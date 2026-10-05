Joaquín Ramírez pierde las elecciones en Cajamarca y no logra llegar a la gobernación pese al respaldo de Sheyla Rojas

La modelo Sheyla Rojas estuvo presente en un desayuno junto al político Joaquín Ramírez en Cajamarca. En las imágenes se observa a ambos sentados frente a una mesa servida con platillos y bebidas tradicionales, acompañados por otras personas durante una reunión pública.

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Joaquín Ramírez, actual pareja de Sheyla Rojas, no consiguió alcanzar la gobernación regional de Cajamarca en las elecciones municipales y regionales realizadas este domingo 4 de octubre de 2026. El candidato de Cajamarca Renace quedó por debajo de su principal rival, Edison Carrasco, de Somos Perú, de acuerdo con los primeros resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de las mesas.

La jornada electoral estuvo marcada no solo por la expectativa política en Cajamarca, sino también por la presencia de Sheyla Rojas, quien acompañó a Ramírez durante parte del día. La exchica reality llegó junto al candidato a un desayuno electoral y posteriormente estuvo presente en momentos de su recorrido durante los comicios.

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Sin embargo, el respaldo personal de la modelo y conductora no fue suficiente para cambiar el resultado electoral. Según las cifras de boca de urna difundidas por Datum y América Televisión, Joaquín Ramírez alcanzó 20.3% de los votos, mientras que Edison Carrasco obtuvo 30.9%, colocándose por delante en la carrera por la gobernación regional.

Reber Joaquin Ramirez Gamarra - JNE

Joaquín Ramírez quedó por debajo de Edison Carrasco en Cajamarca

Los primeros resultados marcaron una diferencia importante entre los dos principales contendores de esta elección regional. Joaquín Ramírez, quien postuló por Cajamarca Renace, consiguió 20.3% de respaldo en el boca de urna, mientras que Edison Carrasco, representante de Somos Perú, alcanzó 30.9%.

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De esta manera, Ramírez no logró superar el porcentaje necesario para convertirse en gobernador regional de Cajamarca en esta primera medición electoral. Las cifras corresponden al boca de urna, por lo que deben diferenciarse de los resultados oficiales que posteriormente son establecidos mediante el conteo de las actas electorales.

La candidatura de Ramírez había generado especial atención tanto por su participación política como por la exposición mediática que obtuvo a partir de su relación sentimental con Sheyla Rojas. La presencia de la modelo durante la jornada electoral contribuyó a que el proceso tuviera también una importante cobertura en espacios de espectáculos.

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Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.

Sheyla Rojas acompañó a Joaquín Ramírez durante la jornada electoral

Antes de conocer las cifras electorales, Joaquín Ramírez inició el domingo con una actividad que compartió junto a Sheyla Rojas. Ambos acudieron al comedor popular “Gustitos y Sazón”, ubicado en el sector de Mollepampa, donde participaron de un desayuno electoral.

Durante esta actividad, el candidato y su pareja degustaron diferentes platos típicos de Cajamarca, una región cuya gastronomía ocupa un lugar importante dentro de las costumbres locales. Ramírez no estuvo únicamente acompañado por la exchica reality, pues también contó con la presencia de su hermano.

El desayuno se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la jornada debido a la presencia de Sheyla Rojas, quien en los últimos meses ha mantenido una relación sentimental con el candidato.

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Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.

Después de esta actividad, Joaquín Ramírez continuó con su agenda electoral y acudió a su local de votación para cumplir con su deber ciudadano. El candidato participó de esta manera en una jornada que había sido seguida con especial expectativa debido a su intención de llegar al Gobierno Regional de Cajamarca.

Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas vuelven a estar en el centro de la atención

La relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez ya había generado interés público desde que ambos comenzaron a mostrarse juntos. Por ello, la participación de la modelo durante la jornada electoral fue seguida de cerca por usuarios y programas de espectáculos.

Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones regionales, algunos creadores de contenido y personajes de la televisión comenzaron a comentar no solo el resultado político de Ramírez, sino también el futuro de su relación con la exchica reality.

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Uno de quienes puso sobre la mesa esta interrogante fue Ric La Torre, quien se cuestionó si el romance entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez continuará luego del resultado electoral.

¡Último minuto! Analizamos los resultados a boca de urna en Cajamarca que dan como perdedor a Joaquín Ramírez. ¿Qué pasará con su sonado romance con Sheyla Rojas tras este resultado político adverso? Tiktok/ Ric La Torre.

La interrogante surgió en medio de las reacciones que provocó la derrota del candidato, aunque hasta el momento no existe ninguna declaración de Sheyla Rojas que permita afirmar que el resultado electoral tenga algún impacto en su relación sentimental.

Por ello, cualquier comentario respecto a una eventual separación debe entenderse únicamente como una especulación planteada por terceros y no como una decisión confirmada por la pareja.

Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.

Metiche lanza su propia teoría sobre el romance

Quien también se refirió públicamente a la relación fue Metiche, personaje que suele comentar los romances y acontecimientos protagonizados por figuras de la farándula peruana.

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En declaraciones recogidas por las cámaras de Trome, Metiche lanzó una particular hipótesis sobre la relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez. Sin presentar su comentario como un hecho confirmado, el hombre de prensa manifestó sus dudas respecto a las circunstancias en las que comenzó el romance.

“Para mí (Sheyla Rojas) ha firmado un contrato, esa es mi hipótesis. No lo puedo asegurar, pero qué raro que ella termina su relación con Sir Winston.....”, opinó Metiche.

Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.

La declaración generó atención debido a que plantea una interpretación personal sobre la relación entre la modelo y el candidato. Sin embargo, sus palabras corresponden exclusivamente a una hipótesis del hombre de prensa y no existe, con la información proporcionada, una confirmación de que Sheyla Rojas haya firmado algún contrato relacionado con su romance.

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El comentario también hizo referencia a la anterior relación sentimental de la modelo con Sir Winston, vínculo que había sido ampliamente comentado en los medios de espectáculos.

Joaquín Ramírez no logra ganar en Cajamarca y queda detrás de Edison Carrasco en las elecciones regionales. Captura: El Cajacho.