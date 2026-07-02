Perú

Congreso bicameral ultima negociaciones para definir presidencias y comisiones: así va la lucha por el poder político

Las bancadas ajustan acuerdos reservados para decidir quién conducirá el Senado y la Cámara de Diputados, en un Parlamento fragmentado donde la reducción de comisiones vuelve clave cada alianza

Guardar
Google icon
Silueta oscura de un presidente con traje y corbata, luciendo la banda presidencial de Perú con su escudo, frente a la fachada del Congreso peruano
El Congreso peruano transformó la censura y la vacancia presidencial en mecanismos frecuentes de reorganización del poder político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un mes del inicio del nuevo Congreso bicameral, las negociaciones para definir las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados avanzan en medio de reservas y contactos cruzados. El futuro reparto de comisiones ordinarias y la conformación de las mesas directivas se han convertido en el eje central de las conversaciones, en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de articular mayorías estables. Según se explicó en un informe de Canal N, el proceso de definición no solo determinará la conducción de cada cámara, sino que también establecerá las reglas para la distribución de espacios de poder dentro del nuevo esquema legislativo.

La clave de las negociaciones reside en la asignación de las comisiones ordinarias, que en esta legislatura se reducen a 16 en Diputados y 6 en el Senado. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó para Canal N que la disminución de comisiones complica los acuerdos políticos, ya que los espacios de negociación se han acotado respecto al diseño anterior. Según el análisis de Cevasco, la disputa se concentra en cómo se repartirá ese poder limitado y en la capacidad de las bancadas para alcanzar consensos que les permitan incidir en la agenda parlamentaria desde posiciones estratégicas.

PUBLICIDAD

Se observa a la líder política Keiko Fujimori junto a representantes del partido Aprista y del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). José Antonio Chang, exministro aprista, ofrece declaraciones a los medios de comunicación pero no confirma si será el siguiente ministro de Educación. Las imágenes presentan gráficos informativos en pantalla, incluyendo el contexto de las elecciones de 2026.

Cuatro listas en juego y el peso de Fuerza Popular

En este escenario, se perfilan hasta cuatro listas para competir por el control de las mesas directivas: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. De acuerdo con cálculos internos, la presidencia de Diputados podría recaer en un representante del espectro de izquierda, mientras que el Senado quedaría en manos de una agrupación de centro o derecha, aunque se descarta a Fuerza Popular para ese puesto específico.

Fuerza Popular, con 41 diputados y 22 senadores, se posiciona como la bancada más numerosa del próximo Parlamento. Arturo Alegría, diputado electo por ese partido, sostuvo que la magnitud de su bancada convierte a la agrupación en “pieza decisiva” en ambas cámaras, aunque reconoció que no alcanza la mayoría por sí sola.

PUBLICIDAD

Gráfico con dos diagramas de semicírculo que muestran la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado de Perú por partido político, con leyenda.
Este gráfico detalla la distribución de escaños por partidos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado peruano, mostrando la composición legislativa actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría”, declaró Alegría en diálogo con la prensa. Según el legislador, será indispensable buscar acuerdos con fuerzas de centro, ya que una alianza exclusiva con Renovación Popular no resultaría suficiente para conformar mayoría.

El propio Alegría señaló que aún no existe una decisión interna sobre la eventual postulación de Fuerza Popular a las presidencias de Senado o Diputados. Planteó, además, que quien asuma una presidencia deberá contar con experiencia previa, debido a que la implementación del sistema bicameral exigirá conocimiento técnico del procedimiento parlamentario desde el inicio de la legislatura.

Congreso de la República
El futuro del sistema legislativo peruano en manos del referéndum: ciudadanos decidirán sobre la bicameralidad. (El Peruano)

Renovación Popular y Buen Gobierno exploran alianzas

La bancada de Renovación Popular, que dispondrá de 15 diputados y 8 senadores, prepara su propia estrategia de acercamientos. Alejandro Muñante, senador electo, indicó que el partido iniciará reuniones formales con otras fuerzas en los próximos días. Explicó que, aunque no hay diálogos oficiales, ya ha sostenido conversaciones informales con integrantes de Fuerza Popular sobre la conformación de la Junta Preparatoria del Senado.

Muñante integrará dicha Junta por ser el senador de menor edad, acompañado por Miguel Torres, el más votado, y Fernando Rospigliosi, el de mayor edad, ambos de Fuerza Popular. Este trío tendrá a su cargo la apertura formal del nuevo Parlamento, la convocatoria y juramentación de los legisladores, así como la organización de la sesión que elegirá la Mesa Directiva. Las funciones de la Junta Preparatoria se extenderán entre el 15 y el 26 de julio, con sesiones previstas entre el 22 y el 26 del mismo mes.

Vista general del pleno del Congreso peruano. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar
Vista general del pleno del Congreso peruano. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

En cuanto al Partido del Buen Gobierno, que contará con 7 senadores y 18 diputados, las conversaciones formales para alianzas apenas comienzan. Un diputado electo de esa agrupación, que solicitó anonimato, explicó que los primeros acercamientos tendrán lugar una vez que culminen la elaboración de sus proyectos estratégicos para la legislatura. La organización interna del partido ya registra avances: en una reciente reunión, se acordó designar a Óscar Reto como vocero político en Diputados y a Flavio Figallo como vocero en el Senado.

