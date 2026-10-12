Perú es elegido destino líder de Sudamérica y gana seis premios en los World Travel Awards 2026, tras competir en 21 categorías nominadas

Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)

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El Perú obtuvo seis galardones en los World Travel Awards 2026, edición Sudamérica, con reconocimientos en las categorías de turismo general, gastronomía, cultura, naturaleza y sostenibilidad. La lista incluye también al Santuario Histórico de Machu Picchu, en Cusco, distinguido como la principal atracción turística de la región.

Los resultados sitúan al país entre los destinos reconocidos por la industria internacional de viajes. La distinción principal corresponde a la categoría “Destino líder de Sudamérica”, a la que se suman otros cuatro premios para la oferta turística nacional y uno para el complejo arqueológico cusqueño.

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La gastronomía peruana y el patrimonio histórico forman parte de las áreas reconocidas en esta edición. A ellas se suma la diversidad natural del territorio y la contribución al turismo sostenible, dos aspectos incluidos entre las categorías en las que el país recibió premios.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó sobre los resultados y destacó el reconocimiento a diferentes componentes de la oferta nacional. Por su parte, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) desarrolla acciones para difundir los destinos peruanos en los mercados internacionales.

Perú recibe cinco premios por su oferta turística nacional

Viajeros de un recorrido turístico comparten una comida en una mesa rústica con platos tradicionales de Perú como ceviche, pachamanca y juane, acompañados de ingredientes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mincetur informó que el país obtuvo cinco distinciones en categorías destinadas a reconocer destinos y prácticas vinculadas con el turismo. Entre ellas figura “Destino líder de Sudamérica”, premio que reconoce la oferta turística peruana en el ámbito regional.

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La lista incluye también “Destino culinario líder de Sudamérica”, una categoría relacionada con la gastronomía del país. La cocina peruana constituye uno de los componentes de su propuesta turística internacional y cuenta con un reconocimiento específico en la edición 2026 de los premios.

En el ámbito cultural, Perú recibió el galardón “Destino cultural líder de Sudamérica”. Esta distinción comprende el valor turístico del patrimonio histórico y las tradiciones del país, elementos presentes en diferentes regiones.

La categoría “Destino de naturaleza líder de Sudamérica” completa los reconocimientos vinculados con la diversidad de la oferta nacional. El territorio peruano reúne distintos paisajes y ecosistemas, con alternativas para visitantes interesados en experiencias relacionadas con el entorno natural.

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El quinto premio nacional corresponde a “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica”. Según el Mincetur, esta distinción reconoce la importancia de promover prácticas turísticas responsables, con atención a la protección del patrimonio natural y cultural y a las oportunidades para las comunidades locales.

Machu Picchu recibe el premio a la principal atracción turística regional

El Santuario Histórico de Machu Picchu, ubicado en Cusco, obtuvo el reconocimiento “Atracción turística líder de Sudamérica”. Con este galardón, el complejo arqueológico suma una distinción propia dentro de los resultados peruanos de los World Travel Awards 2026.

El sitio destaca por su arquitectura inca y su relación con el entorno natural. Su valor histórico y cultural lo convierte en uno de los principales lugares de interés para quienes visitan el país.

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A diferencia de las cinco categorías otorgadas al destino Perú, este premio distingue de manera específica a una atracción turística. De esta forma, el resultado contempla tanto la oferta nacional en su conjunto como uno de sus principales espacios patrimoniales.

Rogers Valencia destaca el turismo competitivo y sostenible

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que los premios respaldan el compromiso del Gobierno con el desarrollo de un sector competitivo, sostenible e inclusivo.

“Esta distinción nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de seguir promoviendo un turismo competitivo, sostenible e inclusivo, que valore nuestra diversidad, proteja nuestro patrimonio y genere oportunidades para nuestros ciudadanos. Agradecemos a la organización, a quienes nos brindaron su apoyo y a todas las personas que integran esta cadena de valor”, declaró el titular del Mincetur.

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La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, entidad adscrita al Mincetur, desarrolla acciones de promoción para presentar la diversidad de destinos y experiencias del país ante públicos internacionales.

Su labor comprende la difusión de los atractivos turísticos nacionales en distintos mercados, con énfasis en las posibilidades que ofrecen la gastronomía, el patrimonio cultural y los espacios naturales.