Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

El video muestra a Pedro Hernández Chávez, Luz Pacheco Cerdá y Francisco Morales Saravia en retratos oficiales. La transmisión en vivo reporta el nombramiento de Hernández Chávez como presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Pacheco Cerdá como vicepresidenta y Morales Saravia como director general del Centro de Estudios Constitucionales. La noticia cubre la elección de nuevas autoridades de la institución.

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió por mayoría al magistrado Pedro Hernández Chávez como nuevo presidente de la institución. La decisión fue adoptada durante la sesión convocada para este miércoles 2 de setiembre en la sede del organismo, en San Isidro. En la misma jornada, Luz Pacheco Zerga fue designada vicepresidenta y Francisco Morales Saravia asumirá como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC).

Hernández Chávez integra el Tribunal Constitucional desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos a favor para reemplazar al fallecido magistrado Augusto Ferrero Costa. Con su incorporación se completó entonces el pleno de siete integrantes del máximo órgano de justicia constitucional.

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Las nuevas autoridades juramentarán sus cargos el viernes 4 de setiembre a las 10 de la mañana, durante una ceremonia que se realizará en la sede del Tribunal Constitucional, en San Isidro.

Pedro Hernández Chávez fue elegido presidente del Tribunal Constitucional del Perú junto a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta y Francisco Morales Saravia. (Tribunal Constitucional)

Pedro Hernández asumirá la conducción del TC

El nuevo presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, integra el organismo desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos. Antes de asumir como magistrado, desarrolló labores vinculadas al ámbito jurídico y académico, además de desempeñarse como asesor en instituciones públicas. Desde su incorporación al Tribunal ha participado en diversas decisiones de sus salas y del Pleno.

Uno de los casos más relevantes en los que intervino durante este año fue el hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón. Hernández Chávez fue el magistrado ponente del expediente, en el que se cuestionó la decisión del Poder Judicial de mantener la prisión preventiva del líder de Perú Libre, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

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El Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Vladimir Cerrón al considerar que las resoluciones que rechazaron variar su prisión preventiva vulneraron el derecho a la debida motivación, vinculado con la libertad personal. La sentencia, correspondiente al Expediente N.° 00117-2026-PHC/TC y emitida en julio de 2026, ordenó al órgano jurisdiccional competente emitir un nuevo pronunciamiento. La decisión fue respaldada por Pedro Hernández Chávez y otros tres magistrados, mientras que Luz Pacheco Zerga emitió un voto singular.

Pedro Hernández Chávez es el ponente el caso de Vladimir Cerrón. Foto: TC

Luz Pacheco será vicepresidenta

Pacheco Zerga ya ocupó anteriormente la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. En setiembre de 2024 fue elegida presidenta para el periodo 2024-2026, en reemplazo de Francisco Morales Saravia, quien ahora pasará a dirigir el Centro de Estudios Constitucionales.

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Durante su trayectoria como magistrada, Pacheco ha participado en actividades relacionadas con derechos fundamentales y justicia constitucional. También ha intervenido en jornadas académicas y en actividades vinculadas con la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos abordados desde el TC.

Luz Pacheco deja presidencia del TC tras desacuerdo por permanencia de alto funcionario. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Morales Saravia dirigirá el Centro de Estudios Constitucionales

Por su parte, Francisco Morales Saravia dejará la conducción del Tribunal para asumir como director general del Centro de Estudios Constitucionales. El magistrado fue elegido integrante del TC en 2022 y posteriormente presidió la institución durante el periodo 2022-2024.

Morales Saravia mantiene además una trayectoria vinculada al derecho constitucional y a la propia institución. En los últimos años ha participado en actividades académicas nacionales e internacionales sobre justicia constitucional, derechos fundamentales e independencia de los tribunales constitucionales. En agosto de este año, por ejemplo, expuso sobre casos emblemáticos del TC en una actividad académica desarrollada en Arequipa.

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Contraloría notificó al presidente del TC, Francisco Morales Saravia, para que se adopten las medidas del caso. Foto: Andina