BCRP respalda proyección de 3,2% para PBI en 2026, pero un banco prevé menor crecimiento e inflación de 5%

Alerta, consumidor. Podría venirse aumento en el precio de productos de la canasta básica. - Créditos Reuters/Yonhap

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La economía peruana habría crecido en agosto último a un nivel similar al registrado en julio pasado, mes en el cual se expandió 3,6%, lo que el Banco Central de Reserva (BCRP) considera consistente con la proyección anual para el balance de fin de año en un PBI de 3,2%.

Pero ya poco antes de que el BCRP diera esta última actualización, el informe de BBVA Research había proyectado otra mirada, más negativa, sobre la economía peruana para este año.

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No solo se corregía la proyección a 2,9%, un resultado más bien ‘mediocre’ de la economía, pero también se alerta de que la inflación para este año estaría alrededor del 5%, su cifra más alta en los últimos años.

La economía peruana crecería menos a lo esperado. - Crédito Andina

BCRP ve posible crecimiento de 3,2%

El gerente de política monetaria del BCR, Carlos Montoro, indicó que la expansión prevista para agosto es consistente con la proyección anual del banco de una expansión de 3.2% para este año. “El dinamismo de la actividad económica en agosto habría sido similar al de julio con una contribución sobre todo del PBI no primario”, precisó el economista.

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Pero también afirmó que el fenómeno El Niño (FEN) ha comenzado a tener impacto en distintos sectores económicos y, si bien los sectores no primarios crecen a un ritmo de 5%, se ha reducido el dinamismo de las actividades agropecuarias, pesca y textil.

Asimismo, el gerente de política monetaria del BCR manifestó que el impacto dependerá de las medidas que se adopten. “Sin embargo, se observa el dinamismo de otros sectores de la economía peruana”, sostuvo.

Presentadores de Latina Noticias reportan sobre los efectos del fenómeno El Niño en los precios de los alimentos. Durante la transmisión informativa se proyectan imágenes de calles anegadas por lluvias y puestos de venta con hortalizas y tubérculos en un mercado. La cobertura analiza advertencias económicas sobre el incremento de la inflación alimentaria y la disminución de la producción agrícola en diversos países de América Latina.

La proyección del BBVA

Sin embargo, BBVA Research es menos optimista, quien ve más un PBI de 2,9% para este año. “La revisión a la baja desde el 3,1% estimado en junio se debe principalmente al deterioro de los pronósticos para El Niño, que más que compensa el mayor dinamismo que viene mostrando el gasto privado y la mejora que han tenido las confianzas. Esas mismas razones explican también la reducción del crecimiento previsto para 2027, de 3,5% a 2,9%”, aclaran.

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Pero lo más revelador es la proyección de la inflación que hace BBVA, que ven una cifra de 5% probable para el 2026. “La inflación se ha mantenido alta desde marzo, cuando aumentó de manera significativa la cotización internacional del petróleo y eso se trasladó localmente a los precios de los combustibles y transporte. En setiembre alcanzó 4,5% en términos interanuales, superando holgadamente el techo del rango meta (2%, +/- 1pp)”, apuntó.

Asimismo, BBVA Research considera que “el persistentemente elevado precio del petróleo (y su impacto en combustibles y transporte), la fortaleza del gasto privado, el impacto al alza de las anomalías climatológicas sobre algunos precios, y la baja base de comparación interanual” dejan poco espacio para que la inflación ceda pronto.

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Atento a los precios de los productos en los próximos meses. - Crédito Composición Infobae/Andina/Freepik

“En ese contexto, el informe Situación Perú señala que la inflación finalizará este año más cerca del 5,0% y que seguirá aumentando a principios de 2027″, concluyen.

Pero luego de esto, la alta base de comparación interanual, la mejora gradual de los flujos energéticos por el estrecho de Ormuz y la normalización de las condiciones del clima favorecerán el descenso de la inflación, que volverá al rango meta en el segundo semestre y finalizará ese año en torno a 2,2%. Por su lado, el BCRP confía en un gran ‘rebote’ de la economía para 2028.