“Los mato y no bromeo”: ataque homófobo en restaurante de Miraflores desata repudio y reclamos para identificar al agresor

Un hombre profirió amenazas de muerte e insultos homófobos contra dos clientes de un McDonald’s de Miraflores, Lima, mientras comían en el local

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Un hombre amenazó de muerte e insultó con expresiones homófobas este lunes contra dos clientes que almorzaban este lunes en un McDonald’s del distrito limeño de Miraflores, en un incidente que ha generado rechazo en redes sociales y llamados a identificar al agresor.

“Los mato, y lo peor es que no bromeo”, se escucha decir al sujeto en uno de los videos difundidos por uno de los afectados en su cuenta de Instagram. Después, sostiene que “la homosexualidad es un pecado” y advierte a las víctimas de que “irían al infierno si no se arrepentían”.

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En otra grabación, el hombre se define como “homófobo” y pide a las personas homosexuales que no se le acerquen ni lo miren si se lo encuentran. “No los quiero ofender, insultar, nada”, vocifera mientras una comensal lo grababa y le reclamaba por sus expresiones.

El denunciante contó que el hecho ocurrió mientras departía con otro compañero, con quien acababa de salir de un salón de manicura, cuando el agresor se acercó sin provocación previa y comenzó a increparlos.

Videos difundidos por una de las víctimas registraron al agresor cuando afirmó que los mataría, calificó la homosexualidad como un pecado y les dijo que irían al infierno

“Yo soy demasiado religioso, yo amo a Dios. Y todos los días hablo con él y todos los días rezo, pero odio cuando este tipo de personas que son muy fanáticos de alguna religión vienen a juzgarnos y a decirnos qué está bien y qué está mal”, manifestó.

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De acuerdo con su versión, el atacante intentó acercarse luego para estrecharles la mano y disculparse, pero rechazaron el gesto y le pidieron que se retirara. Más tarde, el personal del establecimiento intervino y retiró al hombre del local. Según el denunciante, los trabajadores les ofrecieron disculpas por lo ocurrido y les regalaron helados.

“Soy una persona fuerte, he atravesado muchas situaciones difíciles en la vida y suelo mantenerme firme. Pero hoy me sentí muy vulnerable, y todavía me siento así. Nadie debería pasar por algo como esto”, afirmó al anticipar que iniciará acciones legales.

“Pienso en una chica o en una persona más vulnerable, más sensible frente a determinados temas, que podría haberse visto afectada incluso más de lo que me afectó a mí. Esto no puede quedar impune. Vamos a ir hasta el final”, sostuvo.

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Ola de rechazo

Las grabaciones han provocado numerosas reacciones de rechazo en las redes sociales, donde usuarios han reclamado que se identifique al atacante.

La agresión ocurrió en un restaurante de comida rápida y quedó registrada en vídeos difundidos por uno de los afectados en Instagram

Entre quienes comentaron las imágenes figuran la actriz y activista trans Javiera Arnillas, el actor Stefano Meier, la cantante Daniela Darcourt, la excongresista Susel Paredes y el integrante del Colectivo Marcha del Orgullo, Jorge Apolaya.

Algunos usuarios señalaron que el hombre sería Augusto Nava Zegarra, una identidad que no ha sido confirmada de manera independiente.

Miraflores cuenta desde 2015 con una ordenanza contra la discriminación y una trayectoria de reivindicación de los derechos LGTBIQ+. El Código Penal tipifica la discriminación por motivos como la orientación sexual y establece penas de entre dos y tres años de prisión, que pueden elevarse hasta cuatro años en casos agravados.

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Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Miraflores, encabezada por Carlos Canales (Renovación Popular), no se había pronunciado sobre la agresión. McDonald’s tampoco emitió un comunicado sobre lo ocurrido.