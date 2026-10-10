Iber Maraví da su versión de cómo se originó la gresca con el ministro César Astudillo durante el debate de facultades legislativas

Reporte informativo sobre las declaraciones del parlamentario Iber Maraví tras un altercado verbal registrado con el ministro del Interior durante el debate sobre facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La cobertura muestra imágenes de la sesión parlamentaria y el testimonio del congresista ante los medios de comunicación en las instalaciones de la sede legislativa.

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El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, se pronunció tras el enfrentamiento que protagonizó con el ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado este sábado 10 de octubre. El incidente ocurrió mientras se debatían las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y estuvo cerca de terminar en una agresión física.

En declaraciones a Exitosa, Maraví sostuvo que la discusión comenzó cuando le reclamó al titular del Interior por interrumpir a la senadora Ruth Luque, quien cuestionaba la falta de referencias a una reforma policial profunda durante la exposición del funcionario. Según su versión, el intercambio verbal escaló luego de que le pidiera al ministro que respetara el turno de intervención de la legisladora.

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El parlamentario también denunció que recibió expresiones intimidantes durante el altercado y pidió que se revisaran las grabaciones de la sesión para esclarecer lo ocurrido. Maraví aseguró que no respondió a las provocaciones y que su reclamo buscaba garantizar el respeto a la participación de Luque en el debate.

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso

Senador Iber Maraví da su versión del enfrentamiento con el ministro César Astudillo

Maraví explicó que intervino cuando, según su versión, Astudillo interrumpió a Ruth Luque mientras cuestionaba la posición del Ministerio del Interior sobre la reforma policial. El senador afirmó que le pidió al funcionario que permitiera a la legisladora terminar su exposición.

“Yo le digo: ‘No interrumpas. No interrumpas’”, relató en declaraciones difundidas por Exitosa. Según el parlamentario, ese reclamo dio inicio al enfrentamiento entre ambos, que continuó mientras los presentes intentaban manejar la situación.

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El senador sostuvo que esperaba que el presidente de la Comisión de Constitución interviniera para pedirle al ministro que respetara el turno de palabra de Luque. Sin embargo, afirmó que la discusión subió de tono y que ambos involucrados llegaron a levantarse de sus asientos.

En otra declaración a la prensa, Maraví calificó de “insolente” la presunta interrupción del titular del Interior. También cuestionó que, después de su reclamo, se produjeran expresiones ofensivas en su contra. El legislador insistió en que su intervención respondió a la necesidad de garantizar que la senadora pudiera continuar con su exposición.

El senador Iber Maraví interviene en el Congreso junto a imágenes del altercado registrado durante la sesión de la Comisión de Constitución. (Composición: Infobae Perú)

“Si tú quieres lo arreglamos afuera”

Tras el enfrentamiento, Maraví afirmó que recibió una frase que interpretó como una provocación para llevar la disputa fuera del Parlamento. El senador relató que uno de los involucrados le dijo: “Si tú quieres lo arreglamos afuera”.

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En declaraciones recogidas por la prensa, el senador identificó a Luis Giampietri como otro de los protagonistas del incidente y cuestionó la forma en que, según su versión, se acercó físicamente a él después de que se suspendiera la sesión de la Comisión de Constitución.

“Debo también rechazar tajantemente la actitud del senador Giampietri, que se ha acercado, yo creo que de una manera matonesca, a ‘pecharme’ de manera física”, manifestó Maraví. El parlamentario sostuvo que no respondió a esa conducta y reiteró que pidió restablecer el orden.

El senador también solicitó que se revisaran las grabaciones para comprobar el desarrollo de los hechos. Sus declaraciones describen su versión de lo ocurrido durante y después del altercado, mientras que la revisión de los registros audiovisuales permitiría contrastar las circunstancias del enfrentamiento.

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Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

Ministro César Astudillo y senador Iber Maraví protagonizaron tenso altercado en el Congreso

La controversia comenzó durante la intervención de Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, quien cuestionó la exposición de Astudillo sobre las medidas que su sector buscaba incorporar al dictamen de facultades legislativas. La legisladora sostuvo que el ministro no abordó de manera directa la necesidad de impulsar una reforma policial profunda.

“Pero el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”, señaló Luque durante la sesión. Sus palabras precedieron al intercambio que involucró a Astudillo y Maraví.

Iber Maraví interviene durante la Comisión de Constitución junto a una imagen que registra una discusión con César Astudillo.

Según la versión de la senadora, el ministro reaccionó al uso del término “miedo”, que habría interpretado como una ofensa personal. Luque rechazó esa lectura y defendió su derecho a formular críticas políticas durante el debate parlamentario. “En un espacio político damos opiniones políticas. Tengo también derecho a expresar mi posición política y eso es lo que he dicho”, sostuvo.

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Después del altercado, la sesión de la Comisión de Constitución se reanudó. Durante ese momento, una parlamentaria pidió a los congresistas y ministros presentes que se pusieran de pie y se dieran las manos como señal de paz, en un intento por restablecer la calma tras el enfrentamiento.