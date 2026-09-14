Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de septiembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,36 soles peruanos, lo que representa una ligera variación al alza del 0,03% respecto al cierre previo de 3,35 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,1%, mientras que en el último año su valor ha caído un -3,96%.

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El dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que sugiere un posible fortalecimiento en el tipo de cambio. La volatilidad actual se sitúa en 1,56%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,6%, indicando un período de estabilidad en el mercado cambiario.