La 'U' busca contar con el mediocampista para enfrentar a Sport Huancayo en las semifinales de Liga 1 2026. Créditos: Fútbol Satélite.

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La presencia de Horacio Calcaterra en la primera semifinal de la Liga 1 2026 entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo es una de las principales incógnitas. El mediocampista volvió a sufrir un golpe en el tobillo, lesión que le impidió estar en la última fecha del Torneo Clausura.

Las primeras informaciones indicaban que Calcaterra no se había recuperado por completo y que, si bien podía viajar a Huancayo, tenía pocas posibilidades de arrancar como titular. En ese escenario, Jorge Murrugarra se perfilaba para integrar el once inicial en esta definición.

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Sin embargo, en las últimas horas, el comentarista Diego Rebagliati confirmó que ‘Calca’ viajará con la delegación y sumará minutos con la ‘U’ ante el ‘rojo matador’. Incluso, señaló que podría ser inicialista.

Esto se debe a que el mediocampista argentino entrenó con normalidad y Universitario puso en marcha una estrategia para aliviar sus molestias: contrató a un fisioterapeuta que trabaja con los jugadores lesionados del plantel.

“Sí, ayer nos dijeron que es muy probable que Calcaterra sí juegue. Entrenó, se siente mejor. Han traído un fisioterapeuta argentino especializado que está trabajando con los jugadores lesionados de la ‘U’ y, aparentemente, la intención es que incluso los que no están al cien por ciento jueguen el domingo”, expresó en Fútbol Satélite.

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La estrategia de Universitario para que Horacio Calcaterra juegue las semifinales ante Sport Huancayo por Liga 1 2026.

Rebagliati añadió que Fabián Bustos y su comando técnico consideran que el duelo de ida es el más importante de la serie, tanto por el escenario como por el contexto. “Entienden en la ‘U’ que el partido más importante no es el del próximo viernes, sino el de este domingo. O sea, puede ser un partido que, si sale mal, no hay mañana”.

El exjugador también explicó que Horacio Calcaterra no sufrió una lesión muscular, sino una contusión ósea que le impide desenvolverse con normalidad. “El problema es que tiene una contusión ósea. Es decir, tienes un golpe fuerte en un hueso. Entonces, lo que lo han convencido es que el hueso no se va a romper. Lo que va a tener que hacer él es soportar el dolor”.

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Sumado a la incorporación del fisioterapeuta, el experimentado futbolista se sacrificaría para jugar pese a las molestias. “Eso se puede aminorar con un poco de éter, con calmantes, y después depende de él cuánto aguanta, cuánto soporta y cuánto puede jugar así”.

Si Horacio Calcaterra es titular en Universitario, el entrenador Fabián Bustos deberá definir quién lo acompañará en la volante. Jairo Concha y Edison Flores no han alcanzado su mejor nivel en los últimos partidos.

El exarquero afirmó que el mediocampista no quiere quedarse en Universitario. Créditos: L1 Max.

Programación del Universitario vs Sport Huancayo

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán en una eliminatoria de ida y vuelta que determinará al equipo que jugará la final de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima. El primer encuentro se disputará en Huancayo, mientras que la serie se definirá en Lima, en el estadio Monumental.

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Este es el cronograma de las semifinales:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

Universitario visitará a Sport Huancayo por la semifinal ida de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS Universitario/Liga 1.

L1 Max transmitirá los dos partidos, que también podrán verse mediante la aplicación Liga 1 Play. Por otro lado, Infobae Perú seguirá ambos compromisos con cobertura en su sitio web.