Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Keiko Fujimori anunció que los varones deberán llevar el cabello corto y prohibió teñirse el pelo y maquillarse en las escuelas públicas

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes nuevas normas de disciplina para las escuelas públicas que incluyen la obligación de que los varones lleven el cabello corto y la prohibición de teñirse el pelo y maquillarse, en una política que evoca las medidas impulsadas por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien ha expresado su admiración.

“Los hombrecitos (deben) venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse”, declaró durante un acto oficial, en el que también anunció el regreso de las expulsiones y la recuperación de las notas de conducta.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) justificó las disposiciones como parte de una estrategia para restablecer la autoridad de los docentes y combatir la violencia, el acoso y las conductas que alteran la convivencia en las aulas.

“El orden no solamente es en las calles. El orden también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas”, afirmó al explicar que las sanciones serán graduales y proporcionales a las faltas cometidas.

Las medidas recuerdan a las normas que Bukele impulsó en agosto de 2025, cuando su administración estableció nuevas reglas de disciplina escolar en El Salvador, entre ellas el cabello corto, los uniformes limpios y los zapatos lustrados, además de pautas de cortesía para los estudiantes.

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Karla Trigueros y Nayib Bukele durante la juramentación de la capitana como Ministra de Educación de El Salvador, el 14 de agosto de 2025 (Presidencia)

La ministra de Educación salvadoreña, la capitana Karla Trigueros, defendió entonces las disposiciones como una forma de reforzar el orden en los centros educativos, mientras que un gremio magisterial cuestionó lo que consideró una militarización de las escuelas.

Bukele justificó las reglas al sostener que buscaban impedir que los centros educativos volvieran a convertirse en espacios de reclutamiento de pandilleros, en el marco de su política de seguridad contra las organizaciones criminales.

Fujimori también anunció que los estudiantes que cometan faltas recibirán amonestaciones y sanciones progresivas, que podrán agravarse si persisten en una conducta inadecuada. “Los más malcriados no van a estar en las aulas”, afirmó.

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Pidió a los alumnos que comuniquen a sus profesores o directores los casos de acoso escolar, violencia y acoso sexual, y aseguró que los agresores serán puestos a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

El Ejecutivo también anunció la prohibición del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante las clases, salvo que el docente autorice su utilización.

Keiko Fujimori anunció expulsiones para alumnos con faltas graves o reiteradas| Video: TV Perú

Críticas por las nuevas normas

La senadora de Ahora Nación Ruth Luque fue una de las primeras figuras políticas en cuestionar las disposiciones y puso en duda que la apariencia de los estudiantes deba formar parte de las prioridades educativas.

“¿Ahora la educación se mide por el largo del cabello, el maquillaje o las uñas pintadas? (...) ¿Por qué estas reglas se plantean solo para las escuelas públicas? ¿Acaso existen dos formas distintas de entender la disciplina y los derechos de nuestros estudiantes según el colegio al que asisten?”, escribió en X.

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“La educación pública necesita una política seria de convivencia, protección de derechos y medidas claras para evitar espacios de violencia, no que se mida la disciplina por la apariencia de sus estudiantes”, agregó.

Por su parte, su colega Mirtha Vásquez consideró que Fujimori “profundiza su giro autoritario” al pretender imponer cómo deben vestirse o lucir las niñas y adolescentes en los centros educativos, con una visión que calificó de “superficial y sexista”.

Las disposiciones evocan las normas de disciplina escolar que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsó en agosto de 2025, entre ellas el cabello corto, los uniformes limpios y los zapatos lustrados

“La incapacidad del fujimorismo es cada vez más evidente. Sin ideas para resolver los problemas del país, solo les queda recurrir a las recetas más autoritarias y cavernarias. No saben gobernar, pero sí quieren controlar hasta el largo del pelo y de las faldas de las escolares”, escribió.

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La abogada Josefina Miró Quesada también criticó el anuncio y afirmó que Fujimori “no quiere formar ciudadanos; quiere soldaditos, disciplinados, acríticos, fieles”.

“Su idea de democracia no es una de derechos y libertades. Es de tiranos y súbditos. Luego se escandalizan cuando hay violencia y bullying de estudiantes que ejercen la masculinidad tóxica que fomentan”, anotó.

Fujimori y Bukele tienen prevista una reunión a finales de octubre, durante un viaje oficial de la mandataria a El Salvador que también incluye una visita a la megacárcel del país centroamericano, uno de los principales símbolos de la política de seguridad del gobernante salvadoreño.

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