Perú

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

El candidato de Avanza País sostiene que la capital también ejerce funciones de gobierno regional y que debería aplicarse la norma que exige al menos el 30 % de los votos válidos para evitar una nueva votación

Francis Allison
Francis Allison plantea una segunda vuelta en Lima si ninguna candidatura alcanza el 30 % de los votos válidos, aunque este mecanismo no está previsto para las elecciones municipales provinciales
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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, defendió este lunes la posibilidad de celebrar una segunda vuelta electoral en la capital si ninguna candidatura supera el 30 % de los votos válidos, pese a que este mecanismo no está previsto para las elecciones municipales provinciales.

En una entrevista con la emisora Exitosa, Allison sostuvo que la propuesta se basa en una interpretación jurídica que atribuye a Lima una condición distinta de la de una provincia ordinaria, debido a sus competencias y a su condición de la más poblada del país.

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“En el Perú, la municipalidad provincial no tiene segunda vuelta, el gobierno regional sí. Pero ¿qué cosa es la Municipalidad Provincial de Lima? ¿Es solamente una municipalidad? No”, afirmó.

El postulante reconoció que su partido presentó la solicitud para evaluar esta posibilidad sin consultárselo previamente. Sin embargo, consideró que el planteamiento jurídico es “absolutamente válido” y pidió a las autoridades electorales que se pronuncien sobre su viabilidad.

Francis Allison es abogado y político peruano, con una trayectoria pública ligada principalmente a Magdalena del Mar, donde fue elegido alcalde por primera vez en 2002 y luego reelegido en otros comicios.
El candidato de Avanza País considera que la capital también ejerce funciones de gobierno regional y califica de «absolutamente válido» el planteamiento jurídico presentado por su partido

Allison también insistió en que el resultado de los comicios aún no está definido, pues quedan alrededor de 500.000 votos correspondientes a actas impugnadas que deben resolver los jurados electorales especiales y, cuando corresponda, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Aseguró que la diferencia que lo separa de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, todavía puede revertirse. Como ejemplo, mencionó el distrito limeño de Ate, donde, según sus cálculos, habría unos 20.000 votos a su favor pendientes de resolución.

“Yo he sido claro desde el comienzo. Yo sí voy a reconocer los resultados, así no me beneficie, así sea por un voto”, declaró.

El exalcalde de Magdalena del Mar también aludió a las actas impugnadas en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Además, acusó a Renovación Popular de cuestionar principalmente aquellas en las que, según su versión, obtenía menos votos.

Por otro lado, rechazó las expresiones racistas contra los electores de determinadas regiones del país, especialmente tras los resultados registrados en Cusco. “El racismo es una de las cosas que más dañan el derecho del Perú”, afirmó.

Añadió que ahora corresponde defender los votos durante el proceso de revisión de las actas y que, una vez concluido, respetará el resultado. “Hay que pelear en mesa para ganar y luego de eso, respetaré su estilo”, señaló.

Allison afirma que quedan unos 500.000 votos correspondientes a actas impugnadas y sostiene que la diferencia frente a Rafael López Aliaga todavía puede revertirse
Allison afirma que quedan unos 500.000 votos correspondientes a actas impugnadas y sostiene que la diferencia frente a Rafael López Aliaga todavía puede revertirse

Con el 92,6 % de las actas contabilizadas, el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) situaba al líder de Renovación Popular con el 27,7 % de los votos, frente al 26,8 % de Allison.

La elección para la alcaldía de Lima ha estado marcada por la polémica desde el inicio de la campaña, entre otros motivos por la intención de López Aliaga de buscar un nuevo mandato consecutivo, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

El JNE ha establecido que el próximo 6 de diciembre se celebrará la segunda vuelta en las regiones donde ninguna candidatura a gobernador y vicegobernador regional haya obtenido al menos el 30 % de los votos válidos.

Con poco menos del 100 % de las actas contabilizadas, al menos 11 regiones del país, de las 25 en total, acudirán nuevamente a las urnas el 6 de diciembre para elegir a sus autoridades regionales.

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