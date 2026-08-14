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Sol peruano le hace frente al dólar y el tipo de cambio cae a su valor más bajo en seis meses

El dólar ha caído en Perú hasta S/3,36. El sol peruano se ha apreciado a inicios de agosto y parece alcanzar a su valor de inicios de año

Dólar inicia el 2026 a la baja y se mantiene alrededor de los S/ 3,36 por fortalecimiento del sol. (Foto: Difusión)
Sol se impone frente al dólar y este ya vale S/3,36. - Crédito Difusión
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El precio del dólar cerró ayer a S/3,366, con un avance de 0,12% frente a la jornada previa, mientras el mercado local permanecía atento a la decisión de política monetaria que del Banco Central de Reserva (BCR) sobre la tasa de interés. Finalmente se decidió mantenerla en 4,25%.

Así, a nivel internacional, el índice dólar (DXY) terminó prácticamente sin variación, luego de registrar pérdidas durante las primeras horas de la sesión, en un contexto marcado por nuevas señales sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, anteriormente su caída se había dado dado el poco cambio en el dólar global y fortalecimiento del sol.

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Como se recuerda, en el cierre anterior en tipo de cambio cayó a S/3,3630, su valor más bajo desde hace seis meses, cuando cerró a S/3,3540 el 27 de febrero de este 2026. Vale apuntar que de camino a las Elecciones Presidenciales, el dólar se había encarecido con respecto al sol, llegando al pico de S/3,5240 a fines de abril.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El comportamiento del mercado

Asimismo, el trader FX de Kambista, Jorge Luis Huayta, explicó que el índice de precios al productor (IPP) de julio se mantuvo sin variación mensual en Estados Unidos, frente al crecimiento de 0,2% que esperaba el mercado.

Según indicó, este resultado refuerza las señales de moderación de las presiones inflacionarias en Estados Unidos y reduce la probabilidad de un incremento de las tasas de interés en septiembre. También agregó que este escenario favorece menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (Treasuries) y un mayor apetito por activos de riesgo.

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En el mercado de divisas, el comportamiento fue mixto entre las principales monedas desarrolladas, con el franco suizo y la corona sueca entre las de mejor desempeño.

Mano agarrando billetes de dólares
El dólar se había encarecido durante las Elecciones generales en Perú. - Crédito Andina

En América Latina, destacaron el peso chileno, el real brasileño y el peso colombiano, mientras que el sol peruano registró un ligero retroceso frente al dólar (frente a las alzas anteriores).

“En paralelo, los mercados continúan atentos al conflicto entre Estados Unidos e Irán y a sus posibles efectos sobre el suministro energético, mientras el precio del petróleo corrige parte de las ganancias registradas recientemente”, señala Kambista.

Para Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, “a nivel global el dólar permanece estable pese a los datos de inflación en Estados Unidos que redujeron significativamente las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes”.

mano agarrando con los dedos moneda de un sol
El sol peruano estuvo entre las monedas que más se apreciaron esta semana. - Crédito Captura de Andina

¿Y a nivel local?

“Durante la jornada el dólar presentó un ligero avance, llevando a la moneda a un precio min. 3.3600 y max. 3.3660. En el mercado se negociaron 339.8 millones de dólares a un precio promedio de 3.3644″, acotó Villavicencio.

En el ámbito local, la atención se concentraba ayer en la decisión de política monetaria del BCR prevista para esa tarde, así como en la evolución de los precios de los metales y el petróleo en los mercados internacionales.

Mientras, el sol peruano continúa operando alrededor de S/3,36 soles por dólar. Así están los valores de compra y venta, además, a los que se cotiza la moneda estadounidense:

  • Mercado paralelo: Compra en S/3,55, venta en S/3,370
  • Dólar digital: Compra en S/3,302, venta en S/3,382.

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