World Travel Awards 2026: Perú bate su propio récord y recibe seis galardones en los ‘Oscar del turismo’, ¿en qué categorías?

Perú alcanzó seis reconocimientos en los World Travel Awards 2026 de Sudamérica, dos más que los cuatro obtenidos en las ediciones de 2025 y 2024, según los anuncios difundidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. REUTERS/Alessandro Cinque

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Perú obtuvo seis reconocimientos en los World Travel Awards 2026, en la edición de Sudamérica, entre ellos el de Destino líder de la región. La distinción incluyó premios vinculados con la gastronomía, la cultura, la naturaleza, la sostenibilidad y el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Los galardones fueron informados este lunes 12 de octubre por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que atribuyó los resultados a la diversidad de la oferta peruana y a las acciones de promoción dirigidas a los mercados internacionales.

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Destino líder de Sudamérica

Destino culinario líder de Sudamérica

Destino cultural líder de Sudamérica

Destino de naturaleza líder de Sudamérica

Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica

Atracción turística líder de Sudamérica, otorgado al Santuario Histórico de Machu Picchu

El ministro Rogers Valencia afirmó que los premios reafirman el compromiso gubernamental con un turismo inclusivo. (Foto: Difusión)

Machu Picchu volvió a ocupar un lugar central para Perú

El Santuario Histórico de Machu Picchu fue elegido Atracción turística líder de Sudamérica. El reconocimiento recayó sobre uno de los principales destinos del país y puso el foco en el valor histórico, arqueológico y paisajístico del sitio.

Mincetur sostuvo que el premio distingue la arquitectura inca y su relación con el entorno natural. El santuario recibe visitantes nacionales e internacionales y constituye uno de los puntos de mayor visibilidad de Perú en la oferta turística regional.

La lista de distinciones incluyó, además, las categorías de Destino culinario líder de Sudamérica, Destino cultural líder de Sudamérica y Destino de naturaleza líder de Sudamérica. De acuerdo con el ministerio, los resultados abarcan sectores que reúnen parte de los principales atractivos del país.

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El país se consagró como destino líder en gastronomía, cultura, naturaleza y sostenibilidad en la región. (Foto: Agencia Andina)

La gastronomía, el patrimonio y la biodiversidad quedaron entre los rubros premiados

El premio a la gastronomía reconoce una oferta que combina cocinas regionales, productos originarios y una red de restaurantes que ha ganado presencia fuera de Perú. La distinción cultural, en tanto, se relaciona con el patrimonio material e inmaterial, las tradiciones y los sitios arqueológicos distribuidos en distintas zonas del país.

En el rubro de naturaleza, la cartera destacó la variedad de escenarios disponibles para los viajeros, desde la costa del Pacífico hasta la cordillera de los Andes y la Amazonía. Los seis galardones también incluyeron el reconocimiento a Perú como Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica.

Ese apartado alude a iniciativas orientadas a compatibilizar la actividad turística con la protección de los recursos naturales y culturales, además de la participación económica de las comunidades locales. El enfoque aparece entre las prioridades que el Gobierno peruano busca proyectar en su estrategia sectorial.

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PROMPERÚ desarrolla acciones en mercados internacionales para difundir los destinos turísticos del país. Foto: TripAdvisor

El Gobierno vinculó los premios con una agenda de turismo sostenible e inclusivo

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que las distinciones refuerzan la línea de trabajo oficial para el sector. “Esta distinción nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de seguir promoviendo un turismo competitivo, sostenible e inclusivo”, señaló, según el comunicado difundido por Mincetur.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), organismo adscrito a Mincetur, mantiene campañas para posicionar destinos, servicios y experiencias peruanas en el exterior.

Para el Gobierno, los premios pueden contribuir a consolidar la imagen de Perú entre los viajeros que buscan propuestas vinculadas con la cocina, la historia, la naturaleza y el turismo responsable. La ceremonia regional de los World Travel Awards ubicó al país entre los destinos reconocidos en Sudamérica durante 2026.

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