Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de octubre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,45 soles peruanos, lo que representa una variación positiva del 0,44% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,43 soles peruanos. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 1,79%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.
Con una volatilidad actual del 4,55%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,64%, el mercado refleja una mayor estabilidad en el tipo de cambio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sasha Kapsunov, exAmérica Kids, trabajó con staff de BTS durante sus conciertos en Lima y cuenta su experiencia
El peruano estuvo a cargo del registro con dron en las funciones realizadas el 7, 9 y 10 de octubre, y agradeció la oportunidad en un video publicado en Instagram
Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín
La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo
V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”
El artista surcoreano agradeció el recibimiento de sus seguidoras y usó expresiones locales durante una noche que también incluyó un mensaje de RM
Roberto Mosquera pidió mesura pese a gran presente de Sporting Cristal, nuevo líder del Torneo Clausura: “No vamos a celebrar nada”
El entrenador peruano resaltó la victoria del elenco ‘cervecero’ ante UTC en Cajamarca y del esfuerzo que hicieron para colocarse en la cima del campeonato
Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de octubre
Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones
MÁS NOTICIAS