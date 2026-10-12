‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 luego de siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso

‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 tras siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso.

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La reciente derrota ante Cienciano por 2-0 en casa significó un duro golpe para CD Moquegua, que ocupa el puesto 16 del Torneo Clausura y marcha penúltimo en la tabla acumulada. El resultado derivó en la salida de Jaime Serna y en la contratación de José Soto como nuevo técnico.

‘Pepe’ asumirá el desafío de conducir al cuadro moqueguano durante las seis fechas que restan del segundo certamen doméstico de la temporada. De hecho, su llegada representa su regreso a los banquillos de la Liga 1 después de siete años, tras su último ciclo en Carlos A. Mannucci.

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Justamente, la ‘fuerza del sur’ oficializó la designación de Soto a través de un comunicado donde indicó que asumirá la conducción de su primer equipo en un tramo decisivo del año.

La directiva apostó por el exfutbolista de Alianza Lima para intentar revertir la situación deportiva del club y sostener su permanencia en la máxima categoría. La institución remarcó el compromiso de trabajar con responsabilidad, dedicación y entrega en representación de sus colores.

La entidad moqueguana también manifestó su confianza en que el proceso permita consolidar el proyecto deportivo con el apoyo de su hinchada. La prioridad inmediata será encontrar una respuesta competitiva en una campaña que ha dejado al equipo comprometido en la parte baja de la clasificación acumulada.

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El comunicado de CD Moquegua con la oficialización de José Soto como nuevo DT. - créditos: CD Moquegua

El mensaje de despedida de CD Moquegua a Jaime Serna

La llegada de José Soto se produjo luego de que CD Moquegua confirmara el final de la etapa de Jaime Serna. El club indicó que la decisión fue tomada de común acuerdo con el entrenador, quien dejó de ser el responsable técnico del primer equipo.

La institución valoró el recorrido del exasistente de Juan Reynoso, quien formó parte del proceso deportivo durante casi tres años. Su ciclo incluyó la lucha por la permanencia en 2024 y el ascenso a la Liga 1 conseguido en 2025.

La dirigencia sostuvo que los cambios forman parte de las decisiones y desafíos propios del fútbol profesional. A la vez, remarcó que el trabajo realizado por Serna quedará integrado al camino que recorrió la institución en las últimas temporadas.

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El comunicado de la salida de Jaime Serna de CD Moquegua en medio del mal momento en el Torneo Clausura 2026. - créditos: CD Moquegua

El fixture restante de CD Moquegua en el Torneo Clausura 2026

El primer desafío pendiente para CD Moquegua será como visitante frente a FC Cajamarca, por la jornada 12. El encuentro está programado para el domingo 18 de octubre a las 13:15 horas.

Luego, la ‘fuerza del sur’ recibirá a Alianza Lima en la jornada 13 el domingo 25 de octubre a las 13:15 horas, y será una de las tres presentaciones que le quedan como local. Posteriormente, CD Moquegua visitará a ADT en Tarma el miércoles 28 de octubre a las 11:00 horas.

El cuadro moqueguano volverá a casa en la fecha siguiente para medirse con Los Chankas el domingo 1 de noviembre a las 11:00 horas. El calendario continuará con una visita a Universitario de Deportes por la jornada 16 el sábado 7 de noviembre a las 16:00 horas.

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La campaña en el Torneo Clausura concluirá ante Atlético Grau en Moquegua. El encuentro de la fecha 17 se jugará el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas.

Goles y resumen del triunfo 2-0 del 'papá' por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Cómo le fue a José Soto en su última experiencia en la Liga 1?

La última experiencia de José Soto en la Liga 1 fue al frente de Carlos A. Mannucci durante la temporada 2019. En aquella etapa, dirigió 13 partidos oficiales.

El balance de su ciclo en el cuadro trujillano fue de tres victorias, tres empates y siete derrotas. Su salida se produjo en mayo de ese año, luego de una derrota ante Sport Boys del Callao.

Tras su paso por el elenco ‘carlista’, ‘Pepe’ continuó su carrera en equipos del ascenso y de la Copa Perú. Entre los clubes que dirigió figuran Sport Chavelines, Deportivo Llacuabamba, Defensor Porvenir y Alianza Arenal de Moro.

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