación de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, a fin de recoger su opinión sobre las materias de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S (Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD), que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.

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Luego, participarán los representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) y gremios empresariales vinculados, a fin de recoger su opinión sobre las materias de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S.

Reporte informativo sobre las declaraciones del parlamentario Iber Maraví tras un altercado verbal registrado con el ministro del Interior durante el debate sobre facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La cobertura muestra imágenes de la sesión parlamentaria y el testimonio del congresista ante los medios de comunicación en las instalaciones de la sede legislativa.

Finalmente, habrá conferencia entre comisiones del Senado de la República, con la participación de los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, a fin de recoger su opinión sobre las materias de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S.

Arista también había señalado que la agenda del martes contempla la participación de los gobernadores regionales de Áncash, Pasco, Cusco, Junín y Apurímac.

Gobernadores participaron en comisión

La comisión había recibido al gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, titular del Pliego 445. Durante su presentación, los parlamentarios formularon consultas sobre la ejecución presupuestal, las obras pendientes y los resultados de las inversiones en beneficio de la población.

José Arista, el exministro de Dina Boluarte, ahora con Fuerza Popular, es el presidente de la Comisión de Constitución. - Crédito REUTERS/Agustin Marcarian
José Arista, el exministro de Dina Boluarte, ahora con Fuerza Popular, es el presidente de la Comisión de Constitución. - Crédito REUTERS/Agustin Marcarian

También se recibió al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, titular del Pliego 444, quien sustentó el presupuesto institucional de su región.

E igualmente el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, titular del Pliego 448, estuvo presente y los los parlamentarios solicitaron información sobre la culminación de obras y el fortalecimiento de los servicios públicos.

La sesión incluyó también la sustentación del presupuesto institucional del Tribunal Constitucional, a cargo de su titular, Pedro Hernández Chávez.

Pero este martes 13 esta continuará y se deberá definir finalmente el pedido de facultades que pide el Ejecutivo.

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