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Perú recupera patrimonio histórico desde Argentina: restituyen 19 documentos del siglo XIX y 16 piezas arqueológicas

Los documentos históricos están vinculados a Huacho y Pativilca, además de piezas arqueológicas y un pie de momia pertenecientes al patrimonio nacional

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Perú recuperó bienes culturales en Argentina mediante un proceso oficial de restitución coordinado con autoridades de ambos países. (Composición: Infobae)
Perú recuperó bienes culturales en Argentina mediante un proceso oficial de restitución coordinado con autoridades de ambos países. (Composición: Infobae)

La recuperación de bienes culturales constituye una de las principales herramientas para preservar la memoria histórica de los países y combatir el tráfico ilícito de piezas patrimoniales. En este contexto, Perú recibió un nuevo conjunto de objetos y documentos de valor histórico que permanecían fuera de su territorio y que ahora retornarán a las instituciones encargadas de su conservación.

La restitución se concretó en Argentina, donde autoridades de ese país entregaron oficialmente diversos bienes culturales a la Embajada del Perú. La acción se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a la protección y recuperación del patrimonio cultural.

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Según informó la Embajada del Perú, el lote recuperado incluye materiales documentales y piezas arqueológicas que forman parte de la historia republicana y prehispánica del país. La representación diplomática destacó además el trabajo coordinado entre entidades peruanas y argentinas para concretar el retorno de estos bienes.

Documentos históricos regresan al Perú

El lote incluye 19 documentos históricos relacionados con Huacho y Pativilca, correspondientes al periodo de 1866 a 1868. Difusión
El lote incluye 19 documentos históricos relacionados con Huacho y Pativilca, correspondientes al periodo de 1866 a 1868. Difusión

Entre los objetos restituidos figuran 19 documentos históricos relacionados con las ciudades de Huacho y Pativilca. Los registros datan del periodo comprendido entre 1866 y 1868, etapa correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada del Perú, estos documentos constituyen testimonios de la vida institucional, jurídica, económica y social del país durante los primeros años de la República. Su recuperación permitirá que especialistas y entidades culturales continúen con las labores de estudio, preservación y difusión de este material histórico.

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La documentación ofrece información sobre el funcionamiento de distintas actividades y procesos desarrollados en aquella época, por lo que representa una fuente relevante para la investigación histórica.

Piezas arqueológicas forman parte de la restitución

También fueron restituidas 16 piezas arqueológicas de origen peruano y un pie de momia perteneciente al patrimonio cultural. Difusión
También fueron restituidas 16 piezas arqueológicas de origen peruano y un pie de momia perteneciente al patrimonio cultural. Difusión

La entrega también incluyó 16 bienes arqueológicos de origen peruano. A este conjunto se sumó un pie de momia procedente del patrimonio cultural del país.

Las autoridades peruanas señalaron que estas piezas integran el legado histórico y cultural nacional. La recuperación de objetos arqueológicos constituye una prioridad para los organismos encargados de la protección patrimonial debido a los riesgos asociados al comercio ilegal de bienes culturales.

La restitución permitirá que las piezas regresen a los espacios correspondientes para su evaluación, conservación y resguardo bajo la supervisión de las instituciones competentes.

Cooperación entre Perú y Argentina contra el tráfico ilícito

La Embajada del Perú calificó el retorno de estos bienes como un acto vinculado a la defensa del patrimonio cultural y destacó la colaboración entre ambos países para enfrentar el tráfico ilícito de objetos históricos y arqueológicos.

Según la representación diplomática, esta acción reafirma el compromiso compartido entre Perú y Argentina en las tareas de recuperación y protección de bienes culturales.

La Embajada del Perú expresó además un reconocimiento especial a la Policía Federal Argentina, así como a las autoridades judiciales e instituciones argentinas que participaron en el proceso que permitió concretar la restitución de los documentos históricos y las piezas arqueológicas recuperadas.

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

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