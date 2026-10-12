Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa de Perú proyecta intervenir 5.000 escuelas públicas durante los próximos cinco años para reducir la brecha en el sector. (Agencia Andina)

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El ministro de Educación José Antonio Chang aseguró durante la presentación de los lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar que en las escuelas “no habrá más niños agrediendo a otros”. Esto previo al anuncio de medidas disciplinarias que podrían motivar la expulsión de los alumnos en caso de infracciones consideradas como graves y muy graves.

Las instituciones públicas deberán aplicar las nuevas reglas de presentación, mientras que los colegios privados podrán establecer sus propios reglamentos dentro de su autonomía. Chang anunció: “No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados”.

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Cada infracción cometida por un estudiante deberá quedar registrada. Las autoridades evaluarán el contexto y el desarrollo del menor para definir acciones correctivas o sanciones, que incluirán suspensión de hasta tres días, matrícula condicional y separación definitiva de la institución.

Faltas muy graves: de la violencia sexual al uso de explosivos

El ministro detalló que los actos de odio o apología de la violencia, el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, el uso de artefactos explosivos y la alteración violenta del orden serán considerados faltas muy graves.

José Antonio Chang, ministra de Educación.

También incluyó el hurto o robo, la discriminación, la vulneración de la intimidad, el porte de armas u objetos punzocortantes, la destrucción intencional de infraestructura y la organización de actividades delictivas o apuestas.

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Sobre los criterios para apartar de forma definitiva a un alumno, Chang declaró: “Tres suspensiones en el año constituyen una falta muy grave que lo amerite o reiteración académica son motivos de la expulsión y separación definitiva del estudiante que haya cometido dicha falta”.

Faltas graves y obligación de denunciar ante la Fiscalía

Entre las faltas graves figuran la falsificación de documentos oficiales, la promoción o venta de sustancias prohibidas, las denuncias falsas, la difamación, la obstrucción de la labor docente, la suplantación de identidad, el fraude en evaluaciones y la difusión de información privada. Si una conducta constituye una infracción penal, el colegio deberá comunicarla de inmediato a la comisaría local o a la Fiscalía.

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Chang adelantó también el restablecimiento de la nota de conducta, tras señalar que en los últimos años se debilitó la capacidad de docentes y autoridades para disciplinar y formar a los estudiantes en materia disciplinaria.

Keiko Fujimori: “Los más malcriados no van a estar en las aulas”

Durante el acto oficial en la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, la mandataria afirmó que los estudiantes con peor comportamiento no podrán estar en las escuelas.

“La violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa, las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable. Por eso es que estos lineamientos tienen un carácter de sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad”, afirmó la presidenta Fujimori.

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Al dirigirse a los niños y adolescentes, la jefa de Estado explicó el alcance de las medidas frente a quienes incumplan las normas escolares y remarcó que la formación de los alumnos debe desarrollarse en un ambiente de tranquilidad.

“Por unos pocos estudiantes malcriados, no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas”, enfatizó.