Fuerza Popular presidirá Constitución y JP tendrá Ética Parlamentaria: Así se distribuyeron las comisiones del Senado

El hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores en sesión y la bandera nacional, muestra dos logotipos gráficos superpuestos: uno con la letra K y otro con las letras JP.

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La Junta de Portavoces del Senado del Congreso de la República aprobó la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el periodo 2026-2027.

La Comisión de Constitución estará a cargo del oficialismo, Fuerza Popular. En este grupo de trabajo del Senado se revisarán, estudiarán y dictaminarán las propuestas enviadas por la Cámara de Diputados relacionadas a la materia.

El fujimorismo también presidirá las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

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Vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó la lista del oficialismo.

Por su parte, Juntos por el Perú, el principal partido de oposición, liderará la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo se encargará de procesar a los senadores por presuntas faltas éticas, que podría acabar en su suspensión hasta por 120 días.

El partido de Roberto Sánchez, además, tendrá las presidencias de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría; y la de Procedimientos Especiales.

La Comisión de Procedimientos Especiales tiene como atribución, antes de ser visto por el Pleno del Senado, los procedimiento de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución Política del Perú, tales como la elección del defensor del pueblo, la designación del contralor general de la República, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de su presidente, así como la ratificación del superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.

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José Mercedes Castillo Terrones, vocero de Juntos por el Perú en el Senado. (Infobae Perú)

Así quedaron las presidencias de comisiones del Senado

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Obras

Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional y Orden Interno:

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Obras

Secretaría: Fuerza Popular

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:

Presidencia: Obras

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:

Presidencia: Ahora Nación

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Buen Gobierno

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:

Presidencia: Buen Gobierno

Vicepresidencia. Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Gestión del Estado y Contraloría:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Ahora Nación

Justicia y Derechos Humanos:

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Fuerza Popular

Ética Parlamentaria:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Renovación Popular

Procedimientos Especiales:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Fuerza Popular

Inteligencia:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Juntos por el Perú

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Obras

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:

Presidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Buen Gobierno

Los miembros de cada una de las comisiones serán oficializados este miércoles 12 de agosto, cuando el Pleno del Senado apruebe el cuadro nominativo de cada una de las comisiones. Luego, cada grupo de trabajo deberá sesionar para formalizar su respectiva mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario de comisión del Senado).

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