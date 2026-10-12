Roberto Mosquera pidió mesura pese a gran presente de Sporting Cristal, nuevo líder del Torneo Clausura: “No vamos a celebrar nada”

El DT peruano se pronunció tras la victoria de los 'celestes' en Cajamarca. (Video: Palco VIP Noticias)

Guardar

Sporting Cristal tomó el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras conseguir una victoria importante como visitante ante UTC en la jornada 11. El resultado permitió que los ‘rimenses’ compartan la punta con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, aunque quedaron mejor ubicados por diferencia de goles.

Bajo esa premisa, Roberto Mosquera valoró la recuperación de su equipo y remarcó que el lugar actual en la tabla llegó después de una etapa complicada, sobre todo en el Torneo Apertura que llegó a rozar la zona de descenso. “Hay un mérito importante porque de tres puntos al borde del descenso estamos punteros. No es un trabajo mío solo, es de todos los que han creído en esta nueva fuerza que hemos traído desde el primer día”, comentó en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El técnico peruano resaltó este resultado positivo, sobre todo por las críticas que recibieron algunos jugadores. “Estoy muy contento con los jugadores porque algunos han sido maltratados, pero dejamos eso atrás porque siempre va a haber impedimentos en el camino que no nos dejan avanzar”, precisó.

Maxloren Castro es uno de los jugadores de Sporting Cristal que ha elevado su nivel en los últimos partidos. - créditos: Liga 1

La victoria frente a UTC tuvo, según Roberto Mosquera, un valor que excede la tabla de posiciones. “Creo que lo importante es valorar ganar un partido no solo en altura, sino con un equipo que nunca se entregó. Estamos muy orgullosos”, expresó.

El DT, de todos modos, pidió mesura. “Esto no queda acá, falta mucho todavía por delante. No vamos a celebrar absolutamente nada, pero sí tenemos consciencia que estamos en un buen momento y queremos mantenerlo”, acotó.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera sobre la clave para la mejora de Sporting Cristal

Roberto Mosquera evitó dividir el análisis de la mejora entre factores tácticos, físicos o anímicos. En esa línea, consideró que el cambio mostrado por Sporting Cristal resulta evidente y centró su explicación en el progreso individual de los jugadores.

“Con todo respeto, la verdad que no quiero contestarte porque creo que todos han visto el cambio que ha habido en Sporting Cristal”, respondió Mosquera cuando le consultaron por las razones de la evolución del conjunto ‘celeste’.

Roberto Mosquera pidió mesura pese a gran presente de Sporting Cristal, nuevo líder del Torneo Clausura 2026.

El veterano técnico entendió que cada futbolista elevó su rendimiento y que esa mejora permitió consolidar una respuesta colectiva. “Yo creo que es el crecimiento individual de los jugadores que ha convertido a Sporting Cristal en un colectivo muy importante”, explicó.

PUBLICIDAD

La seguidilla reciente respalda la lectura de Roberto Mosquera. El equipo ‘cervecero’ alcanzó cinco victorias consecutivas entre Liga 1 y Copa de la Liga, una racha que permitió ganar confianza y revertir el panorama deportivo.

“Son cinco partidos seguidos ganados y creo que es un mérito, no mío sino de los jugadores, y para todos los hinchas que siguieron creyendo en nosotros en los momentos que las cosas no caminaban”, indicó.

Mosquera también dedicó parte de sus declaraciones a la hinchada. “Nosotros trabajamos para los hinchas, todo lo que hacemos es para ellos. Obviamente que ahí está nuestra familia, la dirigencia y yo particularmente tengo una buena relación con la hinchada”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 en Cajamarca y es el nuevo líder del certamen - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal volverá a jugar el domingo 18 de octubre ante Comerciantes Unidos, en un encuentro previsto para las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. El compromiso será la próxima prueba para un equipo que busca defender la ubicación que alcanzó tras el triunfo sobre UTC.

El partido permitirá medir la continuidad de la racha ‘celeste’ luego de las cinco victorias consecutivas. Eso sí, las ‘águilas cutervinas’ acumulan cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates), por lo que intentarán que este encuentro sirva como punto de inflexión para salir del puesto 14 del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD