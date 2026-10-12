Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,45 soles peruanos, lo que representa una variación positiva del 0,44% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,43 soles peruanos. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 1,79%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 4,55%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,64%, el mercado refleja una mayor estabilidad en el tipo de cambio.