Nuevos gobernadores del Perú 2027-2030: Lista completa de quiénes lideran y podrían irse a segunda vuelta, según ONPE

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de los nuevos gobernadores regionales del Perú empieza a definirse con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del domingo 4 de octubre, los resultados permiten identificar qué candidatos encabezan la votación en cada uno de los 25 gobiernos regionales del país y cuáles se encaminan a ocupar el cargo para el periodo 2027-2030.

Sin embargo, no todas las regiones tienen todavía un ganador definido. La legislación electoral establece que una fórmula de gobernador y vicegobernador debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ninguna candidatura llega a ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación deben participar en una segunda elección regional.

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Con el avance del cómputo oficial, 10 regiones tienen actualmente a una candidatura por encima del 30%, mientras que en otras 15 ninguna fórmula alcanza ese porcentaje y se perfila una segunda vuelta. La situación todavía puede variar en algunas jurisdicciones debido a las actas pendientes y aquellas que deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

¿Quiénes van ganando las elecciones regionales 2026?

Este es el panorama de las 25 regiones según el avance oficial de la ONPE. En los casos donde una candidatura supera el 30%, se indica que se perfila como virtual ganador, siempre sujeto a la culminación del cómputo y la proclamación correspondiente.

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Amazonas

Amílcar Díaz Mendoza (Somos Perú) / Segunda vuelta

Áncash

Antonio Jorge Casana Alencastre (APP) / Segunda vuelta

Apurímac

Elvyn Díaz Tello (Ahora Nación) / Virtual ganador

Arequipa

Florentino Alfredo Zegarra Tejada (Fuerza Arequipeña) / Segunda vuelta

Ayacucho

Pabel Néstor Bellido Miranda (Libertad Popular) / Virtual ganador

Cajamarca

Edison Carrasco Olivera (Somos Perú) / Segunda vuelta

Callao

Pedro Carmelo Spadaro (Renovación Popular) / Virtual ganador

Cusco

Verónika Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos) / Virtual ganadora

Huancavelica

Juan Común (APP) / Virtual ganador

Huánuco

Rosalí Leandro Tarazona (País para Todos) / Virtual ganador

Ica

Juan Enrique Mendoza Uribe (Somos Perú) / Virtual ganador

Junín

Fernando Pool Orihuela Rojas (Podemos Perú) / Segunda vuelta

La Libertad

Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) / Elías Rodríguez (Podemos Perú) / Segunda vuelta

Lambayeque

César Martín Perales Saavedra (Somos Perú) / Segunda vuelta

Lima Provincias

Andrés Eduardo Tello Velazco (Somos Perú) / Segunda vuelta

Loreto

Germán Vladimir Chong Ríos ( Somos Perú) / Segunda vuelta

Madre de Dios

Simón Pedro Horna Alpaca (Ahora Nación) /Virtual ganador

Moquegua

Abraham Alejandro Cárdenas Romero (Acción Popular) / Segunda vuelta

Pasco

Lucio Rojas Vítor (Frente de la Esperanza 2021) / Segunda vuelta

Piura

Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán (APP) / Segunda vuelta

Puno

Jhomar Marcelino Tonconi Quispe (Así-Juntos por el Perú) / Segunda vuelta

San Martín

Máximo Óscar Cabrera Cabrera (Avanza País) / Virtual ganador

Tacna

Segundo Mario Ruiz Rubio (APP) / Segunda vuelta

Tumbes

Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz (Fe en el Perú) / Segunda vuelta

Ucayali

Sandro Acosta Villavicencio (Somos Perú) / Virtual ganador

Funcionarios de la ONPE trabajan en el conteo manual de votos y el procesamiento de actas en una sala de cómputo, asegurando la transparencia del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes ya se perfilan como nuevos gobernadores regionales?

Entre las regiones que tienen un panorama más definido están aquellas donde el candidato que ocupa el primer lugar supera el 30% y mantiene una diferencia importante respecto del segundo.

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En Cusco, Verónika Mendoza, de la Alianza Electoral Venceremos, registra 30.9% de los votos válidos con 94.5% de actas contabilizadas. Su ventaja frente al segundo lugar es amplia, por lo que se perfila como la próxima gobernadora regional del Cusco.

En Huánuco, Rosalí Leandro Tarazona, de País para Todos, alcanza 31.8%; mientras que en Ica, Juan Enrique Mendoza Uribe, de Somos Perú, registra 30.7%. Ambos superan el umbral legal y mantienen una diferencia considerable sobre sus principales competidores.

Otro resultado destacado aparece en Madre de Dios, donde Simón Pedro Horna Alpaca, de Ahora Nación, alcanza 36.1%. En San Martín, Máximo Óscar Cabrera Cabrera, de Avanza País, llega a 31.2%, con más de 40 mil votos de diferencia respecto del segundo lugar. En Ucayali, Sandro Acosta Villavicencio, de Somos Perú, registra 34.3%.

