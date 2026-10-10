V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

V de BTS confesó que no dio su 100% porque se indigestó con tanta comida peruana que probó.

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V, integrante de BTS, contó que sufrió una indigestión luego de comer comida peruana. Esta confesión la hizo durante el segundo concierto de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos de Lima. El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, explicó ante el público que el malestar afectó su rendimiento y pidió comprensión a las asistentes que colmaron el recinto.

La confesión llegó cerca del final del espectáculo, cuando los miembros del grupo volvieron a dirigirse a sus seguidores peruanos. A través de la traductora oficial, V dijo que había probado platos locales el día anterior y que la experiencia gastronómica derivó en un problema digestivo.

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“Yo creo que me dio una indigestión porque ayer comí comida peruana y estaba tan rico”, expresó el cantante. Luego señaló que el malestar pudo haber condicionado su desempeño sobre el escenario: “Al indigestarme creo que no di el 100% de mí, lo siento, por favor tengan piedad de mí”.

La reacción del público fue inmediata. Las seguidoras de BTS respondieron con gritos y aplausos, en una jornada marcada por las interacciones entre los siete integrantes del grupo y las Army peruanas. El artista también utilizó expresiones locales que provocaron otra reacción masiva dentro del estadio.

“¿Qué fue, causa? He escuchado que hay unas palabras, así que pueden decirme si está bien”, comentó V, antes de retomar el diálogo con los asistentes. Más tarde, el músico elogió la energía del público y consultó si recibiría el mismo respaldo en una futura visita a la capital peruana.

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V pidió a las Army peruanas que mantengan la energía

El integrante de BTS en Lima destacó el entusiasmo de las seguidoras durante las dos primeras fechas de la gira. “Las Armys de Perú tienen una energía bacán, si vuelvo a Perú ¿me van a recibir igualito sí?”, preguntó ante el Estadio San Marcos.

Tras escuchar la respuesta del público, V lanzó nuevas frases para referirse al país. “Que no los escucho, eso, ahora sí. ¡Viva el Perú! ¡Arriba Perú! Perú es clave!”, manifestó durante uno de los momentos finales del recital.

Las presentaciones de la agrupación surcoreana generaron una concentración masiva de personas en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de los asistentes con entradas, decenas de seguidoras se reunieron en zonas cercanas al estadio y en los exteriores del hotel donde se alojan los artistas.

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El cantante explicó ante las Army que el malestar influyó en su actuación durante la segunda noche del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos. TikTok

Los integrantes de BTS mantuvieron una presencia activa ante sus fanáticos en Lima. Las intervenciones en español, las menciones a elementos de la cultura peruana y los mensajes dirigidos a las Army formaron parte de las dos primeras noches de conciertos.

La anécdota de V sobre la comida peruana se sumó a las publicaciones que los miembros del grupo realizaron en redes sociales durante su estadía. Entre ellas, circularon imágenes vinculadas con lugares y prendas tradicionales del país, lo que amplificó la conversación entre los seguidores locales e internacionales de la banda.

RM se refirió a los incidentes que ocurrieron en los exteriores del hotel

Durante el segundo show, Kim Nam-joon, conocido artísticamente como RM, también abordó el comunicado que había publicado en Weverse tras los incidentes registrados fuera del hotel Marriott. El líder de BTS aclaró que su mensaje no se refería únicamente a lo ocurrido en Perú y señaló que este tipo de situaciones se repiten en otras ciudades de la gira.

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“El texto que escribí ayer no fue solamente de Perú, en Latinoamérica; fue algo que también pasó en Europa, Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que sucede seguido”, afirmó el artista ante el público.

RM diferenció a quienes esperaron a la banda sin interferir con su privacidad de quienes recurrieron a acciones que consideró inapropiadas. “Yo sé que hay gente que trata de no venir al hotel y no molestarnos. Pero bueno, el hacer drones o apuntar con láser en realidad es un acto no correcto”, señaló.

El pronunciamiento se produjo después de que circulara en redes sociales un video donde se observa a un joven que apunta con un láser hacia las ventanas del hotel en el que se hospedan los integrantes de BTS. El hecho provocó cuestionamientos de seguidoras de la agrupación, que pidieron respetar la seguridad y la privacidad de los artistas.

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Cientos de seguidores del grupo BTS forman filas en el ingreso al Estadio San Marcos de Lima antes del inicio de su concierto. (Agencia Andina)