Figallo confirmó a un canal de televisión local la existencia de “pequeños acercamientos” con otras agrupaciones, aunque aclaró que aún no se han formalizado acuerdos. Desde la bancada, no descartan postular a alguna de las mesas directivas, dependiendo del curso de las negociaciones.

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)
Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Ahora Nación y las conversaciones cruzadas

El bloque de Ahora Nación, con 4 senadores y 10 diputados, también busca articular una lista propia para la Mesa Directiva. Mirtha Vásquez, senadora electa, describió que la agrupación mantiene diálogos abiertos con otras bancadas, sin definiciones cerradas hasta el momento. De estos contactos podría surgir una candidatura alternativa a la que impulse la derecha parlamentaria. “Por el momento nada definido”, aseguró Vásquez.

José Balcázar camina en el Palacio de Gobierno después de ser elegido como presidente interino, tras una sesión de los legisladores peruanos para elegir a un nuevo líder del Congreso para asumir la presidencia de Perú, después de que destituyeran al presidente José Jeri por un escándalo de reuniones no reveladas con un empresario chino, en Lima, Perú, 18 de febrero de 2026. REUTERS/Angela Ponce
José Balcázar camina en el Palacio de Gobierno después de ser elegido como presidente interino, tras una sesión de los legisladores peruanos para elegir a un nuevo líder del Congreso para asumir la presidencia de Perú, después de que destituyeran al presidente José Jeri por un escándalo de reuniones no reveladas con un empresario chino, en Lima, Perú, 18 de febrero de 2026. REUTERS/Angela Ponce

En paralelo, se han intensificado los contactos entre figuras de diferentes partidos. Fuentes parlamentarias informaron que el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se reunió recientemente con Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Circuló la versión de una posible participación de Jorge Nieto en esos encuentros, aunque el propio dirigente desmintió esa información. Ante la pregunta sobre un posible encuentro futuro con Sánchez, Nieto respondió: “Ni descarto ni encarto”.

Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Keiko Fujimori afirma que Jorge Nieto está “en libertad” de promover el voto viciado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para José Cevasco, la etapa de conversaciones tendrá un impacto decisivo en la dinámica del nuevo Congreso, debido a que la reducción de comisiones incrementa el valor político de cada acuerdo alcanzado. “Sí va a haber grandes conversaciones sobre el tema de la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias porque, de acuerdo con los nuevos reglamentos, van a ser mucho menos. En la Cámara de Diputados se han reducido a 16 y en el Senado a 6. Hay menos espacios para negociar. Ahí se verá la capacidad de negociación política”, afirmó el exoficial mayor.

Un Congreso fragmentado ante el reto de construir mayorías

El proceso de instalación del Congreso bicameral pone a prueba la habilidad de las bancadas para buscar consensos en un escenario carente de mayorías absolutas. La fragmentación política obliga a articular alianzas flexibles, donde cada voto adquiere un peso determinante para la conformación de mesas directivas y la distribución de comisiones.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el equilibrio de fuerzas en el Parlamento y marcarán el inicio de una legislatura en la que la negociación será el eje central de la actividad legislativa.

Temas Relacionados

DiputadosSenadoresFuerza Popularperu-politicaBicameralidad

Más Noticias

Conoce dónde comprar la tarjeta interoperable de la línea 2 del metro de Lima: ¿Cuánto cuesta y cómo activarla?

Aunque la TIT será obligatoria para el acceso, el servicio de la Línea 2 continuará siendo gratuito porque aún no hay una fecha definida para el cobro de pasajes

Conoce dónde comprar la tarjeta interoperable de la línea 2 del metro de Lima: ¿Cuánto cuesta y cómo activarla?

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional

El equipo de Pablo Guede buscará ganar la Liga 1 de forma directa luego de consagrarse en el Torneo Apertura

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Se promulga Ley 32679, de ‘destrabe’ para nuevas escalas salariales de cinco entidades

Luego de hasta ocho meses sin aplicación, entidades del Estado tendrán nuevos salarios para sus trabajadores, gracias a Ley que las habilita

Se promulga Ley 32679, de ‘destrabe’ para nuevas escalas salariales de cinco entidades

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

La banda presidencial de Keiko Fujimori: los detalles de la prenda con la que juramentará la próxima jefa de Estado

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Aldo Bravo renuncia a su postulación como regidor por Lima tras improcedencia de candidatura de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga en rebeldía: desiste de forma “definitiva” de ser senador y pide al Congreso comunicar decisión al JNE

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica anuncia que terminó su romance con Pablo Heredia: “Es lo mejor para ambos”

Shirley Arica anuncia que terminó su romance con Pablo Heredia: “Es lo mejor para ambos”

Magaly Medina ‘cuadra’ a Alejandra Baigorria y asegura que jamás perdonaría una infidelidad: “Lo lanzo a los perros para que lo destrocen”

Magaly Medina critica a Alejandra Baigorria por enfrentar a reportera y defender a Said Palao: “No es tu hijo, es tu marido”

Magaly Medina tilda de machista a Carlos Orozco: “Cero intelecto, tratas a las mujeres como objetos”

Magaly Medina fulmina a Tilsa Lozano tras admitir que Yaco Eskenazi fue su ‘trampa’: “Qué vulgar. Tienes el autoestima por los suelos”

DEPORTES

Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

El fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: fechas y partidos de su camino hacia el título nacional

Héctor Cúper tomó drástica decisión sobre el plantel de Universitario tras la salida de José Carabalí: “Quiere despejar dudas”

Dónde ver Suiza vs Argelia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Suiza vs Argelia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026