Unión Comercio emitió comunicado tras el ataque a sus instalaciones y a los futbolistas del primer equipo. Crédito: Instagram Unión Comercio.

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La violencia volvió a irrumpir en el deporte. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, los clubes tampoco quedan al margen de estos hechos. Unión Comercio denunció que un grupo armado ingresó a su complejo deportivo de Tarapoto, amenazó a los jugadores, cometió agresiones físicas y realizó disparos en la previa de un partido decisivo por el ascenso a la Liga 1 2027.

El cuadro de San Martín difundió un comunicado para dar cuenta de lo ocurrido en sus instalaciones, ubicadas en el kilómetro cinco de la Nueva Vía de Evitamiento. La entidad indicó que cuatro sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo e irrumpieron en el recinto donde el plantel tenía previsto entrenar.

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Según la versión institucional, los atacantes profirieron amenazas contra los futbolistas y efectuaron entre cuatro y cinco disparos. Unión Comercio sostuvo que el hecho puso en riesgo a los integrantes del club y expresó su respaldo a quienes resultaron afectados durante el ataque.

La dirigencia informó que presentó las denuncias ante las autoridades policiales. Además, señaló que confía en las diligencias que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

El comunicado de Unión Comercio tras el ataque armado perpetrado contra sus instalaciones y jugadores. Crédito: Instagram Unión Comercio.

“[La institución] no descansará hasta lograr la identificación y sanción de todas las personas que resulten responsables de este repudiable e infame acto”, afirmó el club en su pronunciamiento. La institución solicitó que la investigación permita determinar las responsabilidades por las amenazas, las agresiones y los disparos registrados en el complejo.

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Unión Comercio también rechazó cualquier forma de intimidación contra quienes forman parte del fútbol peruano. El club pidió a las autoridades que adopten medidas para evitar que el caso quede impune y planteó la necesidad de erradicar estos episodios de las competencias profesionales.

El comunicado cerró con un mensaje dirigido a sus jugadores y a los demás trabajadores del equipo. “Nos levantaremos de este horrendo atentado, más unidos, más fuertes y más poderosos que nunca”, expresó el conjunto sanmartinense, que mantiene como objetivo el ascenso a la máxima categoría para la temporada 2027.

¿Qué pasó en las instalaciones de Unión Comercio?

De acuerdo con los reportes de la prensa local, los atacantes realizaron cuatro disparos al aire y exigieron a los jugadores que ganen el encuentro ante Carlos A. Mannucci. El compromiso está programado para el domingo 29 de noviembre y se disputará en condición de local.

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Delincuentes realizaron disparos al aire previo al partido ante Carlos A. Mannucci. Créditos: Viatelevisión.

Un periodista de ‘Vía Televisión’ relató que una camioneta negra ingresó al entorno del complejo deportivo cuando Unión Comercio se preparaba para iniciar sus trabajos. “Comenzaron a disparar hacia el aire”, informó durante la cobertura del hecho, según las imágenes difundidas por el medio local.

El reportero añadió que personas que se encontraban dentro del recinto le comunicaron que los ocupantes del vehículo amedrentaron a los futbolistas. Tras el ataque, efectivos policiales acudieron a la zona y brindaron resguardo al plantel, mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

La institución no informó sobre heridos de bala. Sin embargo, confirmó que sus jugadores sufrieron amenazas verbales y agresiones físicas. La gravedad del episodio generó preocupación a dos días de un duelo que puede definir el futuro deportivo del cuadro de Tarapoto.

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El partido contra Carlos A. Mannucci corresponde a la ida de los ‘play-offs’ de ascenso de la Liga 2. Unión Comercio recibirá al elenco trujillano en el estadio Carlos Vidaurre García desde las 15:00 horas, con la obligación de enfocarse en la serie pese a lo ocurrido en su lugar de entrenamiento.

Miguel Carranza, jugador de Unión Comercio, se pronunció sobre el atentado en el entrenamiento.

El equipo sanmartinense llega a esta instancia tras perder frente a Universidad San Martín en las semifinales. Aun así, conserva una oportunidad para volver a primera división. El ganador de la llave ante Mannucci deberá enfrentar al perdedor de la final entre Universidad San Martín y Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) Jaén.

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La revancha entre Unión Comercio y Carlos A. Mannucci está prevista para el martes 8 de diciembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El club de Tarapoto espera que las autoridades garanticen la seguridad del grupo en los próximos días, mientras avanza la investigación por el ataque armado.