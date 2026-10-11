Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Gianella Marquina posa durante su embarazo y junto a su pareja en un evento previo al nacimiento de su primera hija.

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Gianella Marquina se convirtió en madre por primera vez a los 26 años. La hija mayor de Melissa Klug anunció el nacimiento de su bebé con una publicación en Instagram, donde mostró una imagen parcial de la recién nacida y escribió: “Mi pequeño amor”.

La joven, que estudió Derecho y desarrolla sus proyectos de manera independiente, dio a conocer la noticia sin revelar la fecha del parto ni detalles sobre el estado de salud de la niña.

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En la fotografía compartida en sus redes sociales se observa parte del rostro de la bebé y una de sus manos. La pequeña aparece sujetando los dedos de sus padres en una postal que recibió mensajes de felicitación de sus seguidores.

Gianella Marquina comparte en Instagram la primera fotografía de su recién nacida junto a mensajes de felicitación de su familia.

La llegada de la niña amplía la familia de la empresaria conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, quien celebra el nacimiento de su cuarta nieta.

Marquina mantuvo en reserva varios aspectos de esta etapa, entre ellos la identidad de su pareja. Aunque compartió algunos momentos vinculados con el embarazo, evitó exponer públicamente al padre de su hija.

La gestación fue anunciada en junio de 2026. En ese momento, la abogada publicó imágenes junto a su pareja y comunicó que ambos se preparaban para recibir a una nueva integrante en su hogar.

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“Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, escribió entonces la hija de Melissa Klug.

Gianella Marquina posa durante el baby shower de su primera hija Tessa, rodeada de decoración festiva que incluye globos y pasteles.

La publicación marcó el inicio de una etapa distinta para Gianella Marquina, quien recibió mensajes de apoyo de parte de familiares, amistades y usuarios que siguen su actividad digital.

En otra reflexión sobre la maternidad, la joven expresó la emoción que le producía la espera. “Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, señaló.

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Desde que confirmó su embarazo, Marquina eligió compartir información puntual sobre el proceso. La joven mostró algunas imágenes de su vida familiar, aunque preservó detalles vinculados con su privacidad y la de su pareja.

La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

¿Cómo se llamará la hija de Gianella Marquina?

La joven había adelantado meses atrás que esperaba una niña. La revelación ocurrió en junio, cuando difundió un video y varias fotografías de una reunión íntima con familiares y personas cercanas.

Antes de publicar el material en sus redes, Gianella Marquina pidió a los asistentes que no adelantaran el resultado de la celebración. Más tarde, compartió el registro y confirmó que su primera hija sería mujer.

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El mensaje que acompañó ese contenido permitió conocer el nombre elegido para la bebé. “Te esperamos con muchísimo amor, Tezza”, escribió la hija de Melissa Klug.

La revelación del sexo se realizó en una reunión pequeña antes de que Gianella Marquina hiciera público su embarazo. IG

Con esa frase, Marquina confirmó que la niña llevará el nombre de Tezza, una elección que ya formaba parte de las conversaciones familiares durante el embarazo.

La publicación sobre el sexo de la bebé generó reacciones entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de felicitación a la futura madre y destacaron la expectativa por la llegada de la nueva integrante de la familia.

Tras el nacimiento de Tezza, la joven inicia su experiencia como madre. La primera imagen que difundió junto a la recién nacida mostró un momento de intimidad familiar, sin exponer por completo el rostro de la pequeña.

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