Minedu restringe el uso de celulares en colegios, pero no los prohíbe por completo: ¿cuándo se podrá usar?

Estudiantes peruanos realizan tareas escolares en un aula junto a un símbolo de prohibición sobre un celular, tras la aprobación del reglamento del Ministerio de Educación sobre dispositivos. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó el reglamento de la Ley N.° 32385, norma que regula el uso de teléfonos celulares inteligentes y dispositivos electrónicos similares en las instituciones y programas de Educación Básica del Perú. La disposición, pendiente de reglamentación durante gestiones anteriores, establece límites al uso de estos equipos dentro de las aulas públicas y privadas del país.

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, explicó que la medida responde a la necesidad de recuperar la autoridad docente y restablecer la disciplina escolar. “Esta norma establece límites claros y fortalece la autoridad docente, sin impedir el uso de la tecnología cuando tenga una finalidad pedagógica o responda a necesidades específicas de los estudiantes”, señaló el funcionario.

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Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

Frenar las distracciones en clase

La aprobación de este reglamento llega por disposición de la presidenta Keiko Fujimori, en un contexto en el que el Gobierno plantea que el uso indiscriminado de celulares afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La norma establece que las instituciones educativas deben incorporar estas disposiciones en la primera actualización de sus reglamentos internos o documentos de gestión correspondientes.

El texto normativo no elimina por completo el uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos, sino que fija condiciones específicas para su empleo. De esta manera, el sector Educación busca equilibrar la restricción con las necesidades pedagógicas y de salud de los alumnos, sin desconocer el rol que la tecnología puede cumplir en el aula cuando existe una justificación concreta.

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Una estudiante con uniforme escolar sostiene un teléfono inteligente en posición horizontal dentro de un aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responsabilidad de padres y colegios

El reglamento establece la corresponsabilidad de los padres, madres o tutores en el cumplimiento de la restricción. Fuera de las instalaciones educativas, cuando no se desarrollen actividades académicas, corresponde a las familias promover el uso seguro y responsable de los celulares y otros dispositivos electrónicos.

Por su parte, las instituciones educativas deben orientar a los estudiantes y sus familias sobre los beneficios y riesgos del uso de estos equipos. Entre los aspectos a los que se debe prestar especial atención figuran:

La prevención del ciberacoso.

La sobreexposición a internet.

El acceso a contenidos inadecuados.

Estudiantes asisten a clases en un aula en Perú junto a una señalización que prohíbe el uso de teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Excepciones por salud y educación

La norma contempla situaciones excepcionales en las que sí se permite el uso de celulares dentro de las instituciones educativas, siempre con la autorización correspondiente. Entre los supuestos previstos se encuentran las actividades con fines pedagógicos, la atención de barreras educativas, las necesidades relacionadas con problemas de salud o discapacidad, y las situaciones de emergencia.

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En el caso de las actividades pedagógicas, el uso del dispositivo debe responder a una finalidad educativa y contar con la autorización del director o del docente responsable, según corresponda. Para las situaciones vinculadas con la salud o la discapacidad, el reglamento exige sustentar la necesidad conforme a los requisitos establecidos en la norma. Las instituciones educativas, además, podrán habilitar espacios para la custodia de los celulares durante la jornada escolar, siempre que cuenten con los recursos disponibles para ello.

El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

UGEL supervisará la norma

Ante situaciones de ciberacoso o hechos que pudieran constituir delitos, las instituciones educativas deben actuar conforme a los protocolos y normas vigentes, y comunicar lo sucedido de inmediato a las autoridades competentes. El monitoreo del cumplimiento de la norma, señala el reglamento, debe respetar la dignidad y la intimidad de los estudiantes, por lo que la supervisión no autoriza a revisar el contenido de los teléfonos ni permite incurrir en tratos discriminatorios u ofensivos.

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Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tendrán a su cargo el monitoreo y la supervisión de las instituciones educativas de su jurisdicción, mientras que las direcciones regionales de Educación realizarán el seguimiento correspondiente. El Minedu, en articulación con el Ministerio de Salud, desarrollará campañas dirigidas a directivos, docentes, estudiantes y familias para promover el uso seguro y responsable de los celulares y dispositivos electrónicos en el entorno escolar.