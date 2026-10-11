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Asistente de Universitario resaltó la reacción de los jugadores para empate agónico ante Melgar: “No cualquiera viste esta camiseta”

Jonathan Mejía, ayudante de Fabián Bustos, se pronunció por los errores del cuadro ‘crema’ y de la rebeldía de los futbolistas. También habló de la polémica en el segundo tanto de la ‘U’

Jonathan Mejía se pronunció por los errores de la 'U' y de la reacción del equipo para lograr el empate ante el 'dominó'. (Video: L1 MAX)
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Universitario de Deportes rescató un empate ante Melgar en el estadio Monumental durante la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro ‘crema’ fue superado en varios pasajes por la visita, aunque el doblete de Alex Valera le permitió sostenerse en la expectativa por la lucha del campeonato.

Jonathan Mejía, ayudante de Fabián Bustos, asumió que el rendimiento dejó aspectos que el cuerpo técnico deberá revisar y que “ya estábamos preparados para que esta fuera una de las posibilidades; en el fútbol no todo es lineal”.

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A partir de ese diagnóstico, indicó que la planificación semanal tendrá ajustes para impedir que se repitan los problemas observados. “El análisis nos llevará a realizar ajustes en un entrenamiento planificado de la semana para que no nos vuelva a ocurrir. Sabemos lo que fallamos y lo que no, los méritos que tuvimos. Puertas adentro somos autocríticos y conscientes de los aspectos a corregir”, indicó.

La prioridad para el plantel, según explicó Mejía, estará centrada en recuperar la consistencia defensiva y la capacidad para encontrar variantes en el ataque.

Universitario recibió 2 goles ante Melgar y lleva 18 en contra en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Universitario recibió 2 goles ante Melgar y lleva 18 en contra en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

Ayudante de Fabián Bustos sobre la reacción de Universitario vs Melgar

La remontada anímica de Universitario tuvo un componente que Jonathan Mejía ubicó en la conexión entre la tribuna y los futbolistas. Para el asistente de Fabián Bustos, el impulso de los hinchas desde las gradas tuvo una respuesta dentro del campo en el tramo decisivo. “A mí se me erizó la piel cuando la gente empezó a levantar al equipo”, declaró.

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El especialista ecuatoriano valoró la capacidad del plantel para sostenerse bajo presión. “No cualquiera viste esta camiseta, no cualquiera aguanta esa presión y no cualquiera se motiva con eso. Muchas veces otros se caen, otros se elevan. En este caso, damos mérito a eso, a que no son cualquier tipo de jugador”, expresó.

El miembro del cuerpo técnico también fue consultado por la eventual participación de los futbolistas que fueron figuras en el tricampeonato como Edison Flores y que recientemente no tuvieron muchos minutos. “Eso ya es netamente el trabajo de los jugadores en la semana, de la decisión del ‘profe’, eso se ve día a día. Jamás se le dice a los jugadores que va a ser titular el fin de semana”, contó.

El asistente remarcó que los 25 jugadores del grupo son considerados profesionales y están en condiciones de competir por un lugar. La permanencia o el regreso a la alineación, agregó, dependerá de lo que cada uno demuestre durante las sesiones de entrenamiento.

Asistente de Universitario resaltó la reacción de los jugadores para empate agónico ante Melgar.
Asistente de Universitario resaltó la reacción de los jugadores para empate agónico ante Melgar.

Jonathan Mejía evitó cuestionar el arbitraje por la polémica en el segundo gol de Alex Valera

Por otro lado, Jonathan Mejía fue consultado por el arbitraje, aunque optó por no profundizar en la controversia ni responsabilizar a los jueces por el resultado. “Los goles creo que han sido legalmente accionados. La verdad que no quisiera entrar en polémica”, respondió el asistente de Fabián Bustos.

El asistente insistió en que Universitario no utilizará una decisión arbitral como explicación de su actuación. Eso sí, entendió que podría haber algún tipo de polémica. “Nosotros como cuerpo técnico jamás nos vamos a excusar en eso. Yo creo que los cuatro goles fueron normales situaciones que por ahí generan polémicas, sí, pero hay un VAR, hay un cuarto juez, hay buena comunicación”, afirmó.

Sobre la jugada en la que estuvo involucrado Edison Flores por una supuesta infracción sobre Matías Lazo, Mejía afirmó que “el ‘Orejas’ ni siquiera se da cuenta que está un jugador ahí, sigue la situación, el rumbo del juego”.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Próximo partido de Universitario

Universitario volverá a competir el domingo 18 de octubre, cuando enfrente a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro se disputará desde las 15:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo. La cita representará una nueva oportunidad para que el elenco ‘merengue’ sume puntos y mantenga sus aspiraciones en la pelea por el campeonato.

Para esta oportunidad, la sanción de Fabián Bustos se mantiene vigente, por lo que ahora el uruguayo Edgardo Adinolfi será el que se coloque en la zona técnica.

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