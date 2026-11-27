Alianza Lima anunció la salida de su técnico José Letelier luego de perder final ante Universitario de Liga Femenina 2026.

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La dolorosa y abultada derrota de Alianza Lima ante Universitario de Deportes en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 dejó su primera consecuencia. El club ‘blanquiazul’ anunció, a través de sus redes sociales, la salida de su entrenador José Letelier.

“¡Gracias por ser parte de nuestra historia! Profesor José Letelier, gracias por tu entrega y compromiso con nuestras blanquiazules. Tu nombre queda ligado a una etapa inolvidable y a un histórico bicampeonato. El pueblo blanquiazul siempre recordará tu paso por casa. ¡Muchos éxitos, profe!“, fue lo que escribió la institución ‘victoriana’ en su post.

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La derrota ante Universitario en la final fue el detonante para que la directiva de Alianza Lima evalúe cambios de cara a la próxima temporada. El club ‘blanquiazul’ buscará recuperar el título nacional y evitar que su clásico rival consiga un nuevo bicampeonato.

El técnico chileno se va con un bicampeonato nacional. Créditos: Alianza Lima.

El paso de José Letelier por Alianza Lima

José Letelier cerró una etapa de tres temporadas al frente de Alianza Lima Femenino, entre enero de 2024 y noviembre de 2026. El entrenador chileno conquistó dos títulos nacionales consecutivos, en 2024 y 2025, y condujo al equipo hasta el subcampeonato de la Liga Femenina 2026.

En su primera campaña, consiguió el título nacional tras vencer 3-1 a Universitario en la final de vuelta. Ese año también llevó a las ‘blanquiazules’ hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

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En 2025, Letelier logró el bicampeonato nacional y ganó el Torneo Apertura. Además, Alianza Lima disputó la fase de grupos del certamen organizado por Conmebol.

Su ciclo terminó tras la final de la Liga Femenina 2026, en la que el cuadro ‘íntimo’ cayó ante Universitario.

José Letelier conquistó un bicampeonato con Alianza Lima Femenino en el 2024 y 2025.

Universitario aplastó a Alianza en la final

Más allá de que Universitario de Deportes ganó el Torneo Clausura y volvió a celebrar en Matute tras consagrarse campeón nacional de la Liga Femenina, la forma en la que consiguió el título aumentó el dolor entre los hinchas ‘íntimos’.

En el partido de ida, la ‘U’ obtuvo una importante ventaja en el estadio Monumental al imponerse por 3-1. Stephanie Lacoste, a los 11 minutos, y Sofía Oxandabarat, a los 21 y 57, marcaron para el equipo dirigido por Carlos Véliz. Allison Azabache descontó a los 63 minutos para la visita.

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Las 'cremas' se impusieron 3-1 ante las 'blanquiazules' en la primera final del certamen - Crédito: Bicolor .

Para la vuelta, disputada en el estadio Alejandro Villanueva, se esperaba una mayor reacción de las ‘blanquiazules’. Sin embargo, Universitario volvió a imponerse con un 4-1.

Fefa Lacoste abrió el marcador para las visitantes y Alesia García amplió la diferencia, lo que complicó aún más las aspiraciones de las ‘íntimas’. Luego, un autogol de Karla López permitió que la ‘U’ se fuera al descanso con una ventaja de 3-0.

En el complemento, Alianza Lima intentó reaccionar y encontró una señal de esperanza con el descuento de Daniela Montoya, a los 56 minutos. No obstante, Universitario mantuvo el orden defensivo y contó con una segura Mía Shalit bajo los tres palos para contener los intentos locales.

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Cuando Alianza buscaba acercarse nuevamente en el marcador, Claudia Domínguez anotó un golazo para establecer el 4-1 definitivo y sentenciar la final.

Lágrimas y celebración de las jugadoras de Universitario de Deportes que hoy se coronaron campeonas nacionales de la Liga femenina de fútbol

Con este resultado, Universitario no solo se quedó con el Torneo Clausura, sino que aseguró el título nacional de la Liga Femenina 2026, luego de haber conquistado también el Apertura. Las ‘leonas’ alcanzaron su undécima corona nacional y ampliaron su condición de máximas ganadoras de la disciplina. Además, celebraron ante su clásico rival con un marcador global de 7 a 2.