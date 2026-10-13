Domingo Dianderas no participará en la Tradición Copera 2026: su máxima prioridad pasa por triunfar en la Copa Perú

Domingo Dianderas, representante de Ica, se descolgó de la Tradición Copera 2026. - Crédito: Difusión

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La Tradición Copera, inédito evento que verá la luz dentro de poco, ha sufrido una ligera variación en lo que respecta su conformación en divisiones. Algunos clubes que habían sido confirmados, finalmente, dieron un paso al costado. El caso más emblemático es representado por el novedoso Domingo Dianderas.

El conjunto que representa a la ciudad de Chincha, cuyo impulsor central es el comediante Jorge Luna, se descolgó del certamen organizado por la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) sin ofrecer un argumento conocido, aunque se cree que su disputa por ganar la Copa Perú 2026 fue un eje prioritario.

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Tadashi Aoki, el primer gran refuerzo de Domingo Dianderas en su lucha por trascender en la Copa Perú 2026. - Crédito: Difusión

De hecho, Domingo Dianderas FC acaba de asegurar su presencia en la Fase 2 de la Etapa Nacional de la Copa Perú luego de haber superado a Estrella Roja (2-0) en el tramo final de la Fase 1. De ahí que prefiera focalizarse al 100% en el ‘fútbol macho’ en lugar de otro espacio.

Sin la institución de Ica, la Tradición Copera perderá a un claro animador desde el lado mediático. En los últimos meses, el equipo —que ha comenzado a reforzarse con futbolistas con pasado en la élite como Iván Santillán y Tadashi Aoki— ha reunido la atención de distintos fanáticos por su conexión con la mente maestra del programa ‘Hablando Huevadas’.

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Además de Domingo Dianderas, Walter Ormeño, Defensor Lima, Ciclista Lima FC y FC Sport River de Florencio de Mora también se desmarcaron. Para reformar la nomina de clasificados, la LINFA incorporó a Chosica FC y Barranco City.

De tal manera que la primera edición de la Tradición Copera tendrá a 24 equipos clasificados, divididos en cuatro series. Destacarán las presencias de elencos con pasado en la máxima categoría como León de Huánuco, Sport Áncash, Coronel Bolognesi y Deportivo Municipal.

Domingo Dianderas avanza con firmeza en la Copa Perú 2026. - Crédito: Difusión

Conformación oficial

Grupo 1: Bagua FC, León de Huánuco, Real Huarcos, Dos de Mayo, CD San Martín y Chosica FC.

Grupo 2: Sport Ancash, Social Venus, Octavio Espinosa, Deportivo Maristas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Diablos Rojos de Huancavelica.

Grupo 3: Sportivo Huracán, UNISPA, Alfredo Salinas, Miguel Grau, Atlético Huracán y Coronel Bolognesi.

Grupo 4: Colegio Comercio, José Gálvez FBC, Municipal de Chacos, Regatas Lima, Deportivo Municipal y Barranco City.

Inédito torneo

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado, correspondiente a la cuarta categoría del fútbol peruano, creó el Campeonato Nacional Tradición Copera, cuya primera edición se disputará a finales de octubre de 2026.

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El torneo LINFA busca ofrecer una oportunidad de competir por el retorno al circuito oficial a clubes históricos, con arraigo entre sus seguidores, que en algún momento participaron en la máxima categoría del fútbol peruano o tuvieron actuaciones destacadas en certámenes anteriores.

Clubes con Copa Libertadores, décadas de historia y títulos nacionales en el palmarés buscan volver al fútbol organizado a través de un torneo que aún tiene plazas por definir. (Tradición Copera)

La Tradición Copera tendrá una primera fase con partidos de ida y vuelta. Luego, los equipos clasificados disputarán encuentros únicos en los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final.

El campeón obtendrá un boleto para participar en la siguiente edición de la Liga 3, mientras que el subcampeón tendrá derecho a acceder a la Etapa Departamental de la Copa Perú.

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