Simulacro Nacional Multipeligro será hoy 13 de octubre: conoce todos los detalles

Los participantes deberán permanecer durante los primeros dos minutos en una zona segura interna y luego evacuar ordenadamente hacia un espacio seguro externo o un punto de reunión previamente establecido - Créditos: Andina.

Guardar

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realizará este martes 13 de octubre el III Simulacro Nacional Multipeligro, programado para las 8 p. m., con el objetivo de fortalecer la preparación de la población ante emergencias y desastres. El ejercicio permitirá practicar procedimientos de evacuación y respuesta frente a distintos escenarios de riesgo en el territorio nacional.

La dinámica dependerá de los peligros seleccionados por cada gobierno regional. En Lima Metropolitana y el Callao, los participantes pondrán en práctica acciones ante un sismo y sus peligros asociados. En otras jurisdicciones, se contemplarán escenarios de lluvias intensas y otras emergencias, de acuerdo con los riesgos identificados en cada localidad.

PUBLICIDAD

¿Cómo participar?

La actividad comenzará con una señal sonora emitida mediante bocinas, campanas, silbatos, sirenas u otros dispositivos. Al escucharla, las personas deberán mantener la calma y permanecer durante los primeros dos minutos en una zona segura interna, identificada previamente en sus viviendas, centros de trabajo o establecimientos educativos.

Tras ese periodo, corresponderá evacuar de forma ordenada hacia una zona segura externa o un punto de reunión establecido con anticipación. Para el desplazamiento, se recomienda llevar la mochila para emergencias y seguir las rutas previstas.

Indeci recomienda elaborar un Plan Familiar de Emergencia con la estrategia I-U-E-A-O: identificar peligros, ubicar zonas seguras, elaborar recursos preventivos, asignar responsabilidades y organizar a la comunidad - Créditos: Indeci.

En las áreas expuestas a deslizamientos o derrumbes, los participantes tendrán que trasladarse hacia lugares seguros. Si se activa una alerta de tsunami, deberán alejarse del mar y dirigirse a terrenos elevados o edificios habilitados para la evacuación vertical.

PUBLICIDAD

¿Cómo actuar ante lluvias intensas?

Cuando el escenario contemple precipitaciones intensas y peligros asociados, la señal de inicio podrá transmitirse mediante sirenas, bocinas, campanas, celulares u otros medios de comunicación.

Ante el aviso, los ciudadanos deberán desplazarse por las rutas de evacuación establecidas hasta llegar a una zona segura externa o al punto de encuentro correspondiente. También tendrán que portar su mochila de emergencia y atender las instrucciones de las autoridades y los voluntarios durante el desarrollo de la práctica.

El ejercicio permitirá verificar si las vías previstas son adecuadas y si los participantes conocen los procedimientos que deben seguir ante una emergencia. Asimismo, servirá para identificar aspectos que necesiten mejoras en la organización familiar y comunitaria.

PUBLICIDAD

El Indeci realizará este martes 13 de octubre, a las 8 p. m., el III Simulacro Nacional Multipeligro para fortalecer la preparación de la población ante emergencias y desastres - Créditos: Andina.

¿Cómo preparar un plan familiar de emergencia?

Indeci recomienda organizar un Plan Familiar de Emergencia mediante la estrategia I-U-E-A-O, que reúne cinco acciones orientadas a mejorar la prevención en el hogar:

Identificar: reconocer los peligros dentro y fuera de la vivienda.

Ubicar: determinar las zonas seguras y los puntos de encuentro.

Elaborar: preparar un mapa de riesgos, la Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva, además de establecer una estrategia de comunicación.

Asignar: distribuir responsabilidades entre los integrantes de la familia.

Organizar: coordinar la participación de los vecinos y la comunidad en los simulacros.

La planificación permite que cada integrante conozca sus responsabilidades y sepa cómo actuar ante una situación de riesgo. También ayuda a establecer los lugares de reunión y los recursos necesarios para afrontar una emergencia.

¿Qué alertas pueden llegar al celular?

Durante la jornada, la población podrá recibir mensajes del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), herramienta que envía avisos a los teléfonos móviles sin necesidad de contar con saldo o datos móviles.

El sistema permite difundir advertencias relacionadas con tsunamis, actividad volcánica, huaicos, inundaciones, incendios forestales y aluviones. Estas notificaciones complementan las medidas preventivas y buscan facilitar una reacción oportuna frente a determinadas amenazas.

PUBLICIDAD

La participación en el simulacro de este martes permitirá practicar las rutas de evacuación, reconocer los espacios seguros y reforzar la coordinación entre familiares y vecinos. Tener preparada la mochila de emergencia y conocer las indicaciones de las autoridades son medidas importantes para responder ante un desastre.