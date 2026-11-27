Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pidió a conductores evitar el paso por tramos inundados y pasos a desnivel ante el incremento de lluvias asociado al Fenómeno El Niño.

La recomendación abarca vehículos particulares, unidades de transporte de pasajeros y camiones de carga, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene avisos por precipitaciones en la costa norte, la sierra y la selva.

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Ante este panorama, el organismo, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), advirtió que cruzar una zona con agua acumulada puede apagar el motor cuando el vehículo aún está dentro del paso. Esa situación puede dejar sin salida inmediata a quienes viajan en su interior.

“Por ello, se recomienda no intentar cruzar estas zonas aunque el agua parezca poco profunda”, indicó Sutran. Si el nivel aumenta alrededor de la unidad, la instrucción es salir del lugar y dirigirse a una zona segura.

Canales para reportar incidencias en carreteras

Las recomendaciones incluyen evitar corrientes de agua, charcos profundos y sectores con lodo en las carreteras. “Asimismo, se debe evitar atravesar corrientes de agua, charcos profundos o zonas con lodo en las vías”, señaló la superintendencia.

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Cuando aparezca una señal de peligro, Sutran plantea detenerse, retroceder si el escenario lo permite y optar por una ruta alterna. La entidad también pidió no acercarse a zonas donde el agua cubra la vía.

Para reportar incidencias que comprometan la circulación en la Red Vial Nacional, transportistas y ciudadanos pueden escribir al WhatsApp Fiscafono de Sutran, 999 382 606. El organismo indicó que este canal está disponible “a fin de contribuir con la atención oportuna de situaciones que puedan comprometer la seguridad vial”.

Además, recomendó revisar el estado del tránsito mediante el Mapa Interactivo de Alertas y la aplicación Viaje Seguro. El Senamhi aconsejó preparar una mochila de emergencia, coordinar con vecinos e identificar rutas de evacuación ante desbordes o inundaciones.

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Una miniván permanece parcialmente sumergida en la avenida Andrés Avelino Cáceres de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad.

Senamhi prevé lluvias extremas en Tumbes, Piura y Cajamarca

El Senamhi informó que las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán durante las próximas 24 horas en Tumbes, Piura y Cajamarca. El aviso rige desde las 13:00 del 27 de noviembre hasta las 13:00 del 28 de noviembre e incluye sectores de la sierra y la selva.

También prevé descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que pueden alterar la circulación y aumentar la presencia de agua en la calzada.

En Piura, las precipitaciones de la noche del jueves 26 de noviembre inundaron calles y avenidas, ocasionaron el colapso de desagües y dejaron vehículos varados.

El agua ingresó a viviendas y alcanzó áreas del hospital Cayetano Heredia. Personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Vivienda desplegó labores de drenaje en los puntos con mayores acumulaciones, mientras las autoridades evaluaban el traslado de familias afectadas hacia albergues.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que cerca de 2 mil familias de Ignacio Ramírez podrían haber resultado afectadas. La emergencia también activó al menos diez quebradas en Morropón, Ayabaca y Huancabamba, donde se registraron dificultades para acceder a algunos centros poblados. Sutran indicó que, frente a un huaico que bloquee la vía, los conductores deben detenerse y permanecer lejos del cauce de quebradas y de áreas expuestas a deslizamientos.