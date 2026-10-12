Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

La modelo Carol Reali posa junto a su pareja Andre Bankoff en una composición fotográfica sobre la espera de su primer hijo.

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La brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza, confirmó que dará a luz a su primer hijo en Brasil, donde permanecerá durante los primeros meses de maternidad. La modelo, que ya cursa el octavo mes de embarazo, explicó que eligió ese país para contar con el acompañamiento de su familia.

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Cachaza señaló que el embarazo avanza sin complicaciones y que afronta esta etapa con expectativa. También habló del proceso personal que atravesó para aceptar las transformaciones que experimentó su cuerpo durante los últimos meses.

Carol Reali y su pareja André Bankoff posan juntos durante la gestación de su primer hijo.

“Ya me encuentro en el octavo mes de embarazo. Hasta el momento todo va muy bien”, expresó la modelo brasileña. En el mismo mensaje, sostuvo que aprendió a ver su cuerpo como el espacio que alberga a su hijo.

“Sé que mi cuerpo es el hogar de mi hijo y trabajé mi mente para recibir los cambios con mucho amor”, señaló. La influencer añadió que siente gratitud por la llegada de su bebé y reconoció que espera el nacimiento con felicidad y ansiedad.

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La noticia marca una nueva etapa para la figura televisiva, que construyó una parte importante de su carrera en Perú. Allí participó en programas de entretenimiento y mantuvo vínculos personales y laborales durante varios años.

Cachaza eligió Brasil para el nacimiento de su primer hijo

La decisión de que el bebé nazca en Brasil responde a una razón familiar. Cachaza explicó que desea permanecer cerca de sus seres queridos en un momento que considera determinante, tanto por el parto como por la adaptación posterior a la maternidad.

“Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia”, afirmó al explicar sus planes. Para la modelo, ese círculo cercano representará un respaldo durante los primeros meses de vida del niño.

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La influencer Cachaza contó que el bebé nacerá en Brasil y que ya ultima los preparativos para su llegada.

“Es una red de apoyo muy importante para mí en este momento”, agregó. La declaración despejó las dudas de quienes se preguntaban si la influencer daría a luz en Perú, país donde se hizo conocida en la televisión.

La presencia de su familia será parte central de su organización durante ese período. La futura madre no precisó la fecha prevista para el parto ni el lugar exacto donde nacerá el bebé.

Por ahora, Cachaza mantiene la atención en el bienestar del embarazo y en los preparativos para recibir a su hijo. Sus publicaciones también han mostrado parte de la expectativa que comparte con sus seguidores ante la cercanía del nacimiento.

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Cachaza y André dividirán su vida entre Perú y Brasil

El nacimiento en Brasil no implicará una salida definitiva de Perú. Carol Reali adelantó que proyecta repartir su tiempo entre ambos países junto con André Bankoff, con el objetivo de sostener sus actividades profesionales y, a la vez, priorizar la dinámica familiar.

“Vamos a vivir en ambos países”, afirmó la modelo al responder sobre sus planes después del parto. La pareja buscará acomodar sus rutinas para que ninguno de los dos deba dejar de lado sus compromisos laborales.

“Nos vamos a acomodar para que ninguno deje de trabajar y nos apoyamos en seguir construyendo nuestros sueños”, explicó. De esa forma, Cachaza dejó abierta la posibilidad de continuar vinculada a proyectos en Perú después del nacimiento de su hijo.

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Carol Reali señala en una publicación que residirá entre Perú y Brasil junto a su pareja para continuar con sus proyectos laborales.

La brasileña también compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa. “Soy de las que cree que todo pasa por algo y que los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

A pocas semanas de convertirse en madre, Cachaza concentra sus planes inmediatos en el parto en Brasil y en la reorganización de su vida familiar entre los dos países donde mantiene sus principales vínculos.