Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

Dos mujeres conversan sentadas frente a una barra mientras realizan una entrevista. Durante la charla, una de ellas muestra una tarjeta con la inscripción Esto es guerra y dialogan sobre eventos pasados vinculados a la producción del programa de televisión peruano.

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Diana Sánchez afirmó que perdió su lugar en ‘Esto es guerra’ después de cuestionar lo que consideró un trato preferencial hacia Angie Arizaga. La exintegrante de ‘Combate’ recordó un episodio ocurrido durante una final del programa, cuando ambas se enfrentaron en una prueba física.

Sánchez llegó al espacio de América Televisión en 2016, tras consolidarse como una de las figuras del equipo verde de ‘Combate’. Años después de aquella etapa, decidió hablar sobre un momento que, según relató, marcó su salida de la pantalla.

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La también conocida como ‘La Chata’ participó en el pódcast de Shirley Arica, donde revivió la competencia que mantuvo con Angie Arizaga. De acuerdo con su versión, la situación se produjo en una final que definía el resultado de una prueba de cadenas.

La personalidad de televisión Diana Sánchez atribuyó su retiro del programa Esto es guerra a un presunto favoritismo hacia Angie Arizaga.

Sánchez sostuvo que estaba en condiciones de imponerse en el reto, aunque una acción desde la producción de ‘Esto es guerra’ habría cambiado el desenlace. Su reclamo surgió de inmediato frente a las cámaras.

“En una final estuve con Angie y la producción la ayudó para ganar. Estábamos en las cadenas así y de la nada me hicieron un close up a mí y vino, no sé si Peter, Pepe Lucho, alguien… sacó la cadena. Ganó Angie”, narró durante la conversación con Arica.

La excompetidora aseguró que cuestionó lo ocurrido en ese momento. “Y yo con la cadena, ‘oye qué descarado…’”, añadió al recordar su reacción tras la definición de la prueba.

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Para Sánchez, aquella escena reflejó una diferencia en el respaldo que recibían algunos integrantes de ‘Esto es guerra’. Sin mencionar una confirmación de parte de la producción, sostuvo que Angie Arizaga contaba con una posición favorable dentro del formato.

Diana Sánchez aborda los motivos de su salida del programa Esto es guerra durante una conversación grabada en un ambiente interior.

“En esa final la ayudaron, por algo se llama el programa ‘Esto es guerra’, no era combatientes. Era muy querida ‘La Negrita’, pero… ¿de dónde vino? De Combate, estuvo tres meses, pero vino de Combate”, comentó.

Sus declaraciones apuntan a una rivalidad que se trasladó de un reality a otro. Diana Sánchez y Arizaga compartieron pantalla luego de haber formado parte de ‘Combate’, aunque sus recorridos dentro de los programas de competencia tomaron rumbos distintos.

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Se lo dijo a Nicola Porcella, pero no pudo hacer nada

El episodio, según contó Diana Sánchez, no quedó solo en una molestia expresada durante la competencia. La exchica reality dijo que buscó conversar con Nicola Porcella para transmitirle su malestar por el resultado de aquella final.

En el pódcast de Shirley Arica, señaló que esperaba encontrar respaldo tras lo que consideró una situación injusta. Sin embargo, afirmó que la respuesta del actual actor de Televisa fue breve y no abrió espacio para una discusión.

“Cállate…”, recordó Sánchez como la frase que recibió cuando habló con Porcella sobre la presunta intervención a favor de Angie Arizaga.

Diana Sánchez se pronunció sobre las circunstancias de su salida del programa de televisión Esto es guerra y su relación con Angie Arizaga.

La exfigura televisiva vinculó ese reclamo con el final de su etapa en el canal. Según su relato, luego de expresar su disconformidad por el supuesto favoritismo, dejó de formar parte del programa y perdió su trabajo.

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“Y me terminaron sacando del canal y me terminaron botando, chica”, manifestó durante la charla. No ofreció detalles sobre una conversación posterior con los responsables del espacio ni sobre alguna explicación formal que hubiera recibido en ese entonces.

Sánchez explicó que todavía recuerda el episodio por el impacto que tuvo en su carrera televisiva. Su testimonio volvió a poner en discusión las dinámicas internas que suelen rodear a los realities de competencia y la relación entre sus participantes.

Las declaraciones surgieron varios años después de su paso por ‘Esto es guerra’, programa al que ingresó tras hacerse conocida en ‘Combate’. En esta ocasión, decidió exponer su versión sobre la final con Arizaga y las consecuencias que atribuye a ese reclamo.

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