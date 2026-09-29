Perú

Perú es reconocido por su gastronomía, pero ningún restaurante ubicado en el país tiene estrellas Michelin: ¿por qué?

Las estrellas Michelin y rankings como The World’s 50 Best Restaurants utilizan metodologías diferentes, por lo que aparecer en uno no implica necesariamente aparecer en el otro

Ilustración en acuarela de un plato de cebiche, tres figuras rojas de estrellas Michelin, el mapa de Perú y las montañas de Machu Picchu.
La gastronomía peruana se representa mediante un plato de cebiche junto al mapa del país y tres símbolos de estrellas Michelin sobre las montañas de Machu Picchu. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Perú es reconocido de forma internacional por su gastronomía, pero sus principales restaurantes no cuentan con estrellas Michelin. Esta situación puede generar dudas si se toma como referencia el alcance mundial de la Guía Michelin y la presencia de establecimientos peruanos en otros rankings gastronómicos.

La explicación no está relacionada con una evaluación negativa de la cocina peruana. El punto central es que la Guía no realiza inspecciones oficiales en territorio peruano, por lo que ningún restaurante ubicado en el país puede acceder actualmente a una estrella dentro de su sistema de distinciones.

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La situación es diferente en otros países de Sudamérica. La guía cuenta con selecciones oficiales en Argentina, con Buenos Aires y Mendoza, y en Brasil, con Río de Janeiro y São Paulo. La edición argentina registra restaurantes con una, dos y otras distinciones Michelin, mientras que la selección brasileña también cuenta con establecimientos reconocidos con estrellas.

Por ello, la ausencia de estrellas Michelin en Perú no permite establecer una comparación directa entre sus restaurantes y los establecimientos reconocidos por la guía en otros destinos. Para que un restaurante peruano pueda recibir una estrella Michelin dentro de una edición oficial, primero tendría que existir una cobertura de la guía en el país.

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La Guía Michelin no evalúa restaurantes en Perú

La Guía Michelin anuncia su expansión hacia el mundo del vino (Adobe Stock / Simon Lehmann)
La Guía Michelin anuncia su expansión hacia el mundo del vino (Adobe Stock / Simon Lehmann)

La propia Guía Michelin explica que su sistema se basa en inspecciones realizadas por profesionales anónimos que aplican sus métodos de evaluación de forma independiente. Las estrellas forman parte de un proceso de selección específico que requiere la presencia de la guía en el destino.

En la actualidad, la cobertura oficial de Michelin no incluye a Perú. El sitio de la guía permite consultar las selecciones correspondientes a distintos países y ciudades, entre ellas Argentina y Brasil, mientras que Perú no aparece como destino con una selección propia. La propia plataforma señala que las zonas cubiertas por la Guía Michelin se amplían de forma progresiva.

Esto explica por qué un restaurante peruano puede obtener reconocimiento internacional sin recibir una estrella Michelin en Lima, Cusco, Arequipa u otra ciudad del país. No existe una evaluación Michelin local que pueda otorgar esa distinción.

La presencia de Michelin depende de la llegada de la guía al destino

La Guía Michelin comenzó como una publicación vinculada a los viajes por carretera y con el paso de las décadas incorporó una evaluación especializada de restaurantes. Según la información institucional de Michelin proporcionada, los primeros establecimientos independientes aparecieron en sus páginas en 1923 y las estrellas comenzaron a utilizarse en 1926.

El sistema evolucionó después hasta establecer las categorías de una, dos y tres estrellas. La evaluación quedó a cargo de inspectores anónimos, quienes aplican los criterios definidos por la guía.

Brasil también cuenta con una edición para Río de Janeiro y São Paulo. En abril de 2026, Michelin informó sobre dos restaurantes que recibieron tres estrellas, dentro de una nueva selección para ambas ciudades.

Los reconocimientos internacionales de la gastronomía peruana siguen otro sistema

Maido
Los restaurantes peruanos, Central y Maido fueron galardonados como mejores restaurantes del mundo .Foto: Andina / Andina

La falta de estrellas Michelin no implica ausencia de reconocimientos internacionales para los restaurantes peruanos. Existen otros rankings y organizaciones gastronómicas que utilizan sus propios métodos de evaluación y criterios de selección.

Entre ellos figura The World’s 50 Best Restaurants, listado en el que restaurantes peruanos como Central y Maido alcanzaron posiciones destacadas a nivel internacional. Estos reconocimientos no dependen de la Guía Michelin ni forman parte de su sistema de estrellas.

La diferencia resulta importante porque cada clasificación responde a una metodología propia. Un restaurante puede aparecer en un ranking internacional sin encontrarse dentro del ámbito geográfico de Michelin.

De esta forma, la presencia de restaurantes peruanos en listados internacionales no entra en contradicción con la ausencia de estrellas Michelin en Perú. Se trata de sistemas distintos y con coberturas diferentes.

Qué tendría que ocurrir para que Perú tenga estrellas Michelin

Un hombre de espaldas contempla platos de comida, las ruinas de Machu Picchu, un signo de interrogación y el ícono de una estrella roja.
Un hombre reflexiona sobre la gastronomía peruana y la ausencia de estrellas Michelin en los restaurantes del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que un restaurante ubicado en Perú pueda aspirar a una estrella Michelin, la primera condición sería la incorporación del país o de una ciudad peruana al ámbito de cobertura de la guía.

La llegada de Michelin supone el establecimiento de una operación local que permita realizar las inspecciones correspondientes. La fuente consultada señala que este proceso suele involucrar acuerdos con autoridades o entidades vinculadas al destino y recursos destinados a la presencia de la guía.

La misma fuente precisa que este mecanismo no significa que un restaurante pueda comprar una estrella. Según la explicación proporcionada, los inspectores mantienen la decisión sobre las distinciones una vez que la guía opera en el destino.

Mientras Perú no forme parte de las zonas evaluadas, sus restaurantes no podrán recibir una estrella Michelin dentro de una edición peruana. La ausencia de esta distinción responde, por tanto, a la falta de cobertura oficial de la guía en el país y no constituye por sí misma una valoración sobre el nivel de la gastronomía peruana.

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