Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación en América Latina: su respaldo bajó 6,1 puntos porcentuales en octubre, del 52,4 % al 46,3 %, según CB Global Data

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La presidenta Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre los presidentes de América Latina, al pasar del 52,4 % al 46,3 %, una reducción de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, según una encuesta de CB Global Data difundida este lunes.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) pasó del cuarto al séptimo puesto en la clasificación regional, mientras que su desaprobación alcanzó el 50,8 %.

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La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la clasificación de octubre con un 69,3 % de aprobación, seguida por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con un 68,3 %, y el dominicano Luis Abinader, con un 51,9 %.

En el cuarto puesto se sitúa la costarricense Laura Fernández, seguida por el colombiano Abelardo de la Espriella, con un 49,7 %, y el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 47,5 %.

Una infografía de CBGLOBALDATA presenta el nivel de aprobación de dieciocho mandatarios de América Latina proyectado para octubre de 2026, encabezado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por detrás de Fujimori figura el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con un 45,3 %. En la parte baja de la clasificación se encuentran el chileno José Antonio Kast, en el puesto 12, con un 38,8 %; y el argentino Javier Milei, en el puesto 14, con un 36,1 %.

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Cierran la lista el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 31 % y el uruguayo Yamandú Orsi, con un 35,2 %.

Viaje programado

La caída de la imagen de Fujimori se conoce poco antes de su viaje oficial a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con Bukele y con ministros de Seguridad, Salud y Educación.

La agenda de la delegación peruana incluye una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la “guerra” contra las pandillas.

Esta prisión, con capacidad para 40.000 personas, fue construida para recluir a los “más peligrosos” pandilleros que operaban en el país centroamericano. Al menos 14.500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde Estados Unidos.

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Fujimori viajará a El Salvador para reunirse con Bukele: su agenda incluye encuentros con ministros y una visita al Cecot, la megacárcel construida como parte de la ofensiva contra las pandillas

Fujimori se ha mostrado a favor de aplicar en Perú el modelo de seguridad de Bukele, con quien sus críticos la comparan por sus apariciones junto a militares armados, sus descalificaciones a la oposición, a la que ha llamado “perros”, y la creación de un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La jefa de Estado declaró anteriormente que el Congreso estaba poniendo a prueba su paciencia, debido a que lleva cuatro semanas evaluando su solicitud de facultades legislativas para emitir normas durante 120 días en diversas materias.

“Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor esta lacra de la delincuencia”, afirmó.

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En otro acto oficial, Fujimori afirmó que su Gobierno no cederá ante las amenazas de las organizaciones criminales. “Seguramente, las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este Gobierno no. Estamos firmes, unidos, no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país”, dijo.