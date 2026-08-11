Fuerza Popular presidirá Constitución y JP tendrá Ética Parlamentaria: Así se distribuyeron las comisiones del Senado

La Junta de Portavoces del Senado del Congreso de la República aprobó la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el periodo 2026-2027.
La Comisión de Constitución estará a cargo del oficialismo, Fuerza Popular. En este grupo de trabajo del Senado se revisarán, estudiarán y dictaminarán las propuestas enviadas por la Cámara de Diputados relacionadas a la materia.
El fujimorismo también presidirá las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.
PUBLICIDAD
Por su parte, Juntos por el Perú, el principal partido de oposición, liderará la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo se encargará de procesar a los senadores por presuntas faltas éticas, que podría acabar en su suspensión hasta por 120 días.
El partido de Roberto Sánchez, además, tendrá las presidencias de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría; y la de Procedimientos Especiales.
La Comisión de Procedimientos Especiales tiene como atribución, antes de ser visto por el Pleno del Senado, los procedimiento de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución Política del Perú, tales como la elección del defensor del pueblo, la designación del contralor general de la República, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de su presidente, así como la ratificación del superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.
PUBLICIDAD
Así quedaron las presidencias de comisiones del Senado
Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Obras
- Secretaría: Renovación Popular
Defensa Nacional y Orden Interno:
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Obras
- Secretaría: Fuerza Popular
Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:
- Presidencia: Obras
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Fuerza Popular
Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:
- Presidencia: Ahora Nación
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Buen Gobierno
Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:
- Presidencia: Buen Gobierno
- Vicepresidencia. Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Gestión del Estado y Contraloría:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Ahora Nación
Justicia y Derechos Humanos:
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Fuerza Popular
Ética Parlamentaria:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación Popular
Procedimientos Especiales:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Fuerza Popular
Inteligencia:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Juntos por el Perú
Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Obras
Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Buen Gobierno
Los miembros de cada una de las comisiones serán oficializados este miércoles 12 de agosto, cuando el Pleno del Senado apruebe el cuadro nominativo de cada una de las comisiones. Luego, cada grupo de trabajo deberá sesionar para formalizar su respectiva mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario de comisión del Senado).
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD