Piura: las lluvias del Fenómeno El Niño amenazan casonas históricas y sitios arqueológicos como la casa hacienda Sojo y Narihualá

Las lluvias intensas ponen en riesgo el patrimonio histórico de Piura, desde la casa hacienda Sojo hasta el complejo arqueológico de Narihualá y las casonas del centro histórico, debido al deterioro de sus estructuras y la necesidad de medidas preventivas. Composición: Infobae / Diario Correo Piura

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La conservación del patrimonio histórico de Piura enfrenta riesgos asociados a las lluvias intensas y al deterioro de edificaciones antiguas. En distintos puntos de la región, las estructuras de adobe, los techos colapsados y la falta de protección ante las precipitaciones exponen inmuebles y complejos arqueológicos a nuevos daños.

Uno de los casos más comprometidos es la casa hacienda Sojo, ubicada en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana. La construcción, vinculada al desarrollo agrícola del valle del Chira, conserva habitaciones, columnas y balcones que permiten reconocer las características de una antigua residencia rural. Sin embargo, varios sectores presentan daños que podrían agravarse ante una nueva temporada de lluvias.

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La preocupación también alcanza al complejo arqueológico de Narihualá, en el Bajo Piura, y a las casonas del centro histórico de la capital regional. Estos espacios representan etapas diferentes de la historia piurana, pero comparten dificultades relacionadas con la exposición al agua y la necesidad de medidas preventivas para proteger sus estructuras.

Las advertencias de especialistas y personas vinculadas con estos inmuebles apuntan a la necesidad de evaluar los daños antes de que las precipitaciones provoquen nuevos desprendimientos. En el caso de Sojo, la recuperación también requiere recursos para atender una edificación extensa, cuyo deterioro compromete la conservación de sus ambientes originales.

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Casa hacienda Sojo: las paredes de adobe están expuestas a las lluvias

La histórica casona de Sullana conserva 36 habitaciones, pero varios ambientes están expuestos a las precipitaciones. Narihualá y las edificaciones antiguas del centro de Piura también requieren acciones para prevenir nuevos daños. Diario Correo Piura

La casa hacienda Sojo comenzó a construirse en 1910 y recibió la declaración de patrimonio monumental en 1974. Sus 36 habitaciones forman parte de un inmueble relacionado con la actividad agrícola del valle del Chira, cuya conservación enfrenta dificultades por la pérdida de techos y el desgaste de sus paredes.

Santos Ipanaqué Litano conoce la propiedad desde 1963, cuando llegó a trabajar allí con 14 años. Su experiencia dentro de la casona le permite identificar los sectores más vulnerables, en particular los ambientes del segundo piso, donde los techos caídos dejan espacios abiertos a las precipitaciones.

El ingreso del agua puede favorecer su acumulación en las habitaciones y afectar las paredes de adobe. La humedad y el deterioro de los materiales elevan el riesgo de nuevos desprendimientos, especialmente en las áreas que ya presentan daños estructurales.

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Ipanaqué también recuerda el saqueo de bienes durante la reforma agraria. Según su relato, diversos objetos de la casa fueron retirados en aquella etapa, una pérdida que se suma al deterioro físico del inmueble.

Carlos Checa Leigh, bisnieto de Miguel Checa y Checa, también alertó sobre la situación. De acuerdo con su advertencia, los daños podrían extenderse de un sector a otro si las lluvias provocan nuevos colapsos. El costo de una recuperación integral ascendería a varios millones de soles, según su estimación.

Ley 31824 establece medidas para restaurar y proteger la casona

La casa hacienda Sojo cuenta con un respaldo legal para impulsar su conservación. En julio de 2023 se publicó la Ley 31824, que declaró de interés nacional su restauración, protección, conservación y puesta en valor.

La norma contempla la participación del Ministerio de Cultura y otras entidades en las acciones destinadas a preservar el inmueble. Sin embargo, Carlos Checa Leigh reclama que ese marco legal se traduzca en medidas concretas para recuperar la edificación y reducir su exposición a las lluvias.

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La intervención debe considerar tanto los daños existentes como la protección de las áreas que todavía conservan sus características arquitectónicas. La pérdida de techos y el deterioro de las paredes requieren atención para evitar que las precipitaciones afecten nuevos ambientes.

Narihualá requiere estudios sobre el recorrido del agua

El riesgo para el patrimonio regional también comprende construcciones arqueológicas de tierra. El arqueólogo y exviceministro de Patrimonio Cultural Luis Jaime Castillo incluyó al complejo de Narihualá entre los sitios que necesitan medidas de protección frente a las lluvias.

En declaraciones al diario Perú 21, Castillo recordó que las acciones preventivas aplicadas en el lugar permitieron que el complejo resistiera episodios anteriores de precipitaciones, pese a las inundaciones que afectaron su entorno.

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El especialista planteó estudiar las rutas por las que circulará el agua para determinar qué drenajes necesitan limpieza y en qué sectores corresponde instalar coberturas. Estas medidas permitirían identificar los puntos de mayor exposición y organizar las intervenciones antes de que se produzcan nuevas emergencias.

La evaluación del recorrido del agua resulta relevante para las estructuras de barro, cuya conservación depende de reducir el contacto prolongado con la humedad. En Narihualá, las acciones preventivas forman parte de las medidas destinadas a disminuir los daños que podrían causar las lluvias intensas.

Casonas del centro histórico de Piura también presentan riesgo de colapso

Aunque la casa hacienda Sojo cuenta con un marco legal para impulsar su recuperación, persiste la preocupación por el deterioro de sus estructuras. La prevención también requiere evaluar los drenajes y proteger las construcciones arqueológicas y monumentales. Diario Correo Piura

La situación de Sojo y Narihualá coincide con las dificultades de conservación de los inmuebles antiguos del centro histórico de Piura. En abril de 2025, la Municipalidad Provincial informó que cerca del 30 % de las edificaciones de la zona monumental presentaba un alto riesgo de colapso por el deterioro asociado a las lluvias y al paso del tiempo.

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Entre las propiedades señaladas por la comuna figuraban las casas Eguiguren y Temple Seminario. Ambas forman parte del conjunto de construcciones históricas cuya conservación requiere atención ante los daños acumulados.

El deterioro de estos inmuebles expone elementos arquitectónicos a la pérdida de estabilidad y reduce la capacidad de las estructuras para resistir nuevas precipitaciones. Su situación se suma a la de la casa hacienda Sojo, donde los ambientes sin techo permiten el ingreso directo del agua, y a la del complejo de Narihualá, donde las medidas preventivas incluyen el análisis de drenajes y la protección de las estructuras de tierra.