El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspeccionó los daños en la infraestructura de la Costa Verde tras el registro de oleajes anómalos. Durante la cobertura periodística en Miraflores, se observaron zonas acordonadas con cintas de peligro y estructuras colapsadas junto al litoral. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Gobierno declarar en emergencia la Costa Verde debido a los daños ocasionados por los oleajes anómalos que afectan este sector de la capital. El pedido busca que las municipalidades distritales, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y las demás entidades involucradas puedan disponer de mecanismos rápidos y urgentes para atender las necesidades de la población.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el burgomaestre confirmó que remitió un oficio al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para que gestione la declaratoria ante el Gobierno central. Precisó que también enviaría una copia del documento a la presidenta de la República.

PUBLICIDAD

La solicitud se suma a las medidas adoptadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para restringir el tránsito vehicular en los sectores más próximos al litoral. La disposición responde a las condiciones del mar y a los daños registrados en la infraestructura de la vía, que requieren trabajos de recuperación.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicita la declaratoria de emergencia tras el colapso de un tramo de la vía costera en la Costa Verde debido a los oleajes anómalos. (Composición: Infobae Perú)

Reggiardo confirma restricción vehicular en la zona más cercana al litoral

El alcalde explicó que la Municipalidad de Lima dispuso la suspensión del tránsito vehicular en la parte más próxima al litoral de la Costa Verde, mediante un decreto de alcaldía publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

La medida se aplicará de manera gradual y podría ampliarse o prorrogarse dependiendo de la evolución de la emergencia. Para tomar nuevas decisiones, la comuna metropolitana espera recibir información de la Marina de Guerra del Perú sobre las condiciones del mar.

PUBLICIDAD

“Lo primero que hemos adoptado es cancelar y suspender el tránsito de la parte más próxima al litoral. Luego, dependiendo de la emergencia, iremos ampliando y prorrogando esta medida”, explicó Reggiardo.

El burgomaestre también exhortó a las municipalidades distritales a reforzar el control en los espacios que se encuentran bajo su jurisdicción. En particular, pidió evitar que los bañistas y visitantes ingresen al mar ante el peligro que representan los oleajes anómalos.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspecciona los daños en la infraestructura de la Costa Verde tras el fuerte oleaje registrado en el litoral. (Foto: Municipalidad de Lima﻿)

Municipalidad de Lima autorizó S/10,5 millones para recuperar la Costa Verde

Reggiardo informó que la comuna metropolitana aprobó una transferencia de S/10,5 millones para ejecutar los trabajos de recuperación de la infraestructura afectada por el impacto del mar.

PUBLICIDAD

Entre los daños identificados mencionó el deterioro del asfalto y de la vía, así como las afectaciones en los pilares ubicados en una zona peatonal. Las labores también comprenden otros sectores de la capital que registraron daños por las condiciones marítimas.

El alcalde precisó que los trabajos se desarrollan en distintos puntos, entre ellos La Herradura y la bajada San Martín. La intervención busca recuperar los espacios afectados y restablecer las condiciones de seguridad en estos sectores.

Un tramo erosionado del malecón en la Costa Verde de Lima presenta daños estructurales tras los recientes oleajes anómalos registrados en el litoral limeño. (Foto: Municipalidad de Lima﻿)

Alcalde pide medidas para atender los daños ocasionados por los oleajes anómalos

El pedido presentado por Reggiardo apunta a que las entidades con competencias en la Costa Verde puedan contar con herramientas que faciliten una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados por los oleajes anómalos.

PUBLICIDAD

Según explicó, la declaratoria permitiría que las municipalidades distritales, la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y las demás instituciones involucradas dispongan de mecanismos urgentes para atender las necesidades de la población.

“Lo que queremos es que las municipalidades distritales y todos los involucrados en este sector puedan dotar de mecanismos rápidos y urgentes para atender las necesidades de la población”, sostuvo.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisa los daños causados por el oleaje en la Costa Verde junto a personal de gestión del riesgo. (Foto: Municipalidad de Lima﻿)

El burgomaestre atribuyó los episodios de oleajes anómalos a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y reiteró que las autoridades deben priorizar la protección de las personas que acuden a las playas.

Por ello, mientras se evalúa el pedido dirigido al Gobierno central, la Municipalidad de Lima mantiene las restricciones vehiculares en los sectores más próximos al litoral y exhorta a los municipios distritales a impedir el ingreso de bañistas al mar.

PUBLICIDAD