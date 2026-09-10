BCP proyecta caída del dólar en Perú para fin de año: El sol se fortalecería a su valor más bajo en 8 años

El precio del dólar caería en Perú, proyecta el BCP. - Crédito Andina

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El tipo de cambio (USDPEN) aún tiene espacio para apreciarse y cerraría el 2026 a un valor bajo. Así, lo considera el Área de Estudios Económicos del BCP, de los bancos más grandes de Perú.

Esta entidad proyecta que el precio del dólar sería de S/3,25 para fines de este año en Perú, según revela su nuevo Reporte Trimestral de Estudios Económicos. Así, se llegaría a un valor similar al del 14 de mayo de 2018, de S/3,2580, hace ocho años y antes de la pandemia.

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“Los fundamentos macroeconómicos sólidos como términos de intercambio en niveles récord, cinco años de superávits en cuenta corriente, y un contexto de debilidad global del dólar, apuntan a una apreciación del PEN”, revela el informe. Sin embargo, sí ven posible algunos episodios que podrían generar volatilidad en la moneda.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

¿Dólar a S/3,25 para fin de 2026?

El gobierno de Keiko Fujimori habría recibido la economía peruana con “momentum favorable”, considera el BCP. “Los términos de intercambio crecieron 26% a/a el 1S26, luego de aumentar 20% en 2025. En una economía pequeña y abierta, este importante choque de términos de intercambio (comparable con el observado entre 2004 y 2007) ha implicado una aceleración del crecimiento (particularmente gasto privado), mejora de cuentas fiscales y externas, así como compresión de spread soberano”, explica Área de Estudios Económicos del banco.

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Pero si bien el nuevo gobierno habría recibido la economía con un momentum favorable, también tendría varios desafío, como El Niño o mayores precios internacionales del petróleo. Estos podrían socavar las perspectivas de crecimiento en el corto plazo.

A pesar de esto, el BCP sí ve un caída importante del dólar, cuyo valor actual es de alrededor S/3,37. Pero no descartan “volatilidad”.

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, mira a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, mientras esta habla durante una rueda de prensa celebrada en Lima, Perú, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Amenazas para la caída del tipo de cambio

“No obstante, no se descartan episodios de volatilidad ante choques externos e idiosincráticos. En el frente externo, el conflicto en Medio Oriente, la política monetaria en EE.UU., y las elecciones de medio término en EE.UU. (nov-26) podrían afectar el apetito por riesgo y generar presiones sobre activos locales”, aclara el BCP.

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Asimismo, también ven que, “a nivel local, las decisiones del BCRP sobre la intervención cambiaria será determinantes en permitir mayor apreciación del PEN”.

“Si la FED decide elevar su tasa en sus próximas reuniones, el USDPEN se ubicaría más cerca a S/3,30 a cierre de año. A mediano plazo, vemos que los fundamentos continúan apuntando hacia más apreciación”, añaden.

Por otro lado, el Área de Estudios Económicos del BCP elevó su proyección de inflación para cierre de año de 4.2% a 4.7%, considerando la persistencia de mayores precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, los potenciales impactos de El Niño sobre alimentos locales, y el riesgo de que los mayores precios de commodities agrícolas se trasladen a precios locales. Como se sabe, en Perú el precio del combustible y del petróleo superan los 20 soles. - Crédito Canal N

BCRP ha limitado la apreciación del sol peruano

Asimismo, el BCP considera que el Banco Central de Reserva del Perú, ha permanecido activo “limitando apreciación del PEN (sol peruano)”.

“A lo largo del año el BCRP ha sido el participante más relevante en el mercado cambiario, limitando la apreciación del PEN. Al 07-sep, el BCRP generó una demanda neta de USD 16.9 mil millones (compras netas por USD 4.1 mil millones, CD BCRP’s pagables en dólares por USD 4.7 mil millones, y vencimientos netos de derivados cambiarios por USD 8.1 mil millones), superando los USD 9.8 mil millones de 2025″, explicó el banco.

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Así, un 53% y 29% del total intervenido se llevaron a cabo en el 1T y 2T, respectivamente. “En contraste, desde mayo los no residentes han permanecido como los principales ofertantes de USD ante las perspectivas favorables de la economía peruana”, añade el BCP en su informe.