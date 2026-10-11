Perú

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

El creador de contenido mostró en redes sociales su búsqueda para que una fanática de la boy band pueda ingresar a ver el show

Dos fotos de tres personas: a la izquierda sostienen un cartel manuscrito y a la derecha posan con los brazos en alto dentro de un estadio
El creador de contenido Ric La Torre posa junto a una joven huancaína y su madre antes y durante un concierto en Lima tras regalarles los boletos de acceso.
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Ric La Torre regaló entradas a Sayuri y a su madre, Katy, para que asistieran al concierto de BTS en Lima. La joven había viajado desde Huancayo con la expectativa de ver por primera vez a sus artistas favoritos, aunque no tenía boletos para ingresar.

La historia de Sayuri llegó al creador de contenido a través de las redes sociales. La joven seguía a BTS desde hacía ocho años y decidió trasladarse a la capital pese a no tener asegurado su ingreso al espectáculo.

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Sus planes se complicaron después de una presunta estafa cuando intentó adquirir las entradas. A pesar de ello, mantuvo la ilusión de escuchar en vivo a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

El creador de contenido Ric La Torre regala entradas para el último concierto de BTS en Lima a una joven huancavelicana y a su madre. Las imágenes muestran la interacción previa de los involucrados, el ambiente dentro del estadio y fragmentos de la presentación musical en el escenario.

El caso llamó la atención de Ric La Torre, quien decidió ayudarla. El influencer consiguió dos boletos para el concierto: uno para Sayuri y otro para su madre, Katy, para que ambas compartieran la experiencia.

El momento previo al show quedó registrado en un video de TikTok. El comunicador recordó allí el compromiso que había asumido con la joven después de conocer las dificultades que enfrentó para intentar entrar.

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“No me dejes porque yo te voy a llevar al concierto. Mañana vas a entrar”, le dijo el tiktoker a Sayuri, según se escucha en las imágenes difundidas en su cuenta.

Un hombre con micrófono habla junto a una joven con anteojos que se cubre la boca con la mano en la calle
Ric La Torre comunica a una joven en la vía pública que la llevará al concierto de BTS en Lima.

La promesa se concretó al día siguiente. La Torre coordinó un encuentro con Sayuri y Katy en los exteriores del recinto universitario, antes de acompañarlas al ingreso de la zona Campo A.

El último concierto de BTS en Lima y el sueño de Sayuri

El creador de contenido se preparó desde temprano para llegar al Estadio San Marcos y reunirse con las dos asistentes. Durante el recorrido, compartió imágenes de la jornada y contó que el camino tomó más tiempo de lo previsto.

“Yo me alisté desde tempranito para ir al concierto y encontrarme con las bebés afuera del estadio. Y aunque el camino estuvo bastante largo, la verdad es que las ganas nunca bajaron y la energía tampoco”, relató Ric La Torre.

Al encontrarse con Sayuri y Katy, el influencer quiso saber cómo se habían preparado para ver a BTS. La joven le contó que fue a Gamarra para elegir la ropa que usaría durante el concierto.

Dos mujeres sonríen y levantan los brazos en un estadio durante un concierto, junto a una publicación de Instagram con texto
Una joven huancaína y su madre celebran su asistencia al concierto de BTS en Lima tras recibir entradas del creador de contenido Ric La Torre.

La fanática encontró opciones que se ajustaban a su presupuesto y armó un atuendo especial para la presentación. Su madre también se preparó para acompañarla en una noche que ambas esperaban con expectativa.

Antes de entrar al estadio, varias integrantes de ARMY se acercaron a saludarlas. Algunas habían visto el video de TikTok y reconocieron a la joven de Huancayo y a Katy.

Las seguidoras también les entregaron pequeños regalos, conocidos como freebies. Este tipo de obsequios forma parte de las dinámicas habituales entre las fanáticas de BTS antes de sus conciertos.

“Las bebés estaban emocionadas y hasta se acercaron las ARMY a darles freebies contando que habían visto el video. La verdad que la comunidad de BTS es de otro nivel, me encantaron”, comentó La Torre.
Integrantes de un grupo musical con ponchos y gorros de lana actúan en un escenario ante una multitud con teléfonos iluminados
Los integrantes de la agrupación BTS cantan en un escenario con ponchos y chullos ante sus seguidores.

Sayuri buscaba acercarse lo máximo posible al escenario para aprovechar la oportunidad de ver a sus ídolos. El creador de contenido la animó a avanzar junto a las demás fanáticas que se dirigían hacia el acceso.

“Bueno, bebé, eres libre, puedes ir corriendo con todas las ARMY”, le dijo antes de que ingresara al recinto con su madre.

Finalmente, Sayuri y Katy entraron juntas a Campo para presenciar el concierto de BTS. El video de Ric La Torre mostró a ambas dentro del Estadio San Marcos, tras el viaje desde Huancayo y los problemas que tuvieron para conseguir las entradas.

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