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Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”

El ‘Motorcito’ evaluó el rendimiento del cuadro ‘crema’ en el reestreno de Fabián Bustos y, pese a que espera que luche por el Torneo Clausura, dejó un firme mensaje

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Universitario tras empate con Melgar.
Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Universitario tras empate con Melgar.
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Universitario de Deportes fue de menos a más y rescató un empate ante Melgar en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La igualdad como local dejó a la ‘U’ sin la opción de tomar la punta del segundo certamen del año, pese a que logró revertir una desventaja de dos goles.

Bajo esa premisa, Rainer Torres puso el foco en la inestabilidad que atravesó el plantel durante la temporada. “Pensar que los jugadores son robots y que puedes traer técnico tras técnico, con distintas ideas, esperando que automáticamente jueguen como quiere el nuevo entrenador, es poco realista”, sostuvo en primera instancia en su cuenta de Twitter.

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Para el ‘Motorcito’, el problema se explica por la sucesión de proyectos que tuvo el plantel. “Cinco técnicos en un año y todos con distintas ideas de juego. Adaptarse a cada cambio no es automático”, expresó.

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
Fabián Bustos volvió a Universitario para darle un buen funcionamiento y que luche por el Torneo Clausura. - créditos: Universitario

El exjugador rescató la actitud con la que Universitario afrontó el tramo decisivo del partido con el doblete de Alex Valera. “Lo positivo fue la reacción. A pesar de que Melgar fue muy superior durante 80 minutos, la U, a punta de garra y con el apoyo del público, logró empatarlo”, precisó.

Eso no fue todo, ya que el balance de Rainer Torres es que el esfuerzo final no puede reemplazar la necesidad de mejorar el rendimiento colectivo. “Todos sabemos que jugando así será difícil conseguir el tetra, pero solo queda confiar y apoyar hasta el final, porque se nota que este equipo va a luchar hasta el último minuto”, acotó.

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El tuit de Rainer Torres sobre el empate de Universitario ante Melgar en el estadio Monumental.
El tuit de Rainer Torres sobre el empate de Universitario ante Melgar en el estadio Monumental.

Ayudante de Fabián Bustos sobre Universitario tras empate ante Melgar

El ayudantes de Fabián Bustos, Jonathan Mejía, reconoció que el empate ante Melgar obligará al comando técnico a revisar aspectos puntuales de cara a los próximos entrenamientos. “El análisis nos llevará a realizar ajustes en un entrenamiento planificado de la semana para que no nos vuelva a ocurrir”, dijo en conferencia de prensa.

Sabemos lo que fallamos y lo que no, los méritos que tuvimos”, indicó el especialista ecuatoriano. “Puertas adentro somos autocríticos y conscientes de los aspectos a corregir”, agregó al describir la postura del grupo ante el resultado.

El miembro del comando técnico también se detuvo en el papel que tuvo la hinchada durante la remontada. “A mí se me erizó la piel cuando la gente empezó a levantar al equipo. No cualquiera viste esta camiseta, no cualquiera aguanta esa presión y no cualquiera se motiva con eso”, contó.

La conformación del equipo para la próxima fecha se resolverá durante los trabajos de la semana. Mejía explicó que los futbolistas deben ganar su lugar mediante su desempeño cotidiano y que la decisión final corresponde a Bustos. “Eso ya es netamente el trabajo de los jugadores en la semana, de la decisión del ‘profe’, eso se ve día a día”, afirmó. “Jamás se le dice a los jugadores que va a ser titular el fin de semana”, completó.

Jonathan Mejía se pronunció por los errores de la 'U' y de la reacción del equipo para lograr el empate ante el 'dominó'. (Video: L1 MAX)

Próximo partido de Universitario

El próximo desafío de Universitario será ante Alianza Atlético, en un partido programado para el domingo 18 de octubre en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro representará una nueva oportunidad para que el equipo de Fabián Bustos muestre una mejora después de la igualdad frente a Melgar.

La ‘U’ llegará a esa presentación con la necesidad de trasladar a la cancha los ajustes que planteó el comando técnico. El cuerpo de trabajo buscará corregir las falencias detectadas y sostener la capacidad de reacción que el plantel mostró en su último partido.

Ahora, el conjunto ‘churre’ es un rival peligroso, ya que viene de cuatro triunfos consecutivos entre Liga 1 y Copa de la Liga, además de ser uno de los líderes del Torneo Clausura con 22 puntos, pero debajo por diferencia de goles.

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