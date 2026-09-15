Perú

Ratificación a Julio Velarde se debate mañana, pero senador insiste en que “no es idóneo para el cargo”

Julio Velarde ha sido escogido por la presidenta para estar frente al BCRP cinco años más. Pero el Congreso deberá ratificar esta decisión. Y una amenaza a su continuidad se asoma

Julio Velarde
Julio Velarde se mantendría cinco años más frente al BCRP, pero un congresista está siendo vocal en contra de su permanencia. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles
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Julio Velarde a punto de ser ratificado. El Pleno del Senado de la República analizará este miércoles 16 de septiembre no solo la solicitud del viaje de la presidenta Keiko Fujimori a los Estados Unidos, sino también el informe que recomienda la ratificación del economista como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR)

Como se sabe, Velarde fue escogido por Fujimori para mantenerse como cinco años más frente al BCRP, un pedido que le hizo personalmente al economista más famoso y más importante del Perú.

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Si bien hasta ahora los votos han sido mayoritarios en favor a Velarde, el senador de Juntos Por el Perú, Humberto Morales, ha sido vocal e insistente sobre su no apoyo al presidente del BCRP, justificándose en que este “no es idóneo para el cargo”, porque no tendría “grados ni títulos”. El BCRP no se ha pronunciado sobre esto.

Un tenso momento se vivió en el Congreso de la República durante la sesión para la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, cuestionó la gestión del economista.

Senador arremete contra Velarde otra vez

Es la segunda vez que el senador Humberto Morales critica a Velarde en el Congreso. Ya el primer encuentro se tuvo en la Comisión de Procedimientos Especiales, el congresista de Juntos por el Perú, cuestionó la gestión del economista y buscó darle mayor mérito al trabajo realizado durante sus años al frente de la institución.

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“Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para [elogiarlo]”, le dijo Morales al titular del BCRP.

Además de esto Morales ha apuntado directamente a la idoneidad de Velarde en el cargo por supuestamente no tener “grados ni títulos”, algo que no siempre es un requerimiento para trabajar en el Estado, sino depende del cargo.

Composición fotográfica con Julio Velarde a la izquierda y Humberto Morales hablando frente a un micrófono con un documento a la derecha
Humberto Morales vuelve a arremeter contra Velarde. - Crédito Composición Infobae

“El señor Velarde no es idóneo para estar al frente del BCRP. El señor no tiene grados y títulos, que todos los peruanos deben tener para ejercer la función profesional en el sector público”, aseguró en el Congreso.

Sin embargo, para ser director del BCRP se señala oficialmente lo siguiente: “Los directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. No representan a entidad o interés particular alguno y su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la finalidad y las funciones del Banco”.

Para ser director del BCRP no se necesitaría tener título universitario. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo
Para ser director del BCRP no se necesitaría tener título universitario. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

Se debate ratificación de Velarde

“El Pleno del Senado de la República analizará este miércoles 16 el informe que recomienda la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR)“, informa el Congreso.

Se tratará del debate y votación del informe final de la Comisión de Procedimientos Especiales, que recomienda la ratificación de la designación de Julio Emilio Velarde Flores al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, efectuada mediante Resolución Suprema 258-2026-PCM.

Esto, luego de que Keiko Fujimori lo escogiera para seguir durante cinco años más en el cargo. Sin embargo, la posición del congresista Humberto Morales amenaza su designación. Sin embargo, solo queda esperar para ver si el senador tiene poder de convencimiento para voltear votos durante la sesión del Pleno del Senado.

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