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Las tendencias de votación para gobernadores regionales en Perú, donde candidatos como Pedro Spadaro en el Callao superan el 50% de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se encuentran por encima del 30% Apurímac, Ayacucho, Callao y Huancavelica, aunque el margen respecto de sus segundos lugares hace necesario esperar la culminación del procesamiento de las actas antes de considerar cerrada jurídicamente la elección.

En Apurímac, Elvyn Díaz Tello, de Ahora Nación, registra alrededor de 37.6%, seguido por Guido Chahuaylla, de Progresemos, con aproximadamente 35%. El avance de la ONPE mantiene a Díaz en el primer lugar y, al superar ambos el 30%, la elección no requiere una segunda vuelta si estos porcentajes se mantienen.

En Ayacucho, Pabel Néstor Bellido Miranda, de Libertad Popular, encabeza el conteo con más de 37%, mientras que en Huancavelica, Juan Común, de Alianza para el Progreso, supera el 33%. En ambos casos, la fórmula que ocupa el primer lugar se encuentra por encima del 30%.

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En el Callao, Pedro Carmelo Spadaro, de Renovación Popular, registra más del 51% de los votos y mantiene una amplia diferencia sobre el segundo lugar. Por ello, se perfila como el próximo gobernador regional del Callao para el periodo 2027-2030.

Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

¿Qué regiones tendrán segunda vuelta para elegir gobernador?

En otras 15 jurisdicciones todavía no existe un ganador en primera vuelta porque ninguna fórmula alcanza el 30% de los votos válidos.

La lista comprende Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

En Cajamarca, por ejemplo, Edison Carrasco Olivera, de Somos Perú, lidera con 29.659%, seguido por Moisés González Cruz, de APP, con 23.151%. Al no alcanzar el 30%, ambos se encaminan a una segunda elección.

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Una situación especialmente ajustada se presenta en La Libertad, donde Aldo Mariños y Elías Rodríguez se encuentran separados por una diferencia mínima. En Junín, Fernando Orihuela ocupa el primer lugar con 29.241%, seguido por Arnoldo Mallma con 27.126%. Ninguno supera todavía el umbral requerido.

Un cartel informativo indica la fecha de la segunda vuelta de las elecciones regionales de 2026 en Perú para diversas regiones y distritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Lima Provincias, el escenario también es particular: Andrés Tello registra 16.258% y Javier Alvarado 16.076%, por lo que la diferencia entre ambos es de apenas 0.182 puntos porcentuales en el avance reportado.

En Moquegua, Abraham Cárdenas aparece primero con 26.035%, seguido por Juan Herrera con 25.215%. En Pasco, Lucio Rojas registra 28.528% y Luis Pomachagua 24.353%. La ONPE ya reporta que Pasco tendrá segunda vuelta porque ninguno alcanzó el 30%.

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¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de gobernadores regionales?

Aunque el conteo de la ONPE permite saber quiénes lideran y qué regiones se encaminan a una segunda vuelta, todavía no corresponde presentar a todos los primeros lugares como gobernadores electos.

La ONPE debe terminar de contabilizar las actas y aquellas que hayan sido observadas deberán ser resueltas por los organismos electorales correspondientes. Solo después de culminar estas etapas se podrá establecer el resultado definitivo y proceder con la proclamación de las autoridades electas.

El JNE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual segunda elección regional. Esta jornada solo se realizará en las regiones donde ninguna fórmula alcance finalmente el 30% de los votos válidos.

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Por ello, para efectos periodísticos, el término más preciso en este momento es “virtual gobernador” o “candidato que lidera el conteo”, y no “nuevo gobernador” en aquellos casos donde todavía existen actas pendientes o una eventual segunda vuelta.

Un grupo de personas fue captado este 4 de octubre al observar, en un teléfono móvil, la transmisión de resultados de las elecciones regionales peruanas, en Lima (Perú). EFE/John Reyes

Los seis virtuales gobernadores que ya identifica el avance de ONPE

Con una diferencia suficientemente amplia frente al segundo lugar, la Agencia Andina identifica actualmente a Verónika Mendoza en Cusco, Rosalí Leandro en Huánuco, Juan Mendoza en Ica, Simón Horna en Madre de Dios, Óscar Cabrera en San Martín y Sandro Acosta en Ucayali como quienes ya contarían con la elección encaminada a su favor.

A estos se suman las regiones donde el primer lugar también supera el 30%, aunque algunas presentan una distancia menor con su principal competidor. Por eso, la lista definitiva de gobernadores regionales deberá esperar el cierre del cómputo y la resolución de las actas observadas.