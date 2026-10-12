Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

El ultraderechista Rafael López Aliaga, virtual ganador de la elección para alcalde de Lima, este domingo durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

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Jorge Valdivia, coordinador del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo que las listas electorales sin candidato a alcalde pueden ser proclamadas con sus regidores y completar después la designación municipal mediante un expediente especial.

En diálogo con Ojo Público, Valdivia indicó que la ausencia de un postulante a la alcaldía no impide que la lista de una organización política sea declarada ganadora. “Sea porque ha renunciado, sea porque ha fallecido, por la causa que sea, no hay un candidato a alcalde”, afirmó.

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El expediente para completar la lista sin alcalde proclamado

Valdivia señaló que los jurados electorales especiales proclaman a los candidatos de acuerdo con los cargos para los que postularon. Al momento de ejercer funciones, si no existe alcalde, los integrantes de la lista deberán aplicar un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades para que uno de ellos ocupe ese puesto.

“Cuando ya vayan a ejercer su cargo, ahí van a encontrarse de que no tienen alcalde. Entonces van a tener que aplicar un artículo que está en la Ley Orgánica de Municipalidades para que uno de ellos sea alcalde”, indicó el funcionario.

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima. (Foto: Composición - Infobae)

El funcionario detalló que ese proceso requiere credenciales emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. “Tienen que realizar un expediente que se llama candidato no proclamado, para solicitar las credenciales tanto del que va a ocupar el cargo de alcalde como de aquel que va a completar el número de regidores”, dijo Valdivia.

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La proclamación inicial, según explicó, se mantiene vinculada a los cargos originales de la lista. “Las proclamaciones salen conforme a los cargos que han postulado”, sostuvo.

Respecto de los plazos electorales, Valdivia indicó que los jurados electorales especiales trabajaban para llegar al 28 de octubre con el último recuento de votos. “Nosotros confiamos en que sí, que la primera y segunda semana de noviembre, más o menos, podríamos estar dando resultados”, afirmó al medio periodístico.

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, afirmó que su partido no descarta denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si el organismo electoral adopta una decisión contraria a Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de la lista de su agrupación para la alcaldía de Lima y que sería el encargado de asumir por segunda vez el cargo de alcalde luego de la renuncia del candidato Luis Rubio.

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Roxana Rocha: candidata a diputada por Lima de Renovación Popular - Canal N

“Eso es una decisión que lo tomará el Comité Ejecutivo Nacional en su oportunidad de presentarse el negado caso”, declaró la parlamentaria a la prensa luego de conocerse los resultados iniciales de la elección.

Consultada expresamente sobre si su agrupación podría presentar una denuncia contra Burneo desde el Parlamento bicameral, la parlamentaria respondió: “No lo descartamos”, aunque remarcó que, por el momento, no existe una decisión al respecto.

Rocha señaló además que confía en que el JNE resolverá el caso conforme a la legislación electoral. “Pensamos que el Jurado Nacional de Elecciones lo está pensando. Son cinco los miembros y van a emitir una resolución justa y dentro del marco de la ley”, afirmó.

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